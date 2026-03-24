El Arsenal afronta un grave problema y una larga baja para Eberechi Eze: se enfrenta a un mes y medio de baja

Según la BBC, Eze deberá permanecer fuera de los terrenos de juego durante un periodo de entre cuatro y seis semanas, tras sufrir una lesión en la pantorrilla en la victoria de la Liga de Campeones contra el Bayer Leverkusen.





El jugador de 27 años se perdió la final de la Carabao Cup, que el domingo se perdió por 2-0 contra el Manchester City, y ha quedado excluido de la convocatoria de la selección nacional. El entrenador del Arsenal, Arteta, espera los resultados definitivos de las pruebas, pero el tiempo de baja supone un duro golpe para los Gunners, que luchan por el título en la Premier League, la Champions League y la FA Cup.





Sin embargo, el inminente regreso del capitán Martin Odegaard, tras un mes de baja por una lesión de rodilla, contribuirá a aliviar la tensión en el centro del campo.