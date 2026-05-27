Según The Athletic, el Arsenal pide hasta 20 millones de libras (27 millones de dólares) por Gabriel Jesús. Varios clubes han preguntado por el delantero de 29 años y el club londinense ha fijado sus condiciones para venderlo y reajustar su ataque.

A pesar de sus cinco títulos de Premier League, el delantero vive un momento de incertidumbre en Londres, pues a un año de que venza su contrato el club sabe que este verano es casi la última oportunidad de obtener un buen dinero por el veterano internacional brasileño.