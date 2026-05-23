El Arsenal confirma la segunda salida del mercado de fichajes de este verano tras el comunicado oficial del campeón de la Premier League

Los Gunners publicaron un comunicado en su web para agradecer la profesionalidad y dedicación del portero, tanto en la cantera como en el primer equipo.

Tras confirmar el acuerdo definitivo y mientras se completan los trámites reglamentarios, el comunicado del club señala: «Agradecemos a Karl su contribución al club durante su estancia con nosotros y le deseamos lo mejor en su nueva etapa con el Werder Bremen».



