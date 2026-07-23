El Arsenal confía en que Christos Tzolis haya aprendido de su paso difícil por el Norwich, tras invertir 34 millones de libras en la estrella del Club Brugge. GOAL valora los fichajes más importantes del mercado de verano de 2026

Para el Chelsea: La salida de Cucurella resulta extraña. Llegó en 2022 y, tras un inicio irregular, se convirtió en pieza clave de la defensa. En su mejor momento, está entre los mejores del mundo en su posición. Sin embargo, el Chelsea pagó en exceso los 60 millones de libras (80 millones de dólares) que costó su fichaje procedente del Brighton, y dado que, según se informa, el jugador ya había expresado en privado su deseo de marcharse y criticado la gestión del club, el club se conformará con recuperar 52 millones de libras (69 millones de dólares), pues no lo consideraba intocable. Además, con 28 años a la vista, su valor podría bajar. Su marcha deja a una plantilla inexperta sin uno de sus referentes, pero el Chelsea confía en que el joven Jorrel Hato y el fichaje esperado, Valentín Barco, cubran el vacío. Nota: B-
Para el Real Madrid: El club, que ya invirtió fuerte en un lateral izquierdo el pasado verano (Álvaro Carreras, procedente del Benfica), vuelve a gastar una fortuna en Cucurella, jugador solicitado por su nuevo (y antiguo) entrenador. Pagaron 60 millones, una cifra elevada para un club que suele ser austero, así que esperan un retorno inmediato de un jugador cuyo nivel ha bajado en los últimos meses. Cucurella, que cumplirá 28 años pronto, debería estar en su mejor momento, pero ¿cuántos años más de alto rendimiento podrá dar? Al menos, encaja con el perfil «Mourinho» por su energía y agresividad. Con este fichaje, el Madrid tiene cuatro laterales izquierdos (Cucurella, Carreras, Mendy y Fran García), así que algún ajuste será necesario. Nota: C
Para Cucurella: El lateral cumple su deseo de abandonar un Chelsea inestable y llega a uno de los clubes más grandes del mundo en su mejor momento. Se había informado de su intención de volver a España, decepcionado con la gestión de los «BlueCo», aunque pocos esperaban que acabara en el Bernabéu pese al interés del Atlético. No extraña que el acuerdo se cerrara rápido: Cucurella aceptó de inmediato la llamada del Madrid. Con Mourinho ya fijado en él, tiene opciones de ser clave, aunque Carreras rotará en el once. Pero, dada la elevada inversión, deberá rendir desde el primer momento; de lo contrario, la exigente afición del Bernabéu, consciente de sus lazos con el Barcelona, podría volverse en su contra. Nota: A
Krishan Davis