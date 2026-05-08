En declaraciones a Paddy Power, Butt afirmó que el PSG es favorito para ganar en Budapest. «No veo a nadie capaz de vencerlo. El Arsenal no tiene contraataque ni velocidad», agregó.

Pensaba que la defensa sería el talón de Aquiles del PSG ante el Bayern, sobre todo sin Achraf Hakimi y con Marquinhos ya veterano. Sin embargo, se mostraron sólidos. Su ataque es sensacional. Son los claros favoritos, aunque sea un partido único...

“Daría al PSG como gran favorito, 70-30. Cuando están en su mejor momento, nadie los detiene. Veo claro el plan del Arsenal: replegarse, jugar apretado y defender bien. Pero tendrán que sacar a Leandro Trossard, es el único con velocidad. Si ponen a Viktor Gyokeres, no puede contraatacar, así que lo pasarán mal.

«Las jugadas a balón parado serán clave; creía que el Bayern sería mejor en eso, ya que el PSG es un equipo pequeño. No descarto al Arsenal, no me sorprendería que ganaran. Pero si el PSG sale con todo, serán imparables».