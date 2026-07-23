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Christos Tzolis Arsenal GFXGetty/GOAL
Mark Doyle y Krishan Davis

Traducido por

El Arsenal confía en que Christos Tzolis haya aprendido de su paso difícil por el Norwich, tras invertir 34 millones de libras en la estrella del Club Brugge. GOAL valora los fichajes más importantes del mercado de verano de 2026

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Para muchos aficionados, el verano es la época más esperada, no solo por el Mundial cada cuatro años, sino porque el final de la temporada significa una cosa: ¡llegó el mercado de fichajes! En 2026 la ventana vuelve a estar caliente, con grandes estrellas cerrando traspasos millonarios antes del 1 de septiembre.

Algunos fichajes benefician a todos, pero en muchos casos algún club o el propio jugador se pregunta qué habría pasado con otra decisión en la mesa de negociaciones.

Por eso, en GOAL calificamos cada fichaje del mercado de verano en tiempo real, para que sepas quién gana y quién pierde.

Consulta todas nuestras valoraciones a continuación y cuéntanos qué opinas en la sección de comentarios.

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julio: Christos Tzolis (del Club Brugge al Arsenal, 34 millones de libras)

    Para el Brujas: Aunque Tzolis valdría más en una de las cinco grandes ligas europeas, el Club Brujas celebra un récord de ingresos por un jugador fichado hace dos años al Fortuna Düsseldorf por solo 6,5 millones de euros. Las negociaciones fueron fluidas, ya que el Arsenal aceptó la valoración del campeón belga. El Brujas, que había renovado a Tzolis hace un año, negoció desde una posición de fuerza. Ese dinero supone un gran impulso para un equipo de la Jupiler Pro League, y el club belga buscará reinvertirlo de forma inteligente tras recuperar el título frente al Union Saint-Gilloise la temporada pasada. Nota: A

    Para el Arsenal: El campeón de la Premier League necesitaba refuerzos en las bandas tras la marcha de Leandro Trossard al Besiktas, y Tzolis cumple muchos de los requisitos como sustituto. El internacional griego firmó una excelente temporada 2025-26, con 51 participaciones en goles (22 tantos y 29 asistencias) que ayudaron al Brujas a ganar la liga y a alcanzar los octavos de la Liga de Campeones. El fichaje implica cierto riesgo: Tzolis ya sufrió en su etapa con el Norwich City, aunque entonces era muy joven y el equipo descendía. Los Gunners quizá deban armar paciencia para ver su mejor versión, pero debería ser un buen recambio. Nota: B+

    Para Tzolis: regresa a la Premier con ganas de redención tras su paso fallido por el Norwich. Después de relanzarse en Bélgica con el Twente y el Düsseldorf, ahora debe mantener su alto nivel en una liga mucho más exigente. Tiene talento para lograrlo. Según informes, el jugador solo quería fichar por el Arsenal y priorizó su interés, así que estará satisfecho con el traspaso. Ahora comienza el trabajo duro para consolidarse en el norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

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  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 de julio: Elliot Anderson (del Nottingham Forest al Manchester City, 116 millones de libras)

    Para el Forest: sentimientos encontrados. Por un lado, la marcha de Anderson entristece, pues fue clave en la clasificación a la Europa League y en llegar a semifinales. Era el eje del equipo y sustituirlo no será fácil. Al menos el dinero no será un problema: si la cifra es de 116 o 130 millones de libras —el Forest asegura la segunda—, sigue siendo una cantidad enorme por un jugador fichado por solo 35 millones hace dos años. Así pues, aunque se echará de menos a Anderson en el City Ground, en la junta directiva predominará la satisfacción por el chollo que le han sacado al City. Nota: A

    Para el City: su nuevo Rodri. O, al menos, debería serlo. Aunque Rodri aún no ha aclarado sus planes, todo indica que el Balón de Oro dejará el Etihad este verano para volver a España; y, aun si se queda, el club necesitaba un sucesor digno para el mediocampista de 30 años. Nico González y Matheus Nunes nunca convencieron como ‘6’, pero Anderson, ya contrastado en la Premier, dominó el balón y los duelos la temporada pasada, así que encaja a la perfección en el medio de Enzo Maresca. Sin embargo, es el ejemplo más claro del «impuesto inglés». A sus 23 años, Anderson es muy bueno y puede convertirse en un crack, pero llega tras solo dos buenas temporadas en el Forest y sin haber jugado la Liga de Campeones. Si siguiera jugando con Escocia en lugar de con Inglaterra, el City no habría pagado una cifra de nueve cifras por él. Nota: C

    Para Anderson: el paso lógico en el momento justo. Ya le quedaba pequeño el Forest y ahora podrá mostrar su potencial en el City. La cuantía del traspaso generará mucha presión, y no sería el primer centrocampista inglés que sufre en el Etihad. Aun así, a sus 23 años parece más completo que Kalvin Phillips a la misma edad, y la gran diferencia es que Rodri no parece un obstáculo para la titularidad. Aunque el futuro post-Guardiola genera dudas, es una gran oportunidad para que se consolide como uno de los mejores centrocampistas de Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julio: Alejandro Garnacho (del Chelsea al Aston Villa, en cesión)

    El Chelsea se ha deshecho rápido de Garnacho este verano. Tras una temporada discreta en Londres y un precio de 42,5 millones de libras (57 millones de dólares), su salida parecía complicada. Hace diez días se informó de que el club le permitió ausentarse de la pretemporada para cerrar su salida, y la operación se ha concretado con una cesión al Aston Villa que incluye una cláusula de compra obligatoria. Se asegura que las condiciones son muy fáciles de cumplir y que el argentino ya ha firmado un contrato de cuatro años con el Villa. Aunque aún se desconoce el monto, se espera que esté cerca de la valoración del Chelsea, lo que los dejará satisfechos, sobre todo tras fichar a Morgan Rogers, procedente de Villa, por un récord de club. Nota: A

    Para el Aston Villa: Dada la ineficacia de Garnacho en el Chelsea, el fichaje preocupa a la afición villana. El técnico Unai Emery, que buscaba un extremo veloz, fue clave en la operación, y se espera que pueda devolverle la confianza al jugador. Sin embargo, el riesgo es alto, pues Garnacho lleva tiempo sin mostrar el nivel que exhibía en el Manchester United. Dudo que alcance los números de Rogers, y si falla, las preguntas serán incómodas, pues los “Villans” deberán comprarlo al final de la temporada, probablemente por una suma elevada. Además, la operación parece un intento descarado de eludir las normas financieras, pues se estructura como préstamo con obligación de compra para maximizar los beneficios de los traspasos de Rogers y Garnacho ante la UEFA, que lo habría considerado un intercambio directo. Nota: C

    Para Garnacho: es su segundo nuevo comienzo en un año, así que debe aprovechar la oportunidad o su carrera podría estancarse. Emery suele sacar lo mejor de jugadores que no rinden, y la salida de Rogers deja un lugar libre en el once. Sin embargo, se equivoca si cree que tendrá menos presión, pues la afición de Villa Park, eufórica tras volver a la Liga de Campeones, espera mucho de él. Además, recordará el caso de Harvey Elliott, quien llegó cedido del Liverpool con una obligación de compra ligada a jugar solo 10 partidos de Premier; sin embargo, Emery apenas lo convocó. El técnico tiene antecedentes, así que Garnacho deberá demostrar su nivel. Nota: B

    Krishan Davis

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  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julio: Karim Adeyemi (del Borussia Dortmund al Barcelona, 29 millones de euros)

    Para el Dortmund: Lo mejor dadas las circunstancias. A Adeyemi le quedaba un año de contrato y no renovaría, así que el club lo vendió este verano para no perderlo gratis. Es cierto que vale más que los 22 millones de euros que el Dortmund recibirá por adelantado, pero ha sufrido lesiones y le ha costado mantener la regularidad en sus cuatro años en el Signal Iduna Park. Además, el BVB incluyó una cláusula de participación en futuras ventas. Nota: B

    Para el Barcelona: fichaje acertado. Aunque hemos criticado al Barça por sus fichajes, esta operación puede ser un buen negocio. Adeyemi, de 24 años, no ha cumplido las expectativas como la próxima gran promesa alemana, pero es más joven, barato y rápido que Marcus Rashford. Lo más importante es que Hansi Flick confía en sacar lo mejor de un jugador al que debutó hace cinco años. Nota: B+

    Para Adeyemi: un traspaso oportuno. Llegó al Dortmund en 2022 como una promesa, pero no terminó de explotar. La temporada pasada mostró destellos de su talento y, aunque con retraso, su fichaje por el Camp Nou es un gran paso para el extremo muniqués. Además, la cifra del traspaso no genera una presión desmedida: se esperará más de Anthony Gordon en las primeras jornadas, lo que le quitará peso a Adeyemi. Su versatilidad y velocidad pueden hacerlo clave en la renovada delantera del Barcelona. En definitiva, parece el paso adecuado en el momento adecuado para Adeyemi, que no encontrará una plataforma mejor en la que desarrollar, aunque sea tardíamente, todo su potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julio: Morgan Rogers (del Aston Villa al Chelsea, 117 millones de libras)

    Para el Villa, un duro recordatorio de su lugar en la Premier League. Si Rogers se hubiera ido al Arsenal, recién campeón, sería distinto. Sin embargo, el Villa terminó cuarto la temporada pasada, seis puestos y 13 puntos por encima del Chelsea, y jugará la Liga de Campeones este año, mientras que los Blues no tienen ninguna competición continental que les ilusione; y, aun así, los actuales campeones de la Europa League se mostraron totalmente impotentes para impedir que su jugador más preciado se marchara a Stamford Bridge. Desde el punto de vista económico, la operación es excelente: lo ficharon del Middlesbrough hace dos años y medio por 8 millones de libras y ahora lo han vendido por casi 15 veces esa cifra, dinero que ayudará a reemplazarlo y a reforzar otras posiciones. Aun así, los aficionados están frustrados porque creen que las normas financieras de la Premier limitan a los propietarios del club. Nota: B+

    Para el Chelsea: Un golpe maestro. Se esperaba que Rogers fichara por el Arsenal, pero, pese a sus problemas de presupuesto tras quedarse fuera de la Champions, el Chelsea lo ha contratado. ¿Cómo? Muchos especulan con la salida de algún miembro del «escuadrón de bombas» a Villa Park antes del cierre del mercado. Lo más probable, sin embargo, es que la venta de Enzo Fernández, que quiere marcharse, financie casi por completo el fichaje de Rogers. Es cierto que el Chelsea ha pagado una cifra desmesurada por un jugador de 23 años con solo dos temporadas destacadas en la Premier y un gol en 22 partidos con Inglaterra. Aun así, una delantera con Rogers, Cole Palmer, Estevao y João Pedro puede hacer mucho daño bajo la batuta de Xabi Alonso. Nota: B

    Para Rogers: giro sorpresivo. Se daba por hecho que su destino era el Emirates, donde debía reemplazar a Leandro Trossard en el ataque de Mikel Arteta. Sin embargo, se informa de que Alonso le ha hecho cambiar de opinión, tras su buen trabajo con Florian Wirtz en el Bayer Leverkusen. Creemos que el dinero y la garantía de minutos en un equipo más débil fueron aún más decisivos en su fichaje por Stamford Bridge. Aun así, aunque el Chelsea es un club mal gestionado y en constante cambio, este fichaje podría salirle muy bien a Rogers, sobre todo porque ahora podrá jugar en la Premier League junto a su amigo y antiguo compañero en las categorías inferiores del Manchester, Palmer. De hecho, ¡quizá veamos bastantes celebraciones «frías» durante los partidos del Chelsea la próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julio: Youri Tielemans (del Aston Villa al Manchester United, 35 millones de libras)

    Para el Villa es un golpe duro. La tendencia de Tielemans a lesionarse frustra en Villa Park, pero, cuando está en forma, es un jugador clave en el sistema de Unai Emery. Su baja por lesión de tobillo a principios de año costó al equipo siete partidos de Liga con solo una victoria. A su regreso, el Villa acabó cuarto en la Premier y ganó la Europa League gracias a su gol en la final. Aún le quedaban dos años de contrato, así que venderlo por solo 35 millones de libras duele, sobre todo con Amadou Onana lesionado de gravedad. Nota: D

    Para el United: Una grata sorpresa. No había indicios de que el club preparara su fichaje hasta que la operación estuvo a punto de cerrarse, lo que demuestra decisión y discreción. Es cierto que Tielemans no encaja en el perfil de edad que buscaba el United este verano y acumula muchos kilómetros a sus 29 años. Su fichaje calma el pánico en Old Trafford tras el fiasco de Ederson, la lesión de Ugarte y la renuncia a Anderson, Tonali y Fernandes por su alto coste. Tielemans ya ha demostrado su nivel en la Premier y en el Mundial. Aportará profundidad, experiencia, versatilidad y calidad a un centro del campo que perdió a Casemiro, y por este precio puede ser uno de los fichajes del curso. Nota: B+

    Para Tielemans: la oportunidad que quizá creía perdida. Llevaba tiempo sonando su fichaje por un grande de la Premier, pero, tras cumplir 29 años en mayo, parecía que ya no ocurriría para el ex del Leicester —y no pasaba nada—. El Villa es un gran club, pero el United está en otro nivel de prestigio. Para Tielemans es un paso enorme, y disfrutará mostrando su gran pase y técnica en uno de los escenarios más importantes del fútbol. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julio: Andrey Santos (del Chelsea al Manchester United, 50 millones de libras)

    El Chelsea siguesu extraño verano al vender a Andrey Santos, una de sus jóvenes promesas, a un rival directo por un puesto entre los cuatro primeros de la Premier League. Tras brillar en su cesión al Estrasburgo, el centrocampista jugó con regularidad en la temporada 2025-26 y dejó buena impresión al sustituir a Enzo Fernández y Moisés Caicedo. Si Fernández se marcha, como parece probable, el nuevo entrenador, Xabi Alonso, se quedará con muy pocas opciones. Sin embargo, el jugador de 22 años no se ha considerado intocable y la oferta del United de 48 millones de libras (64 millones de dólares), más 2 millones en complementos, por un centrocampista que aún no es titular indiscutible era, evidentemente, demasiado buena como para rechazarla. Es el modelo «BlueCo» en acción: el Chelsea logrará una plusvalía importante con un jugador fichado en 2023 al Vasco da Gama por 16 millones de libras. Es una decisión empresarial cínica que deja mal sabor de boca, pero la cuantiosa oferta fue difícil de rechazar. Si Santos se convierte en un talento de talla mundial en Old Trafford, este fichaje no se recordará con cariño. Nota: B-

    Para el Man Utd: Fichaje algo desconcertante. Tras perder a sus objetivos prioritarios para el centro del campo, Elliot Anderson (Man City) y Matheus Fernandes (Tottenham), el United recurrió de forma precipitada a Santos para evitar empezar la pretemporada el 18 de julio con Mason Mount como único centrocampista consolidado, mientras Kobbie Mainoo sigue en el Mundial con Inglaterra. Se dice que la directiva se mantuvo «tranquila» tras fracasar con Fernandes, pero Santos no está al mismo nivel y pagar 50 millones por un jugador que Chelsea quería ceder parece excesivo. Los «Red Devils» necesitan refuerzos en el centro del campo tras la salida de Casemiro y la grave lesión de Manuel Ugarte, pero aquí han pagado de más por alguien que no tendrá la titularidad garantizada cuando cierre el mercado. La esperanza es que, a sus 22 años, aún le queden muchos niveles por alcanzar. Nota: C

    Para Santos: Tras quedarse fuera de la selección brasileña por decisión de Carlo Ancelotti y alternar titularidades en el Chelsea, busca “minutos de juego” en Old Trafford. Aún así, no hay certeza de que vaya a jugar más en Old Trafford, pues todo dependerá de los demás fichajes que haga el United. Santos quizá busque un nuevo comienzo lejos del caos directivo y la inestabilidad técnica del Chelsea, aunque en Old Trafford tampoco tiene garantías de estabilidad. Lo que sí garantiza es la Liga de Campeones, competición que su actual club no disputará. Al final, dependerá de él consolidarse como figura clave. Nota: B

    Krishan Davis

  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    6 de julio: Sandro Tonali (del Newcastle al Tottenham, 100 millones de libras)

    La burbuja del Newcastle ha estallado. Tras clasificarse para la Champions y ganar la Carabao Cup al Liverpool, los aficionados soñaban con un club estatal que rivalizara con el PSG. Pero los Reds les devolvieron a la realidad arrebatándoles a Alexander Isak. Si el Newcastle hubiera invertido bien esa cifra, que entonces era un récord británico, quizá las cosas habrían salido mejor. En cambio, gastó millones en fichajes precipitados como los de Yoane Wissa, Nick Woltemade y Anthony Elanga, y el equipo de Eddie Howe acabó 12.º. La marcha de Anthony Gordon era previsible, pero la de Tonali al Tottenham ha sido el golpe más duro. Y lo peor es que Bruno Guimaraes también se irá pronto. Con los propietarios saudíes recortando la inversión deportiva, lo peor está por llegar y ni siquiera el traspaso de nueve cifras consuela, pues se malgastará. Nota: F

    Para el Tottenham: Otro fichaje espectacular. Un día después de pagar 85 millones de libras por Mateus Fernandes, los Spurs batieron su récord con Tonali. ¿Es ambición o desesperación? Quizá solo refleje que el mercado se ha vuelto loco: si Elliot Anderson vale 116 millones, ¿por qué no Tonali? El internacional italiano ha demostrado ser uno de los mejores centrocampistas de la Premier League en las últimas dos temporadas y parece una apuesta aún más segura bajo las órdenes de su compatriota Roberto De Zerbi que Fernandes. Por supuesto, pagar tanto dinero por un jugador de 26 años que aún tiene mucho que demostrar al más alto nivel sigue siendo una apuesta arriesgada, y una que los Spurs necesitan desesperadamente que dé sus frutos. Por ahora, a la afición no parece importarle. Tras años de frustración por la prudencia —o tacañería— en los fichajes bajo Daniel Levy, ven que su club ha dejado atrás a rivales de la Premier para contratar a uno de los centrocampistas más codiciados. Nota: B+

    Para Tonali: fichaje inesperado. Se esperaba que, tras la sanción por apuestas, fichara por un grande de Europa; en cambio, llega a un equipo que ha terminado 17.º en las dos últimas temporadas. ¿Qué pasó? Ningún club de la Serie A pudo pagar su regreso a Italia y la élite inglesa reculó ante el precio del Newcastle. Así, Tonali termina en el Tottenham, donde pasará sus mejores años, algo extraño. Si De Zerbi permanece más de dos temporadas —gran incógnita—, el movimiento podría funcionar a largo plazo. Nota: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 de julio: Denzel Dumfries (del Inter al Real Madrid, 20 millones de euros)

    La decisión del Inter de incluir una cláusula de rescisión tan baja en el contrato de Dumfries, pese a su lesión de tobillo en la temporada 2025-26, es cuestionable. Aun así, cuando está en forma es uno de los mejores laterales ofensivos, así que cobrar solo 20 millones de euros (17 millones de libras/23 millones de dólares) es un mal negocio para los nerazzurri, que podrían haber obtenido mucho más por un jugador con dos años de contrato. Eso sí, quizá el Inter no tuvo más remedio: al renovar en septiembre de 2024, el holandés habría exigido esa cláusula, fijada en 25 millones de euros para clubes extranjeros en 2025 y rebajada este año. Nota: C

    Para el Madrid: Es otro fichaje astuto del Real Madrid, que caza gangas para ajustarse a las normas financieras de La Liga. Dumfries vale el doble de lo que pagaron, y la cifra está muy por debajo de los 30 millones que, según se informa, el club había reservado para un lateral derecho que compitiera con Trent Alexander-Arnold tras la salida de Dani Carvajal. Sin embargo, al igual que su homólogo inglés, Dumfries es más eficaz en ataque que en defensa, lo que deja al Madrid con cierto desequilibrio en esa posición que los equipos más fuertes podrían aprovechar. A sus 30 años no es una solución de futuro, pero por ese precio puede ser útil un par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Este fichaje, en su etapa actual de carrera, explica por qué el jugador pidió incluir esa cláusula de rescisión. Desde su llegada del PSV en 2021, ha sumado 55 participaciones en goles en 207 partidos y ayudó al Inter a ganar la Serie A en 2023-24 y 2025-26, además de alcanzar dos finales de la Liga de Campeones. Se ha ganado este que quizá sea su último gran movimiento, y su bajo coste le quita algo de presión en el Bernabéu. Será interesante ver si deja fuera a Alexander-Arnold, pues se dice que ya habló con José Mourinho sobre su rol. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Matheus Fernandes West Ham 2025-26Getty Images

    2 de julio: Matheus Fernandes (del West Ham al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el West Ham: una cuantiosa suma que contribuirá en gran medida a amortiguar el impacto económico del descenso de la Premier League. En cuanto los Hammers descendieron, quedó claro que sería necesario realizar algunas ventas importantes, y Fernandes era uno de sus activos más valiosos, un centrocampista de gran clase que ya atraía numerosas miradas de admiración por parte de los clubes rivales incluso antes de que su destino quedara sellado en la última jornada de la temporada. Su marcha, por lo tanto, no supone ninguna sorpresa. Lo sorprendente es que el West Ham haya obtenido justo lo que pedía pese a su débil posición negociadora. Por ello, su directiva, tan criticada, merece un raro elogio. Nota: A

    Para el Tottenham: Una confirmación más de que el club va en serio este verano. Tras dos temporadas desastrosas, la segunda a punto de acabar en descenso, los Spurs han actuado con rapidez para no repetir esa situación. Si pagar 52 millones de libras por Jan Paul van Hecke fue una declaración de intenciones, esto va más allá. Fernandes, de 21 años, es un jugador talentoso y polivalente que siempre ha parecido capaz de rendir al máximo en un equipo más fuerte. Roberto De Zerbi lo ve ideal para su estilo. Sin embargo, el fichaje transmite cierta desesperación: los Spurs, que ya mostraron interés en Sandro Tonali, quieren renovar su mediocampo a cualquier precio y pagaron de más para alejar al Manchester United. Por eso el fichaje debe funcionar ya o se volverá en contra de los propietarios. Para dimensionar la cifra, el PSG pagó 60 millones de euros al Benfica por João Neves, y Fernandes aún está lejos de ese nivel, así que tendrá que demostrar mucho. Nota: C+

    Para Fernandes: A primera vista, un fichaje extraño. Se le relacionó con United, Liverpool y PSG, pero ha acabado en los Spurs, un paso lateral. Pero se espera que el equipo londinense sea más fuerte la próxima temporada y que De Zerbi potencie su juego. La incertidumbre sobre la permanencia del técnico es un riesgo, aunque Fernandes tendrá minutos desde el inicio, algo que quizá no habría logrado en otro destino. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 de julio: Ismael Saibari (del PSV al Bayern de Múnich, 50 millones de euros)

    Para el PSV: una salida decepcionante, pero inevitable. Saibari ganó tres títulos consecutivos con el PSV y su influencia creció progresivamente durante ese tiempo. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo que uno de los mejores equipos de Europa se hiciera con sus servicios. Algunos creen que el PSV debió esperar al Mundial para venderlo, pues podría haber brillado en Norteamérica, pero la cifra sigue siendo buena para un futbolista fichado al Genk por algo más de 5 millones de euros hace cuatro años. Es probable que el club, acostumbrado a vender a sus mejores jugadores, invierta bien ese dinero. Nota: B 

    Para el Bayern: un negocio brillante. El valor de mercado de Saibari no había hecho más que aumentar en las últimas semanas gracias a sus actuaciones con Marruecos; marcó en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial y transformó el penalti decisivo en la victoria contra Países Bajos en dieciseisavos. Sin embargo, como reconoció el director deportivo Max Eberl, el Bayern llevaba meses trabajando en el fichaje. No fue una decisión impulsiva; los bávaros llevaban tiempo convencidos de que Saibari tiene la técnica, el esfuerzo y la versatilidad necesarios para reforzar una delantera ya de por sí estelar, y nada hace pensar lo contrario. Nota: A

    Para Saibari: el mejor verano de su vida. El Mundial no podría irle mejor: sus actuaciones con Marruecos han llamado la atención de todos. Ahora completa el clásico fichaje “de ensueño” por “uno de los clubes más grandes del mundo”, aunque hacerse un hueco en una delantera con Harry Kane, Luis Díaz, Michael Olise y Jamal Musiala puede ser una pesadilla. Aun así, sus mejores años están por llegar y, en su actual estado de gracia, se ve capaz de aportar mucho al Bayern. Vincent Kompany lo sabe: Saibari encaja mejor en su estilo que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 de julio: Marco Palestra (del Atalanta al Chelsea, 47 millones de libras)

    Para el Atalanta: Tras vender a Ederson al Manchester United, esta operación parece otro negocio inteligente. Los 55 millones de euros (47 millones de libras/62 millones de dólares) recibidos por Palestra, formado en la cantera pero con pocos partidos en el primer equipo, se convierten en beneficio neto, pues el club ya había decidido venderlo tras su cesión al Cagliari. El jugador de 21 años se convierte en la cuarta venta más cara de la historia del club. Aunque es una pena que Palestra no se quede en Bérgamo y deje huella en el club al que llegó con 10 años, cuando equipos como el Inter y el Chelsea mostraron interés, sus aspiraciones crecieron y retenerlo se volvió complicado. Nota: A

    Para el Chelsea: muestra la influencia de Xabi Alonso como director deportivo. El español aprobó el fichaje y el club actuó con rapidez, adelantando al Inter en 24 horas. Se esperaba que Palestra fichara por el campeón de la Serie A, así que fue un golpe de efecto. Se trata de un lateral versátil, veloz y potente, nombrado Mejor Defensor de la Serie A 2025-26, que debería encajar en el sistema de Alonso, ya sea en defensa de tres o de cuatro, y adaptarse a la Premier League. Sin embargo, los 55 millones pagados parecen excesivos: es una cifra descomunal para la Serie A y supera con creces la oferta del Inter. Además, con solo una temporada en la élite, Palestra aún está verde, así que la operación conlleva riesgo. Nota: B

    Para Palestra: solo él puede explicar por qué escogió al Chelsea en vez del Inter, club de su infancia y del que se dice que era seguidor. Pero la oferta salarial de los blues, cercana a las 100 000 libras semanales, doblaba la de los nerazzurri y probablemente inclinó la balanza. Aun así, tiene las cualidades para triunfar en la Premier y no dudó en medirse en la máxima categoría inglesa. Le animará el éxito de Riccardo Calafiori en el Arsenal, mientras que Giovanni Leoni fichó por el Liverpool el verano pasado, lo que muestra que cada vez más italianos abandonan la Serie A pronto. Además, la insistencia de Alonso por ficharlo sugiere que será pieza clave en sus planes. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junio: Gonçalo Ramos (del París Saint-Germain al AC Milan, 75 millones de euros)

    Para el PSG: ¡Bingo! Los campeones de Europa se ríen de camino al banco tras encontrar a alguien dispuesto a pagarles una suma ridícula por un suplente que no fue titular en la Liga de Campeones la temporada pasada. Ramos llegó como solución ofensiva, pero pasó la temporada en el banquillo, pues Luis Enrique prefirió a Ousmane Dembélé como «falso nueve». Tampoco ayuda que, en la selección, siga siendo suplente de un Cristiano Ronaldo de 41 años. Los grandes clubes no se peleaban por él este verano, y menos por 75 millones. Pero con esta venta el PSG ya tiene más de la mitad del dinero para fichar a Yan Diomande, un jugador que sí mejorará su ataque. Nota: A+

    Para el Milan: Alucinante. Ramos es un buen delantero: mostró potencial en el Benfica y marcó 45 goles en tres temporadas con el PSG saliendo desde el banquillo. Pero su precio no tiene sentido, menos aún para un Milan que no está precisamente nadando en dinero. Por eso, aficionados, comentaristas y periodistas se preguntan qué ha pasado. Algunos especulan con la salida de Rafael Leão y recuerdan que la presencia de Jorge Mendes ha avivado las teorías de conspiración, mientras que Gerry Cardinale, dueño del Milan, tiene buena relación con Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG. Nadie sabe por qué el Milan pagó esa cifra récord. Insistimos: creemos que marcará goles en la Serie A, sobre todo porque debería aportar todo lo que Rubén Amorim espera de su ‘9’. Pero es el fichaje más caro en Italia desde que el Inter fichó a Romelu Lukaku, y Ramos no ofrece la misma garantía de goles. Nota: D+

    Para Ramos: por fin llega su oportunidad de ser protagonista. Cuando marcó un hat-trick con Portugal en el Mundial 2022, parecía que había nacido una estrella. Sin embargo, Roberto Martínez prefirió mantener a Ronaldo y el joven perdió años de crecimiento. En París sucedió algo similar: pese a la calidad de la plantilla, se le veía solo como un buen revulsivo. Ahora, por fin, podrá ser el protagonista. Ahora será la punta de lanza de un nuevo Milan, que sigue siendo uno de los clubes más importantes del mundo. La presión para justificar su fichaje será enorme, pues la cifra es astronómica para la Serie A. Te toca demostrar tu valía, Gonçalo. Nota: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 de junio: Jan Paul van Hecke (del Brighton al Tottenham, 52 millones de libras)

    El Brighton vuelve a brillar en los traspasos: vende por 52 millones de libras (70 millones de dólares) a un jugador fichado hace seis años por solo 2 millones. Además, el contrato del defensa holandés expiraba en 12 meses, así que cobrar esta cifra es un éxito. Reinvertirán ese dinero en un sustituto de gran potencial, como Luka Vuskovic, y cuentan además con Lewis Dunk, Olivier Boscagli e Igor Julio. Nota: A

    Para el Tottenham: Es un fichaje impulsado por el nuevo entrenador, Roberto De Zerbi, quien ya trabajó con Van Hecke en el Brighton. Parece que los Spurs han pagado de más por el central, pese a que el jugador entraba en el último año de contrato. Podría haberse cerrado en unos 40 millones de libras (54 millones de dólares), pero el Brighton es un negociador duro y el Tottenham quizá sintió la presión de actuar; se había informado de que sus rivales de la Premier League, el Chelsea y el Liverpool, estaban interesados en Van Hecke, mientras que parece casi seguro que el capitán del club, Cristian Romero, se marchará este verano tras una temporada turbulenta, y su compañero en el centro de la defensa, Micky van de Ven, podría seguir sus pasos. Al menos se aseguran un defensa consolidado en la Premier, de 26 años, buen pasador y con el carácter que les ha faltado. Podría formar pareja con el fichaje libre Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: Desde su perspectiva, el movimiento tiene sentido. Al no querer renovar con el Brighton, avanza en su carrera y podría ver este paso como un trampolín hacia metas mayores tras consolidarse en la Premier League. Al no concretar Chelsea ni Liverpool su interés, el Tottenham le ofrece la titularidad en un grande, aunque sin Europa. Ya conoce el estilo de De Zerbi, así que su adaptación debería ser rápida. Los Spurs solo pueden mejorar tras otra temporada decepcionante, y la pareja con Senesi se antoja sólida sobre el papel, aportando una base defensiva mientras el club atraviesa un periodo de transición tras evitar el descenso en 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 de junio: Víctor Muñoz (del Osasuna al Liverpool, 34,5 millones de libras)

    Osasuna fichó al jugador el verano pasado por 5 millones de euros, pero una cláusula del 50 % sobre la plusvalía con el Real Madrid limita su beneficio. De los 40 millones de su cláusula de rescisión (34,5 millones de libras/45 millones de dólares), 20 millones irán a los blancos, así que Osasuna se quedará con 15 millones (13 millones de libras/17 millones de dólares), una cifra notable para un club de su tamaño. Su salida era previsible tras una temporada en la que contribuyó a 12 goles y se ganó la convocatoria para el Mundial, y la cláusula de rescisión les dejó sin margen de negociación. Nota: B-

    Para el Liverpool: Es el primer fichaje de la era Andoni Iraola y aviva la rivalidad en el mercado con el Newcastle. Los Magpies lo tenían como reemplazo a largo plazo de Anthony Gordon, fichado por el Barcelona, pero, al ver una oportunidad, los Reds se adelantaron aunque las negociaciones con los de Tyneside ya estaban avanzadas y su oferta parecía aceptada. Para los Reds es un golpe maestro: incorporan a un extremo joven y valorado por un precio de ganga. Muñoz puede actuar por ambas bandas o por dentro, aportando la calidad y profundidad que el equipo necesita tras la salida de Mohamed Salah y la lesión de Hugo Ekitike. Su velocidad, trabajo defensivo y polivalencia lo convierten en el perfil ideal para el estilo de Iraola, quien habría empujado por su fichaje. Ahora solo falta que su llegada no frene el crecimiento de Rio Ngumoha, aunque el club confía en que ambos puedan convivir. Nota: A 

    Para Muñoz: tras aceptar ambas ofertas, la elección final fue suya, y es lógico que optara por Anfield. A sus 22 años ya ha cambiado varias veces de equipo y este será su tercer gran club. Tras formarse en La Masía del Barcelona y pasar por el Real Madrid, llegó a Osasuna hace solo un año. Ahora busca asentarse y consolidarse como estrella a largo plazo, y su compatriota Iraola puede ser el técnico ideal para ayudarle. Deberá pelear por un puesto en el once, lo que quizá le obligue a elevar su nivel, pues el Liverpool podría fichar al extremo del RB Leipzig, Yan Diomande; aun así, su versatilidad le brindará muchas oportunidades en la renovada delantera. Nota: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 de junio: Ibrahima Konaté (del Liverpool al Real Madrid, libre)

    Liverpool se vio entre la espada y la pared con el futuro de Konaté. Podría haber evitado el problema si no hubiera dejado que el contrato del defensa expirara. Si los Reds le hubieran renovado en su mejor momento, durante la temporada 2024-25 en la que ganaron el título, habrían obtenido una buena cantidad al venderlo; pero el francés se marchó gratis tras una temporada individual desastrosa. En ese contexto, habría sido extraño que el Liverpool aceptara las desorbitadas exigencias salariales de Konaté (alrededor de 250 000 libras a la semana, según se informa) tras una temporada caótica marcada por graves errores y unas negociaciones agotadoras que se prolongaron durante meses sin éxito, pese a que el jugador afirmó en abril que estaba cerca de un acuerdo. Al menos el Liverpool ya fichó a Giovanni Leoni y Jeremy Jacquet como posibles reemplazos, pero todo el proceso fue una pérdida de tiempo. Nota: D

    Para el Real Madrid: Es de suponer que el club blanco, que lleva tiempo tras el jugador, le ofrecerá el salario astronómico que busca. Aunque no pagará traspaso, asumir ese sueldo es un riesgo, sobre todo tras su floja temporada en Liverpool. Cabe recordar que, según la prensa, el Real ya había retirado su interés en noviembre, lo cual dice mucho. A sus 27 años, aún puede recuperar su mejor nivel, y su fichaje sin traspaso aligera el gasto. David Alaba se marcha este verano, Antonio Rüdiger ya no está en su mejor momento, Éder Militão sigue lesionado y Dean Huijsen aún es muy joven. Sin embargo, Konaté no es una solución de primer nivel, y la operación puede fracasar pronto bajo el intenso escrutinio de afición y prensa. Nota: B

    Para Konaté: El gran ganador es el jugador, que logra el fichaje soñado por el Real Madrid y el sueldo que ansía. Deberá adaptarse rápido como titular junto a Huijsen; en el exigente Bernabéu no se tolerarán los errores que mostró en Anfield. Ha imitado a Trent Alexander-Arnold, quien también llegó gratis y sufrió en su debut; esa experiencia debe servirle de advertencia. Si recupera rápido la confianza, podrá consolidarse como pieza clave en el nuevo Real Madrid de José Mourinho. Pero nada está garantizado. Nota: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 de junio: Bernardo Silva (del Manchester City al Real Madrid, a título gratuito)

    Para el Manchester City: se marcha una leyenda. Bernardo es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas de la historia de la Premier League, un centrocampista ofensivo trabajador e innovador que resultó clave en la etapa dorada del club. Era el jugador perfecto para Guardiola, quien le quería como a un hijo y lloró en su despedida en el Etihad. Guardiola deseaba que el jugador de 31 años acabara su carrera en el City, pero la salida se veía venir. Que se marche gratis no es lo ideal financieramente, pero se lo tenía bien ganado tras nueve años de servicio estelar. Su habilidad, inteligencia y, sobre todo, su personalidad se echarán mucho de menos. Nota: D

    Para el Real Madrid: dos motivos para celebrar. Los Blancos no solo han fichado a un jugador de una calidad excepcional a coste cero, sino que además le han ganado la partida a su acérrimo rival, el Barcelona, en la puja por su fichaje. Tras meses de especulaciones —algunas de las cuales incluso el propio Bernardo comentó—, su fichaje por el Camp Nou parecía un hecho. Sin embargo, la llegada de José Mourinho al Bernabéu lo cambió todo. El técnico lo convirtió en prioridad y cerró el fichaje en menos de 36 horas. Aunque sus mejores días quedaron atrás, la pasada Premier mostró que aún puede decidir partidos clave, como su actuación ante el Arsenal en el Etihad. Además, es el ejemplo perfecto para los jóvenes del Madrid: talento y esfuerzo en una misma persona. Por eso los blancos adelantaron a los culés. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: el fichaje por un equipo español que tanto buscaba. Durante al menos los últimos tres veranos, se le vinculó con un traspaso a un grande de La Liga, pero Guardiola siempre le convenció para quedarse. Esta vez no hubo forma de hacerle cambiar de opinión, así que por fin jugará en uno de los grandes tradicionales de Europa. El Madrid atraviesa un momento difícil tras ser desbancado por el Barça, pero ayudar a Mourinho a recuperar la cima será un reto que aceptará y disfrutará. La competencia en el Madrid es intensa y ya no es tan dinámico, pero, como dice Guardiola, las primeras cinco yardas están en la cabeza, y en eso pocos son más rápidos que el ex capitán del City. Aunque quizá hubiera sido mejor ficharlo antes, Bernardo tiene la experiencia y la calidad para seguir el ejemplo de Luka Modrić y brillar en España hasta bien entrados los 30. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 de junio: Marc Cucurella (del Chelsea al Real Madrid, 60 millones de euros)

    Para el Chelsea: La salida de Cucurella resulta extraña. Llegó en 2022 y, tras un inicio irregular, se convirtió en pieza clave de la defensa. En su mejor momento, está entre los mejores del mundo en su posición. Sin embargo, el Chelsea pagó en exceso los 60 millones de libras (80 millones de dólares) que costó su fichaje procedente del Brighton, y dado que, según se informa, el jugador ya había expresado en privado su deseo de marcharse y criticado la gestión del club, el club se conformará con recuperar 52 millones de libras (69 millones de dólares), pues no lo consideraba intocable. Además, con 28 años a la vista, su valor podría bajar. Su marcha deja a una plantilla inexperta sin uno de sus referentes, pero el Chelsea confía en que el joven Jorrel Hato y el fichaje esperado, Valentín Barco, cubran el vacío. Nota: B-

    Para el Real Madrid: El club, que ya invirtió fuerte en un lateral izquierdo el pasado verano (Álvaro Carreras, procedente del Benfica), vuelve a gastar una fortuna en Cucurella, jugador solicitado por su nuevo (y antiguo) entrenador. Pagaron 60 millones, una cifra elevada para un club que suele ser austero, así que esperan un retorno inmediato de un jugador cuyo nivel ha bajado en los últimos meses. Cucurella, que cumplirá 28 años pronto, debería estar en su mejor momento, pero ¿cuántos años más de alto rendimiento podrá dar? Al menos, encaja con el perfil «Mourinho» por su energía y agresividad. Con este fichaje, el Madrid tiene cuatro laterales izquierdos (Cucurella, Carreras, Mendy y Fran García), así que algún ajuste será necesario. Nota: C

    Para Cucurella: El lateral cumple su deseo de abandonar un Chelsea inestable y llega a uno de los clubes más grandes del mundo en su mejor momento. Se había informado de su intención de volver a España, decepcionado con la gestión de los «BlueCo», aunque pocos esperaban que acabara en el Bernabéu pese al interés del Atlético. No extraña que el acuerdo se cerrara rápido: Cucurella aceptó de inmediato la llamada del Madrid. Con Mourinho ya fijado en él, tiene opciones de ser clave, aunque Carreras rotará en el once. Pero, dada la elevada inversión, deberá rendir desde el primer momento; de lo contrario, la exigente afición del Bernabéu, consciente de sus lazos con el Barcelona, podría volverse en su contra. Nota: A

    Krishan Davis


  • Andy RobertsonGetty Images

    5 de junio: Andy Robertson (del Liverpool al Tottenham, gratis)

    Para el Liverpool: una despedida emotiva. Robertson es uno de los mejores fichajes de la historia del club. Llegó del Hull City en 2017 por solo 8 millones de libras y, en su mejor momento, fue el mejor lateral izquierdo del mundo. A sus 32 años, la edad ya le pesa, así que el club fichó a Milos Kerkez el pasado verano para sustituirlo y trató de venderlo en invierno tras recuperar a Kostas Tsimikas de la Roma. El problema es que Kerkez aún no se ha adaptado a Anfield, y durante la difícil temporada 2025-26 se notó la falta de experiencia, tenacidad y liderazgo de Robertson. La afición teme que, sumada a la salida de Mohamed Salah, su marcha rebaje aún más el nivel. Nota: D

    Para el Tottenham: Sigue siendo un fichaje sorprendente. Es obvio que los Spurs intentaron fichar a Robertson en enero, pero resultaba difícil entender exactamente por qué. Puede que a la plantilla del Tottenham le faltara calidad y profundidad en varias zonas del campo, pero el lateral izquierdo no era precisamente una de ellas. Ben Davies se acababa de romper el tobillo, claro está, pero los Spurs aún contaban con Destiny Udogie y el versátil Djed Spence, además de que el joven brasileño Souza acababa de llegar procedente del Santos. La idea era que su llegada aportara estabilidad a un vestuario convulso y ayudara al nuevo técnico, Roberto De Zerbi, a imponer una cultura de compromiso total. Que llegue gratis ahora es un detalle, pero sigue pareciendo un fichaje innecesario. Nota: C

    Para Robertson: Decisión extraña. Se entiende su salida de Liverpool: era suplente de un jugador irregular y buscaba minutos en la Premier antes del Mundial, algo que los Spurs le prometían. Finalmente fue titular más de lo esperado en la segunda vuelta, así que llega en buena forma a Norteamérica. Pero nunca tuvo opciones de quedarse en Anfield, pues el Liverpool nunca le ofreció renovar. Tenía otras opciones, como la Juventus, así que extraña que elija un equipo que apenas evitó el descenso. Tal vez ahora lo ve más atractivo, porque De Zerbi puede mejorar al grupo en verano. Aun así, no creemos que vaya a jugar mucho más en Londres que la temporada pasada en Liverpool. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de mayo: Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 80 millones de euros)

    El Newcastle cambió de estrategia. Retuvo a Alexander Isak el verano pasado hasta dejarlo marchar al Liverpool. Habría sido mejor cederlo antes, pues su incertidumbre perjudicó al equipo. Ahora han vendido rápido a otro delantero descontento, Gordon, por una cifra fantástica. Es trabajador y versátil, pero nunca ha demostrado valer los 69 millones de libras que costó. El reto es reinvertir ese dinero con acierto, algo que ya fallaron con Isak, y atraer talento este verano. Los Magpies ya no pueden ofrecer la Champions League a posibles fichajes, y su pobre 12.º puesto en la Premier League, sumado al deseo de Gordon de seguir a Isak y abandonar St. James’ Park, muestra que el club no es una amenaza seria para la élite inglesa bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

    Para el Barcelona: Una señal preocupante. El club, que llevaba tiempo sin poder invertir por sus problemas financieros, gastó 80 millones en Gordon nada más sanear sus cuentas. El internacional inglés, capaz de jugar en cualquier posición de la delantera y de presionar sin descanso —a diferencia de Marcus Rashford—, aportará profundidad, pero el precio sigue siendo excesivo. Es innegable que el Barça ha pagado de más. Es cierto que Gordon podría brillar en el Mundial y que marcó 10 goles en la Liga de Campeones esta temporada, pero seis fueron ante Qarabag y Union Saint-Gilloise, y la mitad de penalti. En la Premier marcó solo 12 goles en 60 partidos, cifra más cercana a su verdadera media. Aunque Gordon puede dar a Flick el extremo que busca y cobra menos que Rashford, había opciones más baratas, lo que indica que el Barça gastó más de la cuenta. Nota: C+

    Para Gordon: El sueño cumplido. A pesar de su irregularidad en la Premier, sobre todo en los últimos dos años, por fin ficha por un grande. Él admitió que se ilusionó con el Liverpool de su infancia y que luego pareció cerca del Bayern. Sin embargo, los bávaros, como es lógico, recularon por el precio, y ahí radica el gran reto al que se enfrenta ahora Gordon. La posible llegada de Julián Álvarez le restará protagonismo, pero seguirá bajo enorme presión para justificar su fichaje, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador de reparto. Deberá ganarse un puesto en un equipo lleno de estrellas, y eso no es fácil. Basta ver a Rashford, ahora prescindible pese a sus 28 goles y asistencias en su debut. Aun así, Gordon puede considerarse afortunado: pasa de jugar con Anthony Elanga a hacerlo junto a Lamine Yamal. Nota: A

    Mark Doyle