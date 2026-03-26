El Arsenal baraja una audaz oferta para fichar a Khvicha Kvaratskhelia del PSG

Según un reportaje de The Independent, el club del norte de Londres ha identificado a Kvaratskhelia como uno de sus principales objetivos, ya que podría suponer una mejora significativa con respecto a sus opciones actuales en las bandas. El jugador, de 25 años, está en un estado de forma sensacional, sobre todo tras haber marcado tres goles contra el Chelsea en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Aunque el internacional georgiano se ha convertido en el fichaje soñado, el Arsenal también está lidiando con las complejidades de las cambiantes regulaciones financieras de la Premier League. Para facilitar un fichaje de esta magnitud, el club está dispuesto a considerar la salida de jugadores veteranos para garantizar el cumplimiento de las nuevas normas de «ratio de costes de plantilla» y generar el espacio necesario para las nuevas estrellas.