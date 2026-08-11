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Araujo-Grades-Barcelona-Liverpool GFX-jpgGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis y James Westwood

Traducido por

El arriesgado intento de fichaje de Ronald Araujo es un acto de pura desesperación por parte del Liverpool: GOAL califica las mayores operaciones del mercado de fichajes del verano de 2026

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Para algunos aficionados al fútbol, el verano es la parte del calendario que esperan con más ganas, y no solo porque cada cuatro años esté marcado por un Mundial. Más bien, es porque el final de la temporada solo significa una cosa: ¡es hora de fichajes! El mercado de 2026 vuelve a demostrar que está siendo muy movido, con algunos nombres muy importantes cerrando traspasos millonarios antes del cierre del mercado, el 1 de septiembre.

Sabemos que algunos traspasos salen bien para todas las partes implicadas, pero hay muchos en los que al menos uno de los clubes, o incluso el propio jugador, se queda preguntándose qué habría pasado si hubiera tomado una decisión diferente en la mesa de negociación.

GOAL está aquí, por tanto, para que sepas quién ha sacado más provecho de cada gran operación incluso antes de que los jugadores sean presentados oficialmente. A lo largo del mercado de verano, pondremos nota a cada fichaje cerrado a medida que se vaya produciendo, para que puedas seguir a los grandes ganadores, y perdedores, del periodo de traspasos.

Consulta todas nuestras notas a continuación y dinos qué te parece en la sección de comentarios...

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 de agosto: Ronald Araujo (del Barcelona al Liverpool, cedido)

    Para el Barcelona: Un movimiento sensato que deja al club en una mejor posición de cara a las últimas semanas del mercado de verano. Según se informa, el Liverpool cubrirá íntegramente el salario de Araujo y, dado que es uno de los jugadores mejor pagados del Barça, eso liberará margen para que el campeón de Liga pueda inscribir más fichajes. Araujo fue nombrado capitán en el Camp Nou hacia el final de la temporada pasada, pero solo fue titular en un total de 11 partidos de liga con Hansi Flick en 2025-25. Aunque se echarán de menos el liderazgo y la experiencia del uruguayo, el Barça hace tiempo que no depende de él para liderar la zaga. La dura realidad es que Araujo no entraba en los planes de Flick y la inclusión de una opción de compra de 55 millones de euros (47 millones de libras/64 millones de dólares) para el Liverpool podría permitir al Barça ingresar una cantidad importante por un jugador no deseado el próximo verano. Era una oportunidad inesperada que tenía que aprovechar, aunque ahora quizá sea necesario que Flick fiche a otro defensa, ya que la plantilla del Barça ya parecía corta en todas las líneas. Nota: B

    Para el Liverpool: Un acto de desesperación. Según se informa, el Liverpool pagará 180.000 libras semanales por Araujo para aliviar una crisis defensiva tras la llegada como agente libre de Ibrahima Konate al Real Madrid. Con Joe Gomez y Giovanni Leoni lesionados, y con otro de los nuevos fichajes, Jeremy Jacquet, todavía recuperándose para volver a estar al cien por cien tras una operación de hombro, el Liverpool tenía que incorporar a otro central. Araujo también puede actuar como lateral derecho, así que sobre el papel tiene sentido como parche temporal. Sin embargo, el jugador de 27 años también tiene un historial de lesiones irregular y en las últimas temporadas le ha costado convencer al más alto nivel. Está por ver si puede adaptarse rápidamente a la intensidad de la Premier League o compenetrarse con fiabilidad con el capitán del club, Virgil van Dijk. Según se informa, el Liverpool reculó ante la posibilidad de pagar 60 millones de libras por Ezri Konsa, objetivo anterior del verano, pero una gran inversión por el defensa del Aston Villa e Inglaterra habría sido un movimiento menos arriesgado. Araujo llegará a Anfield con mucha presión sobre los hombros y muchas preguntas por responder. Nota: C-

    Para Araujo: Una oportunidad de oro para volver a jugar semana tras semana y reconstruir su confianza. Araujo tiene suerte de que otro gran club europeo haya ido a por él dados sus problemas de regularidad, y será consciente de las posibles repercusiones si fracasa. Seguro que estará extremadamente motivado para demostrar que sus detractores se equivocan, con la idea de volver a disfrutar de verdad del fútbol, después de haber atravesado el año pasado un periodo complicado que le llevó a buscar un descanso por su salud mental. Sentir el aliento del fervoroso público de Anfield sin duda le dará a Araujo un gran impulso de adrenalina. También es un defensa que va hacia delante, que aportará una verdadera presencia aérea a la defensa del Liverpool, además de encajar bien en el agresivo sistema de Iraola. Este nuevo comienzo podría ser exactamente lo que necesita el internacional uruguayo, pero tendrá que eliminar los errores básicos por los que recibió tantas críticas en el Camp Nou. Nota: B+

    James Westwood

    • Anuncios
  • Chalobah ChelseaGetty Images

    9 de agosto: Trevoh Chalobah (del Chelsea al Como, 30 millones de libras)

    Para el Chelsea: El Chelsea estará encantado de haber ingresado una cantidad bastante importante por un central que nunca terminó de alcanzar el más alto nivel desde su irrupción en el primer equipo en 2021, y los 25 millones de libras más 5 millones en variables representan beneficio neto para un canterano. Dicho esto, es triste ver marcharse a uno de los suyos, y Chalobah ha sido una opción sólida a lo largo de un periodo complicado para el club, respondiendo incluso en su hora de necesidad cuando fue recuperado de su cesión en el Crystal Palace en enero de 2025, en medio de una crisis de lesiones en defensa. El Chelsea, eso sí, ha fichado a Maxence Lacroix procedente del Crystal Palace y Levi Colwill vuelve a estar en forma tras su rotura del ligamento cruzado anterior, así que las ventas eran una necesidad dado que tenía 10 centrales en plantilla. Entre ellos hay defensas peores que Chalobah, pero parece que el club no pudo resistirse a la tentación de hacer caja con un beneficio neto. Nota: B

    Para el Como: Es un reflejo del progreso del Como bajo la dirección de Cesc Fabregas que esté fichando jugadores del Chelsea en preparación para su debut en la Champions League en 2026-27. El conjunto italiano ya ha demostrado su ambición reteniendo a Nico Paz un año más y, técnicamente, Chalobah se convertirá en el fichaje más caro de la historia del club. Está por ver, sin embargo, quién saldrá más beneficiado de esta operación; aunque es internacional con Inglaterra, Chalobah puede ser irregular y se había convertido en blanco de las críticas entre algunos sectores de la afición del Chelsea, mientras que otros eran más comprensivos debido a su vínculo de 19 años con el club. Un paquete total de 30 millones de libras (40 millones de dólares) sí parece un poco elevado, pero el Como confiará en que la experiencia de Chalobah en la Premier League y en Europa resulte de un valor incalculable, y el ritmo más lento de la Serie A bien podría favorecerle. Nota: C

    Para Chalobah: Si somos brutalmente honestos, Chalobah sin duda se merece este nuevo comienzo después de que el Chelsea lo haya mareado durante varios años. Existe la sensación de que la directiva de los Blues ha intentado hacer caja con él desde hace tiempo; rechazó un traspaso al Nottingham Forest en 2023, con el Chelsea abierto a venderle, y un año después le quitaron su dorsal y lo cedieron al Palace, donde impresionó, solo para recuperarlo cinco meses más tarde por los problemas de lesiones de su club de origen. Dieciocho meses después, el Chelsea dejó claro con su actividad en el mercado que Chalobah volvería a caer en el orden de preferencias pese a haber sido su central más utilizado la temporada pasada, y el hecho de que generara beneficio neto obviamente ha influido en la decisión de dejarle salir por delante de jugadores como Wesley Fofana o Tosin Adarabioyo. A sus 27 años, esta es por fin una ruptura limpia para el defensa, que puede ilusionarse con jugar la Champions League y experimentar una nueva cultura en una de las zonas más deseadas de Europa, a orillas del lago de Como. No sorprendería demasiado verle adaptarse bien a la vida en la Serie A. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 de agosto: Bruno Guimaraes (del Newcastle al Arsenal, 75 millones de libras)

    Para el Newcastle: Un desastre absoluto para el Newcastle. Dejar salir a Sandro Tonali rumbo al Tottenham por 100 millones de libras dejó un gran agujero en el centro del campo, pero ahora parece Springfield Gorge de Los Simpson sin Guimaraes, que fue el mejor jugador del Newcastle durante una turbulenta campaña 2025-26. Es injusto esperar que el nuevo fichaje Sean Steur llene el vacío de Guimaraes con solo 18 años, y poco realista, teniendo en cuenta que el neerlandés solo marcó una vez en su primera temporada completa en el primer equipo del Ajax. Guimaraes fue el máximo goleador del Newcastle en la Premier League la pasada temporada con nueve tantos, y sus cinco asistencias también fueron la cifra más alta del equipo. Como capitán, el internacional brasileño también lideró con el ejemplo y a menudo sacó adelante a sus compañeros a base de carácter. Matthias Jaissle tiene por delante una tarea monumental para estabilizar la sala de máquinas una vez sustituya oficialmente a Eddie Howe en el banquillo, y si no se encuentra de inmediato un reemplazo para Guimaraes con la experiencia adecuada, podría resultar imposible. Nota: suspenso

    Para el Arsenal: Una operación muy inteligente de Mikel Arteta en su objetivo de dar continuidad al tan esperado regreso del Arsenal a la cima del fútbol inglés. Guimaraes puede encajar perfectamente junto a Martin Odegaard como interior y aliviar la carga creativa del capitán del Arsenal. Aportará un dinamismo extra al ataque y más agresividad en defensa, después de haber ganado más duelos que cualquier jugador del Arsenal en la Premier League la temporada pasada. Los aficionados del Arsenal pueden estar seguros de que Guimaraes rendirá desde el primer momento por su experiencia y por el hecho de que encaja a la perfección en el estilo preferido de Arteta. La fortaleza en el centro del campo fue una razón clave del éxito del Arsenal en 2025-26, y es difícil ver cómo algún rival nacional podrá imponerse ahora que Guimaraes ha completado su temible unidad central. Eso también podría ocurrir en la Champions League si vuelven a cruzarse con el Paris Saint-Germain, lo que invita al optimismo respecto a sus opciones de conquistar por fin ese ansiado gran título. Nota: sobresaliente

    Para Guimaraes: A los 28 años, ahora es el momento ideal para que Guimaraes dé el salto a uno de los grandes equipos de Europa. Está en plena madurez, como demostró sin ningún género de dudas en la Copa del Mundo, donde dio cuatro asistencias con Brasil mientras rivalizaba con Vinicius Junior en influencia decisiva, aunque antes de una pesadillesca eliminación en octavos de final ante Noruega. Guimaraes hacía tiempo que se le había quedado pequeño al Newcastle, y el Arsenal le brindará la plataforma para alcanzar la categoría de clase mundial y pelear regularmente por los trofeos más importantes. Tiene una técnica brillante en espacios reducidos, ve el pase definitivo y marca el tono con su incansable trabajo sin balón. Si a eso se suman su polivalencia y su mentalidad de no rendirse nunca, Guimaraes realmente cumple todos los requisitos para convertirse en un ídolo de culto hecho a medida para la afición del Arsenal, alguien al que no le pesará en absoluto el elevado precio de su traspaso. Nota: matrícula de honor

    James Westwood


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  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    7 de agosto: Franco Mastantuono (del Real Madrid a la Fiorentina, cedido)

    Para el Real Madrid: Ceder a Mastantuono es otro golpe para el departamento de captación del Madrid tras problemas de adaptación similares con la joven promesa brasileña Endrick. Por supuesto, esperarán que Mastantuono recupere su ritmo en Italia del mismo modo que Endrick lo hizo en el Lyon, pero no hay garantías. La Serie A es una liga implacable desde el punto de vista físico y táctico, y mucho dependerá de si Mastantuono se adapta rápido. Si no lo hace, existe el peligro de que regrese a Madrid el próximo verano todavía más falto de confianza y con un valor de mercado significativamente menor. Por otro lado, el Real Madrid podría seguir sin tener sitio para Mastantuono incluso si lo hace bien en la Fiorentina, después de cerrar los fichajes de Yan Diomande y Bernardo Silva, que empujan al joven aún más abajo en la jerarquía de la plantilla. Es justo decir que Mastantuono ha sido mal gestionado por su club de origen, y ahora tiene muchos obstáculos en su camino para relanzar su carrera en el Madrid. Nota: F

    Para la Fiorentina: Un fichaje excelente y de bajo riesgo para la Viola en su intento de rehacerse tras una decepcionante temporada 2025-26, aunque tendrá que asumir una parte importante de su salario de 3,5 millones de euros por año. Mastantuono aportará sin duda un plus de calidad a la plantilla de Fabio Grosso, además de versatilidad, ya que el jugador de 18 años puede actuar como mediapunta o en la banda derecha, y estará deseando demostrar que sus detractores se equivocan y regresar a la selección argentina. También es un movimiento inteligente para la Fiorentina, porque Mastantuono tiene doble nacionalidad argentina e italiana, lo que significa que todavía puede fichar a dos jugadores extracomunitarios procedentes de ligas extranjeras cumpliendo con las normas de la Serie A antes de que se cierre el mercado. Además, construir una buena relación con el Madrid podría propiciar operaciones similares en el futuro, especialmente si Mastantuono triunfa en el Stadio Artemio Franchi. Nota: A+

    Para Mastantuono: Una gran decepción. Mastantuono llegó al Real Madrid con mucha expectación y por una cifra de 63 millones de euros que parecía un golpe maestro por el potencial que había mostrado en River Plate. Por desgracia, el salto de Argentina a una gran liga europea ha resultado demasiado grande. Disputó 35 partidos con el Real Madrid en 2025-26, pero solo 17 de ellos fueron como titular, y un pobre balance de tres goles apenas justificó toda la expectación generada a su alrededor. Mastantuono también tuvo problemas con una persistente lesión en la ingle, y la frustración era evidente en su lenguaje corporal, especialmente cuando fue expulsado por protestar innecesariamente al árbitro durante una derrota ante el Getafe. Está claro que el adolescente aún tiene mucho que madurar, y un traslado a la Serie A le permitirá tener el espacio para hacerlo lejos del intenso foco mediático del Bernabéu. Sin duda es un revés en la carrera de Mastantuono, pero no hay opción de compra en el acuerdo con la Fiorentina, así que sus sueños de triunfar en la capital española todavía no están completamente rotos. Nota: D-

    James Westwood

  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 de agosto: James Trafford (del Manchester City al Leeds, 45 millones de libras)

    Para el Manchester City: Realmente hay que cuestionar la gestión del City y de Pep Guardiola con James Trafford. Recomprado al Burnley el pasado verano después de haberse marchado en 2023 para ser titular en otro sitio, se esperaba por fin que fuera el número 1 en el Etihad la temporada pasada tras la salida de Ederson. Pero apenas tres partidos después del inicio de la nueva campaña, el club consideró oportuno incorporar desde el PSG a Gianluigi Donnarumma, uno de los mejores porteros del mundo, relegando de inmediato al joven inglés en la jerarquía. El City se ha labrado una reputación por priorizar sin contemplaciones las necesidades del negocio por encima de la emoción y el sentimentalismo, y desde una perspectiva financiera estará muy satisfecho de haber obtenido un beneficio bastante significativo por un jugador por el que en última instancia pagó 27 millones de libras al Burnley hace 12 meses y que la temporada pasada fue simplemente el portero de Copa a las órdenes de Guardiola. Es una pena ver marcharse a otro joven canterano muy bien valorado y con potencial para el primer equipo, pero así es como funciona el modelo de negocio del City, para bien o para mal. Nota: C+

    Para el Leeds: Esto parece un auténtico golpe sobre la mesa para el Leeds, que se ha reforzado en silencio este verano y puede ser la tapada en la pelea por Europa si juega bien sus cartas la próxima temporada. Trafford llega a Elland Road después de que lo hicieran el codiciado agente libre Harry Wilson y el bien considerado defensa de Bosnia y Herzegovina Tarik Muharemovic, aportando una solución de máximo nivel a una demarcación que había sido un problema para el Leeds. Considerado como un futuro número 1 de Inglaterra, el Newcastle era un admirador reconocido del jugador de 23 años, que podría haber elegido entre varios equipos de la Premier League. El hecho de que haya elegido al Leeds es significativo, y debe creer que el equipo puede escalar posiciones y evitar la lucha por no descender con Daniel Farke la próxima temporada. El paquete total de 45 millones de libras (60,5 millones de dólares) es importante para alguien que acaba de pasar una campaña completa siendo poco más que un suplente, pero si Trafford alcanza todo su potencial en Yorkshire, el Leeds bien podría estar pidiendo el doble de esa cantidad a uno de los grandes de Europa en los próximos años. Nota: B+

    Para Trafford: Un segundo intento de vida lejos del Manchester City para Trafford, que por fin tiene una opción real de consolidarse como número 1 en la Premier League a largo plazo, salvo que se produzca un descenso sorprendente al final de la 2026-27. El guardameta necesitaba claramente otro nuevo comienzo, después de haber hablado abiertamente la temporada pasada sobre su necesidad de jugar más, y esperará que este sea el traspaso que lo encamine a relevar a Jordan Pickford, ahora con 32 años, como número 1 de Inglaterra. Trafford competirá directamente con el portero del Everton en la Premier League, y si puede impulsar al Leeds en la clasificación y llamar la atención de Thomas Tuchel en el proceso, tiene muchas opciones de recibir una oportunidad después de haber sido incluido en la convocatoria para el Mundial del técnico alemán pese a su condición de suplente en el City. Algunos cuestionarán la decisión de fichar por el Leeds en lugar de por clubes como el Newcastle o alguno del llamado ‘big six’, pero Trafford será el número 1 indiscutible en Elland Road y habrá mucha menos presión sobre sus hombros. En silencio, creerá que puede utilizar este movimiento como trampolín hacia cosas aún mejores. Nota: B+

    Krishan Davis

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 de agosto: Yan Diomande (del RB Leipzig al Real Madrid, 140 millones de euros)

    Para el RB Leipzig: Obtener un beneficio de 120 millones de euros por un jugador al que solo fichaste hace un año es un negocio extraordinario para el RB Leipzig. Jugadores como Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai y Dani Olmo pulieron sus habilidades en el Red Bull Arena antes de dar el salto a cotas mayores, y Diomande podría acabar siendo su mayor historia de éxito hasta la fecha. Sin embargo, les resultará muy difícil reemplazarlo. Diomande fue la fuerza impulsora del Leipzig en su carrera hacia el tercer puesto de la Bundesliga la temporada pasada, y forjó una relación casi telepática con la estrella del centro del campo del club, Christoph Baumgartner. Sin el regate electrizante de Diomande, su definición precisa y su pase progresivo, puede que al Leipzig le cueste volver a los puestos de Champions League. Dicho esto, el Leipzig no es ajeno a hacer caja con sus principales activos; de hecho, todo su modelo de fichajes depende de ello. Se recuperará y descubrirá otra joya lo bastante pronto, y si Diomande rinde desde el primer momento en el Real, eso no hará más que reforzar su reputación como rastreador de talentos de élite. Nota: B-

    Para el Real Madrid: El Real Madrid ha pagado de más por Diomande, pero esa parece ser la única forma de cerrar el fichaje de tus grandes objetivos en el mercado actual. Sin duda necesitaba más alternativas en las bandas, ya que no se espera que Rodrygo regrese hasta 2027 mientras continúa su recuperación de una operación de ligamento cruzado anterior, y Diomande tiene la versatilidad suficiente para jugar en ambos costados. Se ha sugerido que el adolescente ha sido fichado para reemplazar a Vinicius Junior, mientras el Arsenal presiona para fichar al brasileño, pero Diomande actuó por la derecha en la mayoría de sus 36 apariciones con el Leipzig la temporada pasada. Podría ser el complemento perfecto para el lateral de largo recorrido Trent Alexander-Arnold, y encaja idealmente en el sistema 4-2-3-1 preferido por Jose Mourinho, ya que posee la velocidad y la agilidad para desordenar defensas, además de la fuerza y la intensidad para pelear por recuperar el balón. Diomande sigue estando verde, pero ha mostrado capacidad para aprender rápido, y su familiaridad con LaLiga también debería ayudar en el proceso de adaptación. Además, imponerse a clubes como el PSG y el Liverpool en la carrera por el fichaje de Diomande también demuestra que el Madrid sigue siendo el club más atractivo del planeta, incluso después de dos temporadas sin títulos. Nota: B

    Para Diomande: Un fichaje soñado para culminar un ascenso al estrellato sin precedentes. La mayoría de los aficionados ocasionales desconocían la existencia de Diomande por estas fechas el año pasado, cuando completó su traspaso de 20 millones de euros al Leipzig desde el Leganes, que descendió de La Liga en 2024-25. De hecho, Diomande solo disputó 10 partidos de liga en su única temporada en el Leganes, después de haber comenzado en el filial, pero el Leipzig estaba convencido de su inmenso potencial. Rápidamente demostró ser un hallazgo soberbio para el club alemán, con 23 participaciones de gol entre todas las competiciones en su primera temporada completa como profesional del primer equipo. Después llegó una convocatoria para el Mundial, y Diomande rindió admirablemente en el mayor escenario mientras Costa de Marfil alcanzaba los dieciseisavos de final. Para entonces, el jugador de 19 años ya se había convertido en objetivo de una gran cantidad de clubes de élite de Europa, pero probablemente ni siquiera imaginaba que el Madrid llamaría a su puerta. Está por ver cómo afronta Diomande la presión del Bernabéu y una etiqueta de 140 millones de euros, pero es realmente extraordinario que esté siquiera en esta posición, lo que le convierte en ganador pase lo que pase. Nota: A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 de agosto: Mohamed Salah (del Liverpool al Trabzonspor, gratis)

    Para el Liverpool: Salah probablemente debería haber dejado Anfield al final de la campaña 2024-25, por todo lo alto y de una forma acorde a la consistencia sobrehumana que había mostrado con la camiseta del Liverpool durante los ocho años anteriores. Sin embargo, no sorprendió que Salah aceptara la oferta de renovación por dos años del club después de liderar su camino hacia el título de la Premier League bajo las órdenes de Arne Slot, y nadie podría haber predicho hasta qué punto bajaría su nivel en la temporada siguiente. El egipcio solo sumó 12 goles y 10 asistencias en todas las competiciones, mientras el Liverpool cayó al quinto puesto en la Premier League y no logró ganar ningún trofeo, y además cargó públicamente contra Slot y la jerarquía del club después de verse obligado a sentarse en el banquillo. Varios miembros de la plantilla rindieron muy por debajo de lo esperado, incluidos los fichajes récord Alexander Isak y Florian Wirtz, pero Salah fue el principal responsable de romper la armonía en el vestuario por su mala actitud. El Liverpool también pareció mejor sin Salah sobre el campo, porque dejó de ser decisivo y quedó expuesta su falta de trabajo defensivo tras la salida de Trent Alexander-Arnold. Viéndolo con perspectiva, el Liverpool nunca debió romper su regla de tantos años de no ofrecer contratos multianuales a jugadores mayores de 30. Su nuevo contrato, según las informaciones, de 400.000 £ a la semana acabó rescindiéndose de mutuo acuerdo, un desperdicio de dinero y tiempo para todas las partes implicadas. No haber obtenido ni siquiera un traspaso por Salah, que había sido un objetivo a largo plazo de la Saudi Pro League, también es un escándalo. Nota: D

    Para el Trabzonspor: Uno de los mayores golpes de efecto de la historia de la Superliga turca. Sus mejores años están claramente atrás a los 34, pero fichar al Jugador del Año de la PFA 2025 con un contrato de dos años sigue siendo un logro increíble para un club del tamaño del Trabzonspor, que solo ha ganado la Superliga una vez en este siglo y vive firmemente a la sombra de Galatasaray y Fenerbahce. Con razón esperan recortar distancias con sus grandes rivales tras incorporar a uno de los mejores goleadores y creadores de juego de su generación. Es un fichaje soñado a coste cero que además debería elevar de forma significativa el perfil global del Trabzonspor, apoyándose en la reciente ampliación de cesión del portero del Manchester United Andre Onana. Si Salah logra entenderse de inmediato con Paul Onuachu, que compartió la Bota de Oro la pasada temporada con 22 goles ligueros para el Trabzonspor, podrían pelear por el primer puesto y firmar una buena trayectoria en la Europa League. Nota: A

    Para Salah: Se mire como se mire, pasar de ser el mejor jugador de la Premier League a marcharse libre a Turquía en el espacio de 12 meses es una humillación para Salah. Pagó el precio máximo por ponerse por encima de las necesidades del Liverpool y de sus compañeros, alienando en el proceso incluso a sus aficionados más fieles, y ahora está destinado a ir apagando su brillante carrera sin brillo. Todo apunta a que ningún otro gran club de Europa mostró interés por la exestrella de la Roma, lo cual es demoledor dado su estatus de agente libre. Salah debería reencontrarse con su olfato goleador en Turquía, pero solo porque el nivel es muchísimo más bajo. El movimiento no hace nada por mejorar su legado y seguramente, en privado, estará lamentando cómo acabaron las cosas en Anfield. Si hubiera aparcado su ego, Salah formaría parte de un ilusionante nuevo comienzo bajo el mando del nuevo técnico del Liverpool, Andoni Iraola, en lugar de esforzarse por seguir siendo relevante en una liga de segunda fila. Nota: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 de agosto: Jordan Henderson (del Brentford al Chelsea, libre)

    Para el Brentford: Un caso extraño para el Brentford, que difícilmente iba a poner obstáculos a Henderson, de 36 años, cuando el Chelsea llamó a su puerta, hasta el punto de facilitarle la salida rescindiendo su contrato. El internacional inglés fue, eso sí, una pieza importante de lo que Keith Andrews construyó de forma inesperada en el Gtech Stadium la temporada pasada, con 32 apariciones en la Premier League y siendo titular la mayoría de las veces. Su marcha, por tanto, dejó un agujero importante en un centro del campo que ya necesitaba refuerzos tras la salida definitiva de Frank Onyeka al Coventry y el traspaso del ex capitán Christian Norgaard al Arsenal el verano pasado. Después de un mercado que hasta ahora había sido tranquilo, el Brentford ha irrumpido con fuerza; el mediocentro defensivo maliense Mamadou Sangare, muy bien valorado y procedente del Lens, ha llegado por una cifra récord para el club de 41 millones de libras (55 millones de dólares) para reemplazar al internacional inglés. Sin embargo, las dotes de liderazgo de Henderson serán casi imposibles de sustituir. Nota: C

    Para el Chelsea: Con Danny Welbeck poniendo también rumbo a Stamford Bridge, esto supone un cambio radical respecto a la anterior estrategia de fichajes del Chelsea, muy ridiculizada, que consistía en intentar acumular algunos de los mejores talentos jóvenes a ciegas con la esperanza de que pudieran convertirse en estrellas de élite en el futuro. Capitán campeón de la Premier League y de la Champions League, reverenciado por sus cualidades de liderazgo y con el exentrenador del Chelsea y actual seleccionador de Inglaterra Thomas Tuchel entre sus muchos admiradores, Henderson aportará todos los atributos que el Chelsea busca en su intento de inyectar experiencia, estabilidad y madurez a una plantilla que ha carecido enormemente de todo eso en los últimos años. Aunque habrá dudas sobre lo que puede aportar en términos futbolísticos, está bastante claro que el jugador de 36 años no ha sido fichado por su capacidad sobre el césped, sino por lo que ofrecerá fuera de él. Sin embargo, la temporada pasada demostró que puede ser una presencia sólida, y su temperamento y experiencia podrían ser invaluables en esas situaciones límite en las que el Chelsea ha fallado a menudo. Tendrá que ganarse a la afición, eso sí, por su vínculo con el Liverpool, pero da la sensación de que el Mundial transformó bastante su reputación, ya que mostró su carácter al ponerse a disposición del equipo e incluso entrenarse pese a sufrir una insólita fractura de brazo tras el cruce de octavos de final con México. Nota: B+

    Para Henderson: A los 36 años, esta era una oportunidad demasiado buena como para dejarla pasar para Henderson, y ni siquiera tendrá que mudarse de casa al cambiar un club del oeste de Londres por otro. Se presume que el excapitán del Liverpool se convertirá de inmediato en uno de los lugartenientes de mayor confianza de Alonso, y la responsabilidad que se le otorgará en el vestuario sin duda le resultará muy atractiva en esta etapa de su ilustre carrera. Además de rendir fuera del campo, se espera que ayude a abrir una nueva era lejos de él, mientras el Chelsea busca renovar su cultura y convertir a una joven plantilla prometedora en un aspirante constante a los grandes títulos. Parece una misión que Henderson disfrutará, y no apostarías en su contra para tener éxito. Un contrato de dos años, que le cubre hasta los 38, edad a la que bien podría retirarse, es simplemente la guinda del pastel. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 de agosto: Valentín Barco (del Estrasburgo al Chelsea, cantidad no revelada)

    Para el Estrasburgo: Según las informaciones, el Chelsea ha pagado 34 millones de libras (46 millones de dólares) para fichar a Barco procedente de su club hermano, una cantidad importante dado su falta de experiencia al más alto nivel. Se trata de la 13.ª operación cerrada entre los dos clubes desde el inicio de la temporada 2025-26, aunque solo la tercera permanente, y el Estrasburgo lamentará la marcha del argentino. Barco firmó seis contribuciones de gol en la Ligue 1 la temporada pasada, ayudando al equipo a terminar entre los ocho primeros por segundo año consecutivo, y también desempeñó un papel clave en su camino hasta las semifinales de la Conference League. Actuando tanto como organizador retrasado como interior de ida y vuelta, el pase progresivo de Barco dio al Estrasburgo una verdadera capacidad de penetración, y sin balón cubría cada palmo de césped. La naturaleza de la relación del Estrasburgo con el Chelsea hace inevitable la pérdida de sus mayores talentos, pero la salida de Barco podría ser muy perjudicial para sus opciones de seguir avanzando hacia la clasificación para la Champions League. Nota: C-

    Para el Chelsea: Fichar a Barco era una decisión bastante obvia para el Chelsea después de su campaña de explosión en el Estrasburgo, y el jugador de 22 años también ha adquirido notoriedad mundial tras su encendido choque con Jude Bellingham en el Mundial. Es poco probable que Barco entre directamente como titular habitual en el Chelsea, pero encaja de forma ideal en el sistema fluido y orientado al control de Xabi Alonso. El joven le dará a Alonso una opción extra tanto en la base del centro del campo como en la banda izquierda, ya que Barco se dio a conocer inicialmente como lateral. Con una enorme calidad técnica y agresividad, el Chelsea puede confiar en Barco para mantener el balón circulando en campo rival y vaciarse para recuperarlo. Su presencia sin duda aliviará el golpe si Enzo Fernandez termina siendo atraído por el Real Madrid, y todavía tiene mucho potencial por desarrollar. Nota B+

    Para Barco: Una segunda oportunidad en la Premier League que probablemente no imaginaba que llegaría tan pronto tras su salida del Brighton, donde solo jugó durante ocho meses antes de ser cedido al Sevilla y al Estrasburgo, que lo fichó en propiedad el verano pasado. Barco ha aprendido mucho en las dos últimas temporadas, y su transición al centro del campo en el Estrasburgo le obligó a trabajar el aspecto físico de su juego. Esta vez estará mucho mejor preparado para la intensidad del fútbol inglés, y Alonso es el técnico ideal para llevarlo al siguiente nivel. La experiencia de trabajar con Lionel Messi y compañía en el imponente escenario del Mundial también le será muy útil a Barco, a pesar de que solo jugó 19 minutos en el torneo con Argentina. Puede que también tenga que acostumbrarse a un papel secundario en el Chelsea, pero si tiene paciencia y absorbe toda la sabiduría posible de Alonso y de las figuras veteranas del Chelsea, Barco podría convertirse en un miembro importante del ambicioso proyecto de BlueCo en los próximos años. Nota: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 de agosto: Danny Welbeck (del Brighton al Chelsea, 5 millones de libras)

    Para el Brighton: En realidad, es difícil exagerar hasta qué punto esto supone un golpe para el Brighton, que se queda sin el hombre que fue su máximo goleador con bastante diferencia la temporada pasada y el tercer máximo goleador conjunto de toda su historia. Desde luego, no le reprocharán a Danny Welbeck su salida, especialmente cuando se le ha presentado una oportunidad tan poco probable a los 35 años, pero aun así dolerá. El entrenador Fabian Hurzeler estará decidido a asegurar un sustituto de nivel, sobre todo con el joven delantero griego Stefanos Tzimas, muy bien valorado, todavía de baja tras sufrir la temida rotura del ligamento cruzado anterior el pasado diciembre. En este momento, su compatriota de Tzimas, Charalampos Kostoulas, y el atacante alemán Georginio Rutter son sus únicas opciones, aunque Evan Ferguson ha regresado de su cesión en la Roma. Por ahora no está claro a quién acudirán en el mercado de fichajes, pero no sorprendería que el nombre de Liam Delap hubiera salido durante las conversaciones con el Chelsea por el traspaso de Welbeck a Stamford Bridge. Nota: D

    Para el Chelsea: El Chelsea señaló hace ya algún tiempo que buscaría jugadores contrastados en la Premier League que fueran «maduros» y «emocionalmente resilientes», mientras deja atrás su política de fichajes centrada en la juventud tras otra campaña tremendamente decepcionante bajo la gestión de BlueCo. Welbeck aporta sin duda todo eso en abundancia pese a estar en el ocaso de su carrera. Tampoco estaría simplemente para completar la plantilla. Pese a tener ya 35 años, el delantero del Brighton viene de la mejor campaña goleadora de sus 18 años de carrera en la Premier League hasta la fecha (13), y su segunda mejor cifra llegó en 2024-25. Incluso ha firmado nueve goles y dos asistencias en 19 partidos de liga contra el Chelsea, con el primero para el Sunderland allá por 2010 y el más reciente en abril de este año. Todo apunta a que tendrá un papel secundario tras Joao Pedro, lo que significa que los Blues tienen trabajo por hacer en el capítulo de salidas, con Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha y Shim Mheuka entre los muchos delanteros que tienen en plantilla. El fichaje de Welbeck es obviamente una apuesta a corto plazo, pero el Chelsea espera que su presencia y liderazgo puedan tener un efecto a largo plazo. Ha demostrado que sigue siendo perfectamente capaz de rendir. Nota: B+

    Para Welbeck: A estas alturas de su carrera, esta era una oportunidad que Welbeck simplemente no podía dejar pasar. Ahora puede añadir al Chelsea a un currículum ya de por sí impresionante, donde tendrá la oportunidad de trabajar con un técnico venerado como Xabi Alonso y, presumiblemente, se le concederá una influencia importante en el vestuario mientras el club busca algo de estabilidad y liderazgo. No será titular habitual, pero hay muchas posibilidades de que dispute bastantes minutos saliendo desde el banquillo cuando Pedro tenga descanso, mientras que debería liderar el ataque en las primeras fases de las competiciones de copa. Un contrato de dos años también significa que, si el Chelsea se clasifica, podría tener una oportunidad más de jugar la Liga de Campeones en 2027-28. Welbeck también se reencontrará con Pedro, con quien compartió una gran conexión en el Brighton y para quien podría ser el mentor perfecto, así como para Delap en caso de que los Blues decidan mantenerlo en el club. Nota: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 de julio: John Stones (del Manchester City al Inter, gratis)

    Para el Manchester City: La emotiva salida de John Stones se confirmó al final de la temporada del club, pero en realidad era inevitable. El defensa estuvo lastrado por las lesiones durante toda su etapa en el Manchester City, pero especialmente en los dos últimos años de su contrato, lo que siempre hizo poco probable que le ofrecieran una renovación. El ya exentrenador del City Pep Guardiola había insinuado a principios de 2025-26 que Stones afrontaba una batalla cuesta arriba para asegurarse un nuevo contrato, y un problema en el muslo que sufrió durante el invierno y que le dejó fuera 18 partidos probablemente acabó con sus opciones en ese sentido. Aun así, el central disfrutó de una brillante estancia de una década en el Etihad, convirtiéndose en una figura clave en defensa y ayudando al club a conquistar un histórico triplete en 2022-23, incluida esa esquiva primera Champions League de su historia. Sin duda, Stones pasa a la historia como una leyenda del club pese a sus problemas físicos, pero una separación probablemente tenía sentido a estas alturas. Incluso aunque todavía tuviera contrato, no habría generado una gran cantidad en concepto de traspaso. Después de que el jugador de 32 años fuera vinculado con el Chelsea, probablemente el City también estará contento de que no se una a un rival de la Premier League. Nota: B

    Para el Inter: Obviamente, teniendo en cuenta sus problemas con las lesiones, este movimiento implica un riesgo importante para el Inter, incluso aunque llegue como agente libre. Sin embargo, esperarán haber compensado ese riesgo al convencer a Stones para firmar un contrato de dos años valorado, según se informa, en alrededor de 115.000 £ semanales, una cifra significativamente inferior a la que cobraba en el Etihad. Ahora, el campeón del Scudetto solo tiene que esperar que el internacional inglés pueda mantenerse en forma, ya que habrá serias dudas sobre su resistencia física. En su mejor nivel, sigue siendo uno de los mejores centrales con salida de balón que hay, como demostró con varias actuaciones sólidas en el Mundial a principios del verano. La Serie A es en cierto modo un refugio para los jugadores veteranos, y el Inter debe creer que el ritmo más lento de Italia supondrá un menor desgaste físico para un jugador cuyo cuerpo le falló a menudo en la Premier League. Stones sustituye a Francesco Acerbi, que, con 38 años, quizá era la prueba de que el inglés podría jugar potencialmente muchos más años en una liga menos intensa. El Inter también puede considerar esto una especie de golpe de efecto, ya que, según se informa, se impuso a clubes como Chelsea y Arsenal en la carrera por el fichaje del defensa. Nota: B

    Para Stones: Stones probablemente necesitaba un nuevo comienzo y esperará dejar atrás de una vez por todas sus problemas físicos en Italia. No solo se trata de la oportunidad de conocer una nueva liga y una nueva cultura, sino que además seguirá peleando por grandes títulos tanto a nivel nacional como en Europa con el club que actualmente domina en Italia. Puede que todavía no lo sepa, pero, con 32 años, Stones bien podría haber alargado un par de años su carrera al cambiar la exigencia de la Premier League por el ritmo más pausado de la Serie A, y a estas alturas de su trayectoria debería adaptarse bien a la vida allí. Se reencontrará con su excompañero en el City Manuel Akanji en San Siro y confiará en sus opciones de ser titular en el sistema de tres centrales de Cristian Chivu junto al brillante Alessandro Bastoni. Eso, a su vez, bien podría mantenerle en la pelea a nivel internacional, si desea continuar su carrera con Inglaterra más allá del verano tras la decepción de la eliminación en semifinales del Mundial. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julio: Maxence Lacroix (del Crystal Palace al Chelsea, 52 millones de libras)

    Para el Palace: Han pasado menos de dos años desde que el Palace pagó solo 18 millones de libras para fichar a Lacroix procedente del Wolfsburgo cuando tenía 24 años, así que estará encantado de haber casi triplicado su inversión en un periodo tan corto, una vez más con un modelo de negocio que da resultado. El central se ha desarrollado exactamente como esperaban, convirtiéndose en una pieza clave de los equipos campeones de la FA Cup y de la Conference League en las dos últimas temporadas a las órdenes de Oliver Glasner. Teniendo en cuenta sus actuaciones como un defensa dominante y con buen manejo de balón, el Palace ya habría anticipado el interés por el internacional francés y, según se informó, era consciente del deseo de Lacroix de ponerse a prueba al más alto nivel. Puede que en el club sientan que podrían haber sacado más, dado el mercado inflado, pero el dinero seguirá siendo muy útil de cara a cuadrar las cuentas después de que el Crystal Palace gastara mucho en enero en Brennan Johnson y Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para el Chelsea: BlueCo continúa con su apuesta por añadir más experiencia y calidad de la Premier League. El Chelsea necesitaba desesperadamente una renovación de su línea de centrales, ya que ninguna de sus actuales y confusas opciones destacaba como una solución de calidad a largo plazo, más allá de Levi Colwill, ya recuperado. Al margen del internacional inglés, la situación es un tanto caótica: Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi y Mamadou Sarr han amagado con mucho más de lo que luego han ofrecido, y por ello sus futuros son inciertos. En consecuencia, se ha informado de que los Blues podrían incluso ir a por otro central tras la llegada de Lacroix, con Jacobo Ramon, del Como, entre los nombres que han sonado, lo que probablemente significaría la salida de varios miembros del grupo actual. Probablemente, en el oeste de Londres consideren que, aunque algo elevado, pagar 52 millones de libras (69 millones de dólares) ofrece un valor lo bastante razonable en el mercado actual por un central contrastado en la Premier League e internacional absoluto con Francia que se acerca a sus mejores años. Además, Lacroix es un líder muy necesario sobre el terreno de juego. Incorporarlo junto a Colwill da de inmediato al Chelsea una pareja de centrales con muy buena pinta sobre la que construir. Ahora se trata de desprenderse del lastre y quizá añadir algo más de calidad y experiencia, y eso podría empezar con Disasi yendo en la dirección opuesta. Nota: B+

    Para Lacroix: Han sido un par de años increíbles para Lacroix, que ha conquistado los primeros grandes títulos de su carrera, se ha convertido en internacional absoluto con Francia y ha jugado un Mundial en sus dos años como jugador del Palace. El futbolista de 26 años quiere, según se sabe, ponerse aún más a prueba y jugar al máximo nivel, y se ha ganado con creces la oportunidad de dar este verano el salto a un llamado club del ‘big six’ tras una serie de actuaciones sólidas y constantes en el sur de Londres. Un traspaso al Chelsea parece el desenlace perfecto para él: sigue en la capital y puede esperar entrar directamente en el once inicial de Xabi Alonso como central derecho, dadas las limitaciones de jugadores como Fofana y Chalobah y la incertidumbre que rodea sus respectivos futuros. Lacroix se convirtió en un héroe de culto en Selhurst Park, y un buen comienzo a las órdenes de Alonso haría que se convirtiera rápidamente en una figura popular en su nuevo entorno. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 de julio: Elliot Anderson (del Nottingham Forest al Manchester City, 116 millones de libras)

    Para el Forest: Quizá haya sentimientos encontrados. Por un lado, al Forest le entristecerá ver marcharse a Anderson, dado que desempeñó un papel tan fundamental tanto en la clasificación del equipo para la Europa League como en su posterior camino hasta las semifinales la temporada pasada. Anderson era el eje del equipo. Absolutamente todo pasaba por él, así que sustituirlo no será fácil. Al menos, el dinero no será un problema. Ya sean 116 millones de libras o 130 millones de libras (el Forest sostiene lo segundo), se trata de una cantidad colosal por un jugador fichado por solo 35 millones de libras hace dos años. Así que, aunque Anderson será claramente echado de menos en el City Ground, la emoción predominante a nivel de despachos será la satisfacción, porque el Forest ha sacado una tajada enorme del City en esta operación. Nota: A

    Para el Man City: Su nuevo Rodri. O, al menos, más le vale serlo. Aunque Rodri aún no ha dejado claras sus intenciones, todo apunta a que el ganador del Balón de Oro dejará el Etihad este verano para regresar a su España natal, y aunque no lo haga, el City necesitaba igualmente un heredero de garantías para el trono del futbolista de 30 años. Al fin y al cabo, ni Nico Gonzalez ni Matheus Nunes han terminado nunca de convencer en el papel de mediocentro. Anderson, sin embargo, da el perfil. Es un jugador contrastado de la Premier League que tuvo más contactos con el balón y ganó más duelos que cualquier otro futbolista de la máxima categoría inglesa la temporada pasada, lo que significa que parece encajar a la perfección en el centro del campo de Enzo Maresca. Eso sí, es imposible negar que este es el ejemplo definitivo del «impuesto inglés». Anderson es un muy buen jugador que, con 23 años, podría acabar convirtiéndose en uno grandísimo. Pero llega después de un par de buenas temporadas en el Forest y todavía ni siquiera ha jugado en la Champions League. Simplemente, no hay manera de que el City hubiera tenido que pagar una cifra de nueve dígitos por Anderson si siguiera representando a Escocia a nivel internacional, en lugar de a Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: El movimiento adecuado en el momento adecuado. Anderson claramente se le ha quedado grande al Forest. Ha demostrado que tiene potencial para jugar al más alto nivel y ahora va a tener la oportunidad de hacerlo en el City. La magnitud del traspaso traerá consigo muchísima presión, y Anderson no sería el primer joven centrocampista inglés prometedor en tener problemas en el Etihad. Sin embargo, el jugador de 23 años parece un futbolista más completo que Kalvin Phillips a la misma edad, y la gran, gran diferencia entre sus respectivas situaciones es que no parece que Rodri vaya a interponerse entre Anderson y un puesto en el once. Así que, aunque hay mucha incertidumbre en torno a la era posterior a Pep Guardiola en el City, esta es una oportunidad gloriosa para que se consolide como uno de los mejores centrocampistas centrales de Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julio: Alejandro Garnacho (del Chelsea al Aston Villa, cedido)

    Para el Chelsea: El Chelsea estará encantado de haberse quitado de encima a Garnacho tan rápido este verano, un jugador del que podría haber sido muy difícil desprenderse dado su olvidable etapa de una sola temporada en el oeste de Londres y el elevado precio de 42,5 millones de libras (57 millones de dólares) fijado por el club. Hace poco más de 10 días se informó de que el Chelsea había permitido a Garnacho perderse la pretemporada para completar un traspaso lejos de Stamford Bridge, y ese movimiento se ha materializado rápidamente en forma de una cesión al Aston Villa que incluye una obligación de compra condicional. Se ha informado de que esas condiciones son muy fáciles de cumplir, y el argentino ya ha firmado un contrato de cuatro años con el Villa. Por ahora no está claro cuál será la cantidad, pero cabe imaginar que no estará muy lejos de la valoración del Chelsea, algo de lo que estarán muy satisfechos, especialmente después de haber fichado a Morgan Rogers procedente del club de Midlands por una cifra récord para la entidad. Nota: A

    Para el Aston Villa: Teniendo en cuenta lo ineficaz que fue Garnacho durante su etapa en el Chelsea, este es un movimiento que hará saltar las alarmas entre los aficionados del Villa. Aparentemente, el entrenador Unai Emery fue el principal impulsor de la operación, ya que quería un extremo veloz, y la esperanza será que el técnico español pueda devolverle la confianza a Garnacho. Pero da la sensación de que existe un riesgo importante, debido a que Garnacho lleva ya un tiempo mostrando una preocupante falta de la chispa y el descaro que le convirtieron en un talento tan destacado durante su etapa en el Manchester United. El extremo no parece capaz de replicar los números ofensivos de Rogers, y habrá preguntas serias si no rinde mientras el Villa sigue obligado a comprarlo al final de la temporada, y por una cantidad que probablemente será elevada. El acuerdo también es una forma bastante descarada de esquivar las normas financieras, en el sentido de que está claramente diseñado para maximizar los beneficios de las operaciones de Rogers y Garnacho a ojos de la UEFA, que consideraría esto un intercambio si el extremo argentino se marchara traspasado de forma permanente este verano, y por tanto se descontaría la diferencia entre las cantidades. Nota: C

    Para Garnacho: Un segundo nuevo comienzo en el espacio de un año, Garnacho estará sin duda decidido a hacer que esta oportunidad cuente, ya que corre el riesgo de que su carrera derive en la mediocridad. Emery tiene un don para sacar la mejor versión de jugadores que anteriormente no rindieron al nivel esperado, y la salida de Rogers deja un sitio libre en el once titular del Villa. Sin embargo, el argentino se equivoca si cree que tendrá menos presión lejos de uno de los llamados clubes del ‘big six’, con la afición de Villa Park enormemente ilusionada después de que se asegurara de nuevo la clasificación para la Champions League, un impulso para el nuevo fichaje. Garnacho también desconfiará sin duda de la situación de Harvey Elliott, que se unió al Villa procedente del Liverpool el verano pasado en lo que parecía una cesión muy asequible con obligación de compra condicional: simplemente tenía que disputar 10 partidos de la Premier League. Sin embargo, Emery lo apartó y rara vez fue incluido en una convocatoria. El técnico ya tiene antecedentes, y Garnacho tendrá que demostrar su valía. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julio: Christos Tzolis (del Club Brugge al Arsenal, 34 millones de libras)

    Para el Brujas: Aunque Tzolis sin duda valdría más si jugara en una de las cinco grandes ligas de Europa, el Club Brujas estará muy satisfecho con lo que supone un ingreso récord en la historia del club por un jugador al que fichó por solo 6,5 millones de euros hace dos años procedente del Fortuna Dusseldorf. Las negociaciones también parecen haber sido bastante fluidas, con el Arsenal alcanzando finalmente la valoración que los campeones belgas hacían del extremo. El club vendedor estaba en una posición de fuerza después de que Tzolis firmara un nuevo contrato hace un año. Esa cantidad de dinero dará mucho recorrido a un equipo de la Jupiler Pro League, y el Brujas buscará reinvertirla con inteligencia tras recuperar el título de manos del Union Saint-Gilloise la temporada pasada. Nota: A

    Para el Arsenal: El campeón de la Premier League necesitaba refuerzos en las bandas tras la marcha de Leandro Trossard al Besiktas después del Mundial, y Tzolis cumple muchos requisitos como recambio. El internacional griego firmó una gran campaña individual en 2025-26, acumulando unos impresionantes 51 goles y asistencias (22 goles y 29 asistencias) en todas las competiciones, ayudando a impulsar al Brujas hacia el título de liga y a las eliminatorias de la Champions League. Hay, por supuesto, cierto riesgo asociado a este movimiento, aunque la cifra parece un valor razonable en el mercado actual; Tzolis tuvo muchas dificultades en su primera etapa en la Premier League con el Norwich City, si bien era muy joven y los Canaries estaban condenados al descenso, por lo que habrá dudas sobre si puede trasladar su nivel de Bélgica al fútbol inglés. El Arsenal esperará que Tzolis haya sacado aprendizajes de aquella experiencia, y el jugador cuenta con el físico y la velocidad para triunfar. Puede que el Arsenal tenga que ser paciente para ver la mejor versión del jugador de 24 años, pero como mínimo debería ser una útil opción de rotación de inicio. Nota: B+

    Para Tzolis: El extremo regresa a la Premier League con ganas de reivindicarse tras su fallida etapa en el Norwich, animado por el hecho de haber relanzado su carrera en Bélgica después de sus cesiones iniciales en el FC Twente y el Dusseldorf. El desafío ahora es mantener el altísimo nivel que ha marcado con el Brujas en una liga mucho más exigente, pero todo indica que tiene la capacidad para convertirse en un éxito. Según se informa, Tzolis solo quería fichar por el Arsenal y priorizó su interés, por lo que sin duda estará encantado de que el traspaso se haya hecho realidad. Ahora empieza el trabajo duro en su intento por asentarse en el norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julio: Karim Adeyemi (del Borussia Dortmund al Barcelona, 29 millones de euros)

    Para el Dortmund: Probablemente, lo mejor que podía hacer dadas las circunstancias. A Adeyemi le quedaba solo un año de contrato y no había ninguna posibilidad de que firmara uno nuevo. En consecuencia, al Dortmund no le quedó otra opción que venderlo este verano para evitar perder gratis el año que viene a un activo bastante valioso. Obviamente, Adeyemi vale más que los 22 millones de euros que el Dortmund recibirá por adelantado, pero no hay que olvidar que ha sufrido bastantes lesiones y le ha costado encontrar regularidad durante sus cuatro años en el Signal Iduna Park. El BVB también ha hecho bien en asegurarse un porcentaje de una futura venta en su contrato. Nota: B

    Para el Barcelona: Un fichaje potencialmente astuto. Hemos criticado muchísimo al Barça a lo largo de los años por su gestión en el mercado de fichajes, y con razón, pero hay que reconocerlo: esta operación podría acabar siendo excelente. Adeyemi todavía no ha estado a la altura de las expectativas como la próxima gran estrella de Alemania, pero aún solo tiene 24 años, lo que le convierte en una alternativa más joven, más barata y más rápida que Marcus Rashford. Quizá más importante que cualquier otra cosa es que Hansi Flick cree que puede sacar la mejor versión de un jugador al que hizo debutar con su selección hace cinco años. Nota: B+

    Para Adeyemi: Un traspaso en el momento perfecto. Adeyemi parecía una superestrella en ciernes cuando fichó por el Dortmund procedente del Red Bull Salzburg en mayo de 2022, pero nunca terminó de despegar. La temporada pasada hubo, sin duda, señales de que podría desarrollar por fin todo su potencial, pero un movimiento al Camp Nou sigue representando un paso increíble para el extremo nacido en Múnich. Lo bueno es que no tendrá una presión enorme, dado el precio del traspaso. De hecho, se esperará mucho más de Anthony Gordon en las primeras etapas de la nueva temporada, y eso debería facilitarle mucho las cosas a Adeyemi, que tiene la versatilidad y la velocidad para convertirse en un miembro realmente importante de una delantera del Barcelona que está siendo remodelada radicalmente este verano. En definitiva, este parece el movimiento adecuado en el momento adecuado para Adeyemi, que no va a encontrar una plataforma mejor para hacer realidad, aunque sea con retraso, su potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julio: Morgan Rogers (del Aston Villa al Chelsea, 117 millones de libras)

    Para el Villa: Un recordatorio brutal de cuál es su lugar en la jerarquía de la Premier League. Si Rogers se hubiera unido al Arsenal, campeón reciente, habría sido una cosa. Sin embargo, el Villa terminó cuarto la temporada pasada, seis puestos y 13 puntos por encima del Chelsea, y jugará la Champions League este año, mientras que el Chelsea no tiene ninguna competición continental que esperar en absoluto. Y aun así, los vigentes campeones de la Europa League fueron totalmente incapaces de impedir que su posesión más preciada se marchara a Stamford Bridge. Obviamente, desde una perspectiva financiera, este es un negocio absolutamente increíble para el Villa. Ficharon a Rogers desde el Middlesbrough hace apenas dos años y medio por una cifra inicial de 8 millones de libras. Ahora lo han vendido por casi 15 veces esa cantidad, lo que es una barbaridad de dinero que ayudará enormemente al Villa a encontrar un sustituto y, al mismo tiempo, a reforzar en otras posiciones la plantilla de Unai Emery. Sin embargo, los aficionados están profundamente frustrados en este momento, porque sienten que esto es una prueba más de que los ricos propietarios de su club están maniatados por las reglas financieras de la Premier League. Nota: B+

    Para el Chelsea: Todo un golpe. Se esperaba que este verano Rogers pusiera rumbo al norte de Londres, y no al oeste. Sin embargo, pese a los supuestos problemas presupuestarios provocados por no haberse clasificado para la Champions League la temporada pasada, el Chelsea ha barrido al Arsenal para fichar a uno de los atacantes más codiciados de la Premier League. ¿Cómo? Bueno, esa es la pregunta que todo el mundo se está haciendo ahora mismo, con mucha gente esperando ya que un miembro del «escuadrón bomba» del Chelsea aparezca en Villa Park antes del cierre del mercado de fichajes, y por una tarifa enormemente inflada. Lo que parece más probable, no obstante, es que se haya avanzado entre bastidores en la búsqueda de un nuevo destino para Enzo Fernandez y que la venta del argentino, que quiere marcharse, cubra casi por completo el coste del fichaje de Rogers. No se puede negar que el Chelsea ha pagado muchísimo de más por un jugador de 23 años con solo dos temporadas decentes en la Premier League y un único gol en 22 partidos con Inglaterra. Sin embargo, una delantera formada por Rogers, Cole Palmer, Estevao y Joao Pedro podría hacer mucho daño a las órdenes de Xabi Alonso la próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Un giro de los acontecimientos sorprendente, al menos visto desde fuera. Se daba por hecho que Rogers tenía entre ceja y ceja marcharse al Emirates, donde se esperaba que ocupara el lugar del recientemente salido Leandro Trossard en el costado izquierdo del ataque del Arsenal de Mikel Arteta. Sin embargo, ahora se informa de que Alonso logró hacerle cambiar de idea, después de su evidente gran trabajo con jugadores como Florian Wirtz en el Bayer Leverkusen. No obstante, sospechamos firmemente que el dinero y la garantía de minutos en un equipo más débil desempeñaron un papel todavía más decisivo en el sorprendente cambio de Rogers a Stamford Bridge. Siendo justos, aunque el Chelsea es un club pésimamente gestionado y en un estado de cambio constante, este es un movimiento que podría salirle muy bien a Rogers, sobre todo porque ahora podrá jugar en la Premier League junto a su buen amigo y excompañero en las categorías inferiores del Manchester, Palmer. De hecho, ¡puede que veamos unas cuantas celebraciones «cold» en los partidos del Chelsea la próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julio: Youri Tielemans (del Aston Villa al Manchester United, 35 millones de libras)

    Para el Villa: Un golpe durísimo. La propensión de Tielemans a sufrir lesiones lleva mucho tiempo siendo una fuente de frustración en Villa Park, pero, cuando está en forma, es un futbolista fantástico, y no se puede exagerar su importancia en el plan de juego de Unai Emery la pasada temporada. El equipo del técnico español sufrió muchísimo mientras Tielemans estuvo de baja por una lesión de tobillo a principios de este año, ya que solo ganó uno de los siete partidos de la Premier League que disputó sin el belga. Después, una vez regresó al once titular, el Villa cerró la temporada por todo lo alto al acabar cuarto en la Premier League y conquistar la Europa League, con Tielemans marcando un gol espectacular en la final. Teniendo en cuenta que además le quedaban dos años de contrato, perderle por solo 35 millones de libras es realmente muy difícil de asumir, sobre todo porque Amadou Onana afronta un largo periodo de baja por una lesión del ligamento cruzado anterior. Nota: D

    Para el United: Una sorpresa muy agradable. No había habido indicio alguno de que el United estuviera preparando un movimiento por Tielemans hasta que salió a la luz que la operación estaba cerca de completarse. En consecuencia, merece reconocimiento por actuar con tanta decisión y con tanta discreción. Está claro que Tielemans no encaja en el perfil de edad que buscaba el United este verano y, desde luego, ya acumula muchos kilómetros, incluso para un jugador de 29 años. Pero su llegada aliviará parte de la preocupación en Old Trafford tras el colapso de la operación por Ederson, la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte con Uruguay y el hecho de que el United quedara fuera de mercado en las operaciones por sus principales objetivos para el centro del campo, Elliot Anderson, Sandro Tonali y Mateus Fernandes. Tielemans es un jugador contrastado de la Premier League que reafirmó su clase en la Copa del Mundo. Así, aportará una profundidad de plantilla muy necesaria, experiencia, versatilidad y calidad al centro del campo del United tras la salida de Casemiro al final de la pasada temporada y, por este dinero, podría acabar demostrando ser uno de los fichajes de la temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: El tipo de oportunidad que quizá hasta él pensaba que ya se le había escapado. Desde hace tiempo se viene señalando a Tielemans como un jugador destinado a unirse a uno de los grandes de la Premier League pero, después de cumplir 29 años en mayo, realmente no parecía que eso fuera a ocurrirle al excentrocampista del Leicester City a estas alturas de su carrera, y no habría pasado nada. El Villa es un club enorme por derecho propio. Sin embargo, el United está indiscutiblemente en otro nivel en términos de prestigio, lo que convierte este en un movimiento enorme para Tielemans, que sin duda disfrutará de la oportunidad de exhibir su magnífico rango de pase y su tremenda técnica en uno de los escenarios más grandiosos de este deporte. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julio: Andrey Santos (del Chelsea al Manchester United, 50 millones de libras)

    Para el Chelsea: El extraño verano del Chelsea continúa después de acordar la venta de uno de sus jóvenes más prometedores a un rival directo en la lucha por acabar entre los cuatro primeros de la Premier League. Andrey Santos parecía estar evolucionando bien después de regresar de su exitosa cesión en el club hermano Estrasburgo para pasar a formar parte del primer equipo, con una presencia habitual a lo largo de la temporada 2025-26 y dejando a menudo buenas sensaciones cuando suplía a Enzo Fernandez y Moises Caicedo. Si Fernandez se marcha, como parece probable, el nuevo entrenador Xabi Alonso se quedará con muy pocas opciones. Sin embargo, está claro que el jugador de 22 años no ha sido considerado intransferible, y la oferta del United de 48 millones de libras (64 millones de dólares), más 2 millones en variables, por un centrocampista que todavía no es titular indiscutible fue evidentemente demasiado buena como para rechazarla. Este es el modelo BlueCo en acción: el Chelsea está a punto de obtener un beneficio importante por Santos, que fue fichado como un jugador joven y con gran potencial procedente del club brasileño Vasco da Gama por 16 millones de libras en 2023. La cínica decisión empresarial deja un sabor un tanto amargo, pero la importante suma puesta sobre la mesa significa que probablemente era una operación demasiado buena como para dejarla pasar. Sin embargo, si Santos se convierte en un talento de talla mundial en Old Trafford, esta no será una operación que se recuerde con cariño. Nota: B-

    Para el Man Utd: Uno de esos fichajes que resulta algo desconcertante para todas las partes. Después de perder a sus principales objetivos para el centro del campo, Elliot Anderson y Matheus Fernandes, a manos del Man City y el Tottenham, respectivamente, el United ha recurrido con precipitación a Santos mientras trata de evitar un escenario en el que Mason Mount sea su único centrocampista sénior reconocido cuando arranque su pretemporada el 18 de julio, con Kobbie Mainoo todavía en el Mundial con Inglaterra. Se ha informado de que los responsables de la toma de decisiones en el United estaban "tranquilos" después de que la persecución de Fernandes no llegara a buen puerto, pero Santos no está al nivel de sus objetivos anteriores, y un paquete de 50 millones de libras es elevado para un jugador del que el Chelsea estaba claramente dispuesto a desprenderse. El Manchester United sí necesita efectivos en la medular tras la salida de Casemiro y la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte, pero aquí ha pagado de más por alguien que no será un titular garantizado una vez se cierre el mercado de fichajes. La esperanza será que, con 22 años, todavía tenga muchos escalones más por subir. Nota: C

    Para Santos: Quizá motivado por el hecho de haberse quedado fuera de la convocatoria de Brasil de Carlo Ancelotti después de una temporada en la que entró y salió del equipo del Chelsea, se ha informado de que Santos deja a los Blues en busca de "regularidad en el primer equipo". Está por ver si encontrará más minutos en Old Trafford de los que tuvo en Stamford Bridge, y mucho dependerá de a quién más incorpore el United, con la posibilidad de que lleguen otros futbolistas en plena reestructuración del centro del campo del club. Santos puede sentir que necesita un nuevo comienzo lejos del caos en los despachos y de la inestabilidad en el banquillo del Chelsea, aunque no hay ninguna garantía de que el United pueda ofrecer mucha más estabilidad a largo plazo. Sí puede ofrecer, eso sí, fútbol de la Champions League, lo que implicará de por sí más minutos dado que su club, que pronto será su exequipo, no se ha clasificado para ninguna competición europea. En la práctica, dependerá del propio jugador asegurarse de consolidarse como una figura clave en su nuevo entorno. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julio: Sandro Tonali (del Newcastle al Tottenham, 100 millones de libras)

    Para el Newcastle: ¡La burbuja ha estallado por completo! Cuando el Newcastle se clasificó para la Champions League de la temporada pasada, después de acabar con su sequía de títulos dando la sorpresa ante el Liverpool en la final de la Carabao Cup, los aficionados soñaban con que su club respaldado por el Estado se convirtiera en la respuesta inglesa al Paris Saint-Germain apoyado por Catar. Sin embargo, el Liverpool le recordó después al Newcastle de forma brutal cuál es su lugar en la jerarquía de la Premier League, arrebatándole a Alexander Isak en las circunstancias más tortuosas posibles. Si el Newcastle hubiera invertido bien aquella cifra, entonces récord británico, las cosas aún podrían haber salido bien. En su lugar, se malgastaron millones de libras en fichajes de pánico como Yoane Wissa, Nick Woltemade y Anthony Elanga, lo que provocó que el equipo de Eddie Howe terminara 12º en la tabla. Estaba claro que Anthony Gordon se iba a marchar mucho antes del final de una campaña catastrófica, pero es la salida de Tonali al Tottenham, de entre todos los equipos, la que realmente representa la muerte de un sueño. Y lo verdaderamente traumático para los aficionados es que probablemente ni siquiera sea el golpe final, ya que el capitán Bruno Guimaraes también tiene asegurada su salida en las próximas semanas. Básicamente, con los propietarios saudíes del club reduciendo su inversión en el deporte, se avecinan más miserias, lo que significa que los seguidores ni siquiera pueden consolarse con la cifra de nueve dígitos, que probablemente también será despilfarrada. Nota: F

    Para el Tottenham: Otro fichaje impactante. Apenas un día después de cerrar un histórico acuerdo de 85 millones de libras por Mateus Fernandes, el Tottenham decidió volver a batir su récord de traspaso con Tonali. Que sean señales de desesperación o muestras de ambición está abierto a debate. Quizá solo sea una prueba de que el mercado de fichajes se ha vuelto loco. Al fin y al cabo, si Elliot Anderson vale 116 millones de libras, ¿por qué no iba Tonali a alcanzar una cifra similar? El internacional italiano ha demostrado sin discusión ser uno de los mejores centrocampistas de la Premier League en las últimas dos temporadas y parece una apuesta aún mejor para brillar a las órdenes de su compatriota Roberto De Zerbi que Fernandes. Por supuesto, pagar tanto dinero por un jugador de 26 años que todavía tiene mucho que demostrar al más alto nivel sigue siendo una apuesta arriesgada, y una que el Tottenham necesita desesperadamente que salga bien. Por ahora, sin embargo, a los aficionados probablemente no les importará. Tras años de frustración por el enfoque prudente y cicatero en el mercado de fichajes supervisado por el antiguo presidente ejecutivo Daniel Levy, ahora han visto a su club dejar atrás a sus rivales de la Premier League para fichar a uno de los centrocampistas más codiciados del mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Un movimiento de lo más inesperado. La suposición era que, si Tonali dejaba el club que le respaldó durante su sanción por apuestas ilegales, sería para irse a uno de los equipos más fuertes de Europa. En cambio, se ha unido a un equipo que terminó 17º en la Premier League en cada una de las dos últimas temporadas. Entonces, ¿qué ha pasado? Obviamente, nunca hubo ninguna posibilidad de que un club de la Serie A tuviera suficiente dinero para cumplir el supuesto deseo de Tonali de volver a casa, y hasta la élite de Inglaterra se vio comprensiblemente frenada por el precio exigido por el Newcastle. Como resultado, Tonali ha acabado en el Tottenham, donde ahora se dispone a pasar sus mejores años, algo innegablemente extraño. Aun así, si De Zerbi permanece en el Tottenham más de dos temporadas, y ese es un gran "si", quizá este movimiento acabe saliéndole bien a Tonali a largo plazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 de julio: Denzel Dumfries (del Inter al Real Madrid, 20 millones de euros)

    Para el Inter: Hay que cuestionar la decisión del Inter de incluir una cláusula de rescisión tan baja en el contrato de un jugador que se ha convertido en una de sus figuras más importantes, aunque una lesión de tobillo y la posterior cirugía lastraron la temporada 2025-26 de Dumfries. Aun así, sigue siendo uno de los mejores laterales ofensivos del panorama cuando está en su mejor nivel, por lo que 20 millones de euros (17 millones de libras/23 millones de dólares) representan una operación bastante pobre para el Inter, que podría haber exigido mucho más en el mercado actual por un jugador al que todavía le quedaban dos años de contrato. Siendo justos, puede que el Inter tuviera las manos atadas; cuando el neerlandés renovó su contrato en septiembre de 2024, al parecer exigió la cláusula, que se fijó en 25 millones de euros para los clubes de fuera de Italia en el verano de 2025 antes de bajar este año. Nota: C

    Para el Madrid: Esto parece otra operación muy astuta del Real Madrid, que se está labrando una reputación de cazador de gangas mientras navega las estrictas normas financieras de LaLiga. Dumfries vale al menos el doble de la cantidad que ha pagado el Real Madrid, y esa cifra está muy por debajo de los 30 millones de euros que, según se informó, el Real Madrid había reservado para un nuevo lateral derecho que compitiera con Trent Alexander-Arnold tras la salida de la leyenda del club Dani Carvajal. Sin embargo, al igual que su homólogo inglés, Dumfries es otro defensor de banda derecha que, sin duda, resulta más eficaz en ataque que en defensa, lo que deja al Madrid con cierto desequilibrio en esa posición que los mejores equipos podrían explotar. A sus 30 años, tampoco es exactamente una alternativa a largo plazo, pero por un precio tan bajo es difícil discutir que no pueda ser un parche decente durante al menos un par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Un movimiento así, a estas alturas de su carrera, es exactamente la razón por la que Dumfries habrá querido que esa cláusula de rescisión se incluyera en su contrato. Ha sido un servidor leal del Inter desde su llegada desde el PSV en 2021, con 55 participaciones de gol en 207 apariciones como carrilero derecho, mientras ayudaba al Inter a conquistar el título de la Serie A tanto en 2023-24 como en 2025-26, además de alcanzar dos finales de la Champions League. Sin duda se ha ganado lo que podría ser su último gran traspaso, y su bajo precio significa que la presión será algo menor en el Bernabéu. Será muy interesante ver si logra dejar a Alexander-Arnold fuera del equipo, después de que, según se informó, haya mantenido conversaciones con Jose Mourinho sobre el papel que desempeñará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julio: Mateus Fernandes (del West Ham al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el West Ham: Una cantidad enorme que contribuirá en gran medida a amortiguar el impacto económico del descenso de la Premier League. Quedó claro en cuanto el West Ham descendió que serían necesarias algunas ventas importantes, y Fernandes era uno de sus activos más valiosos, un centrocampista de clase que ya despertaba muchas miradas de admiración de clubes rivales incluso antes de que su destino quedara sellado en la última jornada de la temporada. Por ello, su salida no sorprende en absoluto. Lo realmente chocante, sin embargo, es que el West Ham haya conseguido exactamente lo que pedía por el portugués pese a estar en una posición negociadora bastante débil. Por eso, la junta directiva del club, merecidamente tan criticada, merece un raro reconocimiento. Nota: A

    Para el Tottenham: Otra confirmación más de que el club va muy en serio este verano. Después de dos campañas calamitosas, la segunda de las cuales estuvo muy cerca de acabar en descenso, el Tottenham se ha movido rápido para asegurarse de no volver a encontrarse en esa situación, y si pagar 52 millones de libras por Jan Paul van Hecke ya fue una declaración de intenciones, esto está a otro nivel. Fernandes es un futbolista de 21 años con muchísimo talento. Puede desempeñar varios roles y desde hace tiempo da la sensación de ser un jugador que prosperaría en un equipo más fuerte. También está claro que Roberto De Zerbi lo considera perfecto para su estilo de juego. Sin embargo, hay un innegable aire de desesperación en esta operación. El Tottenham, como ya hemos visto con su interés en fichar también a Sandro Tonali, está decidido a hacer lo que haga falta para renovar su mediocre centro del campo y, por ello, estaba dispuesto a pagar de más por Fernandes para ahuyentar el interés de clubes como el Manchester United. En consecuencia, este traspaso realmente tiene que salir bien para el Tottenham, y de inmediato, o se convertirá rápidamente en otro argumento más con el que golpear a los propietarios del club. De hecho, para poner en contexto las cifras de la operación, el PSG pagó 60 millones de euros al Benfica por Joao Neves y Fernandes no está ni cerca de ser tan bueno como su compatriota de 21 años, así que realmente necesita demostrar que podría llegar a serlo. Nota: C+

    Para Fernandes: Un movimiento extraño a primera vista. Fernandes había sido vinculado con algunos de los nombres más grandes del fútbol: United, Liverpool y PSG. En cambio, ha acabado en el Tottenham, el equipo que terminó un puesto y dos puntos por encima del West Ham la temporada pasada, lo que hace que esto parezca en cierta medida un movimiento lateral. Sin embargo, el conjunto del norte de Londres debería ser mucho más fuerte la próxima temporada y Fernandes es, sin duda, el tipo de centrocampista al que De Zerbi podría ayudar a llevar a otro nivel completamente distinto. Por supuesto, debería haber cierta preocupación por cuánto tiempo se quedará realmente el italiano en el Tottenham, dado que ninguna de las dos partes es conocida precisamente por su estabilidad, pero Fernandes entrará directamente en el once inicial, y eso quizá no habría sucedido en otro sitio. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 de julio: Ismael Saibari (del PSV al Bayern de Múnich, 50 millones de euros)

    Para el PSV: Una salida decepcionante, pero inevitable. Saibari ganó tres títulos consecutivos con el PSV y su influencia fue creciendo de forma gradual durante ese tiempo. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo que uno de los grandes equipos de Europa se hiciera con él. Algunos podrían argumentar que el PSV podría haber esperado hasta después del Mundial para poner precio a Saibari, dado que siempre existía la posibilidad de que brillara en Norteamérica, pero sigue siendo una buena cantidad por un jugador fichado del Genk por algo más de 5 millones de euros hace cuatro años. También es probable que el dinero se utilice bien en un club que ha logrado ganar títulos de forma constante en los Países Bajos pese a tener que vender continuamente a sus mejores jugadores. Nota: B 

    Para el Bayern: Una operación brillante. El valor de mercado de Saibari no había hecho más que aumentar en las últimas semanas debido a sus sensacionales actuaciones con Marruecos, con el jugador de 25 años marcando en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial de su selección antes de transformar el penalti decisivo en la victoria de dieciseisavos de final ante Países Bajos. Sin embargo, como afirmó el director deportivo Max Eberl cuando se confirmó el traspaso, se trataba de una operación en la que el Bayern llevaba trabajando desde hacía tiempo. No fue un movimiento reactivo por un jugador cualquiera que se da a conocer en un Mundial; el Bayern llevaba mucho tiempo convencido de que Saibari tenía la mezcla adecuada de técnica, trabajo y versatilidad para aportar de forma significativa a una delantera ya de por sí estelar, y no vemos nada que cuestione esa valoración. Nota: A

    Para Saibari: El mejor verano de su vida. El Mundial no podría estar yéndole mejor a Saibari, que ha llamado la atención del aficionado medio con sus dinámicas actuaciones en ataque en una selección de Marruecos muy impresionante. Ahora ha completado el clásico fichaje "soñado" por "uno de los clubes más grandes del mundo", aunque hacerse un hueco en un once inicial con Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise y Jamal Musiala podría convertirse en una auténtica pesadilla. Sin embargo, los mejores años de Saibari aún están por delante, ahora mismo está en una nube y, lógicamente, cree que puede ser una incorporación muy útil para la plantilla del Bayern. Vincent Kompany claramente está de acuerdo, porque Saibari sin duda parece encajar mejor en el estilo de juego de su equipo que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 de julio: Marco Palestra (del Atalanta al Chelsea, 47 millones de libras)

    Para el Atalanta: Tras su acuerdo para vender a Ederson al Manchester United, esta tiene pinta de ser otra operación muy astuta para el Atalanta. El importante paquete de 55 millones de euros (47 millones de libras/62 millones de dólares) por Palestra representa un beneficio íntegro por un jugador formado en su cantera, pero que solo hizo un puñado de apariciones con el primer equipo, y se dice que el club decidió hace ya algún tiempo hacer caja en lugar de reintegrar a Palestra tras su exitosa cesión en el Cagliari. El jugador de 21 años se convierte en la cuarta venta más cara de la historia del club y, aunque quizá sea una pena que Palestra no se quede en Bérgamo y deje huella en el club al que llegó con 10 años, una vez que equipos como el Inter y el Chelsea mostraron su interés, se distrajo y siempre parecía que retenerlo iba a ser una batalla cuesta arriba. Nota: A

    Para el Chelsea: Un interesante indicio de la influencia de Xabi Alonso como manager del Chelsea, más que como entrenador. Según se informa, el español dio el visto bueno a esta operación, y el club actuó con rapidez para alcanzar un acuerdo con el Atalanta, pasando a ser el favorito en un espacio de 24 horas para arrebatarle al Inter el fichaje de Palestra. Se esperaba ampliamente que se uniera al campeón del Scudetto, así que esto es sin duda un golpe en ese sentido. Un lateral versátil, rápido y potente, se espera que Palestra, que fue nombrado Defensor del Año de la Serie A en 2025-26, encaje en el sistema de Alonso tanto en una línea de tres como de cuatro, y debería adaptarse bien a las exigencias de la Premier League. Sin embargo, tras gastar hasta 55 millones de euros, existe la sensación de que el Chelsea ha pagado de más: es una cifra enorme en términos de la Serie A, aparentemente dejando muy atrás la oferta del Inter, y con 21 años sigue siendo un futbolista todavía por pulir, con solo una buena temporada en la élite a sus espaldas. Por tanto, esto representa cierto riesgo. Nota: B

    Para Palestra: Solo el propio Palestra podrá responder a la pregunta de por qué ha elegido al Chelsea en lugar de un traspaso al Inter, en cuya cantera jugó de niño y al que se cree que apoyaba, pero el hecho de que la oferta contractual del Chelsea, según se informa, rondara las 100.000 libras semanales, más del doble de lo que había puesto sobre la mesa el Inter, puede explicar en parte esa decisión. Dicho esto, Palestra tiene todos los atributos para triunfar en la Premier League y aparentemente aprovechó la oportunidad de ponerse a prueba en la máxima categoría inglesa. Le animará el éxito de Riccardo Calafiori en el Arsenal, mientras que el también joven italiano Giovanni Leoni se unió al Liverpool el verano pasado, en una señal de que más jugadores están preparados para dejar la Serie A al principio de sus carreras. Bien podría haberle convencido la determinación de Alonso por llevarlo a Stamford Bridge, lo que refleja que podría estar destinado a convertirse en una figura clave con el nuevo manager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junio: Goncalo Ramos (del Paris Saint-Germain al AC Milan, 75 millones de euros)

    Para el PSG: ¡Jackpot! Los campeones de Europa se estarán frotando las manos tras encontrar a alguien dispuesto a pagarles una cantidad de dinero tan ridícula por un jugador suplente que no fue titular en un solo partido de la Champions League la temporada pasada. Ramos, no lo olvidemos, estaba llamado a ser la respuesta al problema del gol del PSG, pero pasó la inmensa mayoría de su tiempo en el Parc des Prince sentado en el banquillo, ya que Luis Enrique encontró una solución mejor al convertir a Ousmane Dembele en un ‘falso nueve’, algo que no deja precisamente en buen lugar al portugués. Tampoco ayuda el hecho de que siga teniendo un papel secundario por detrás de un Cristiano Ronaldo de 41 años a nivel internacional. Así que los mejores equipos del mundo no estaban precisamente haciendo cola para fichar a Ramos este verano, y desde luego no por unos absurdos 75 millones de euros. Sin embargo, con una operación sensacional, el PSG ha recaudado más de la mitad del dinero que necesitará para fichar a Yan Diomande, un jugador que sí mejorará su ataque. Nota: A+

    Para el Milan: Alucinante, sencillamente alucinante. Dejemos una cosa clara desde el principio: Ramos es un buen delantero. Mostró un enorme potencial en el Benfica y demostró en el PSG que puede tener impacto saliendo desde el banquillo al marcar 45 goles en tres temporadas. Sin embargo, su precio no tiene ningún sentido, y menos aún para un Milan que no va precisamente sobrado de dinero. En consecuencia, aficionados, tertulianos y periodistas en Italia están ahora mismo tratando desesperadamente de averiguar qué ha pasado exactamente aquí. Aunque este traspaso bien podría significar que Rafael Leao dejará pronto San Siro, el hecho de que Jorge Mendes esté implicado ha provocado inevitablemente todo tipo de teorías de la conspiración, y también se ha señalado que el propietario del Milan, Gerry Cardinale, mantiene una buena relación con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. Nadie sabe con certeza, sin embargo, por qué el Milan se sintió obligado a pagar una cifra récord en el club por Ramos. De nuevo, para dejarlo claro, sí creemos que marcará goles en la Serie A, sobre todo porque debería aportar todo lo que Ruben Amorim quiere de su '9'. Pero este es el fichaje más caro en Italia desde que el Inter fichó a Romelu Lukaku, y Ramos en realidad no ofrece ni de lejos la misma garantía en términos de goles. Nota: D+

    Para Ramos: Una oportunidad largamente esperada para que el eterno secundario pase a ser protagonista. Pensamos que, cuando Ramos firmó un hat-trick con la Portugal de Fernando Santos en el Mundial de 2022, había nacido una estrella. Sin embargo, en lugar de construir el ataque de Portugal en torno a un delantero centro con verdadero potencial, el sucesor de Santos, Roberto Martinez, optó por seguir apostando por Ronaldo, frenando así a Ramos durante años. No obstante, también hay que decir que él tampoco ha hecho un trabajo especialmente bueno a la hora de meter de verdad presión a Ronaldo y a Martinez. Ha sido una historia parecida en París, donde la opinión general es que, aunque el PSG contaba con una envidiable colección de delanteros fenomenales, Ramos no era uno de ellos. Era simplemente un buen recurso para sacar desde el banquillo, un revulsivo decente. Y, lo que es más importante, ahora tiene la oportunidad de cambiar esa narrativa. Ramos va a ser la punta de lanza de un nuevo Milan, que sigue siendo uno de los mayores clubes del fútbol mundial. La presión sobre él para justificar su precio va a ser enorme, porque, aunque ya de por sí se trata de una cifra alta, es absolutamente gigantesca para un equipo de la Serie A. Te toca a ti, Goncalo, ha llegado la hora de demostrar lo que vales... Nota: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 de junio: Jan Paul van Hecke (del Brighton al Tottenham, 52 millones de libras)

    Para el Brighton: Otra operación muy astuta del Brighton, que reforzará su reputación como uno de los clubes que mejor venden al embolsarse 52 millones de libras (70 millones de dólares) por un jugador al que fichó por solo 2 millones de libras hace seis años. La operación mejora aún más por el hecho de que el contrato de Van Hecke en el Amex Stadium expiraba en solo 12 meses. Por tanto, estarán encantados de haber generado una cantidad tan importante por el defensa neerlandés, aunque anteriormente se informó de que estaba valorado en 70 millones de libras (94 millones de dólares). Inevitablemente, reinvertirán esa cantidad en un sustituto con mucho potencial, con el prometedor jugador del Tottenham Luka Vuskovic en su radar en una operación separada tras su impresionante cesión en el Hamburgo. Tampoco andan escasos de opciones en el centro de la defensa, ya que cuentan con Lewis Dunk y Olivier Boscagli, e Igor Julio regresará de su cesión en el West Ham. Nota: A

    Para el Tottenham: Está claro que se trata de un fichaje impulsado por el nuevo entrenador Roberto De Zerbi, que trabajó con Van Hecke durante su etapa en el Brighton, pero no se puede evitar la sensación de que el Tottenham ha sido llevado a pagar de más por el central después de que aparecieran esas informaciones que sugerían que el Brighton lo valoraba en 70 millones de libras, pese a que estaba a punto de entrar en el último año de su contrato en la costa sur. Se podría pensar que una operación a precio rebajado por un jugador de su nivel debería haber costado realmente algo en torno a los 40 millones de libras (54 millones de dólares), pero el Brighton tiene fama de ser un negociador durísimo y el Tottenham puede haber sentido que necesitaba actuar; se informó de que sus rivales de la Premier League, Chelsea y Liverpool, estaban interesados en Van Hecke, mientras que el capitán del club, Cristian Romero, parece tener casi asegurada su salida este verano tras una temporada turbulenta, y su compañero en el centro de la defensa Micky van de Ven podría seguir el mismo camino. Al menos, el Tottenham se lleva a un defensa contrastado en la Premier League que, a sus 26 años, aún no ha alcanzado su techo, tiene una gran salida de balón y posee el carácter combativo y las cualidades de liderazgo de las que tanto han carecido. El internacional neerlandés bien podría formar una nueva pareja de centrales con el fichaje a coste cero Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: Desde la perspectiva del jugador, este es un movimiento que tiene mucho sentido. Tras dejar aparentemente claro que no ampliaría su etapa en el Amex, Van Hecke da un paso adelante respecto al Brighton en el punto medio de su carrera y bien podría ver esto como un trampolín hacia cosas aún mayores después de haberse consolidado en la Premier League. Presumiblemente, ni Chelsea ni Liverpool concretaron su supuesto interés, así que, si quiere ser titular garantizado en un club del llamado ‘Big Six’, el Tottenham podría ser el punto de partida ideal, aunque no puede ofrecerle ningún tipo de fútbol europeo. Después de haber trabajado antes con el temperamental italiano, Van Hecke sabrá exactamente cómo quiere jugar De Zerbi, lo que debería ayudarle a adaptarse rápidamente. Realmente, para el Tottenham solo se puede ir hacia arriba tras otra desastrosa campaña nacional, y una pareja con Senesi parece muy sólida sobre el papel, al menos, dando al equipo una base defensiva firme mientras el conjunto del norte de Londres atraviesa lo que probablemente será un periodo de transición después de evitar la amenaza del descenso al final de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 de junio: Víctor Muñoz (Osasuna al Liverpool, 34,5 millones de libras)

    Para Osasuna: A primera vista, podría parecer que Osasuna ha obtenido un beneficio muy importante por un jugador al que solo fichó el pasado verano por apenas 5 millones de euros, pero el conjunto pamplonés siempre iba a estar condicionado por una elevada cláusula del 50 por ciento sobre una futura venta en su acuerdo con el Real Madrid. Eso significa que 20 millones de euros de su cláusula de rescisión de 40 millones de euros (34,5 millones de libras/45 millones de dólares) irán a parar al Real Madrid, aunque una ganancia de 15 millones de euros (13 millones de libras/17 millones de dólares) sigue siendo significativa para un club del tamaño de Osasuna. La salida de Munoz siempre fue probable tras una temporada en la que participó en 12 goles y se ganó una convocatoria con la selección española para el Mundial, y la cláusula de rescisión significaba que tenían las manos atadas en lo que respecta al precio. Nota: B-

    Para el Liverpool: El primer fichaje de la era Andoni Iraola, y más leña para la rivalidad entre Liverpool y Newcastle en el mercado de fichajes. El Newcastle había identificado a Munoz como el relevo ideal a largo plazo de Anthony Gordon, que se ha unido al Barcelona, pero el Liverpool, al detectar una oportunidad de mercado, se movió para arrebatarles la operación pese a que las conversaciones estaban en una fase avanzada y a que, según se informa, la propia oferta de las Urracas había sido aceptada. El Liverpool ya lo considerará un pequeño golpe de efecto, pero además estará encantado de incorporar a un extremo joven tan bien valorado por una cifra que podría acabar siendo una ganga. Munoz puede jugar en cualquiera de las dos bandas, así como por dentro, aportando una calidad y una profundidad muy necesarias después de que la salida de Mohamed Salah y la lesión de Hugo Ekitike dejaran un enorme vacío en el frente de ataque del Liverpool. Atacante directo y veloz que además trabaja duro en defensa, el jugador de 22 años parece encajar a la perfección en el estilo de juego del nuevo Iraola, con el nuevo entrenador aparentemente empujando para que la operación se cerrara. Sin embargo, tendrá que asegurarse de que el joven español no bloquee el camino de Rio Ngumoha hacia convertirse en una auténtica superestrella, aunque, según se informa, el club está convencido de que ese no será el caso. Nota: A 

    Para Munoz: Después de que tanto el Liverpool como el Newcastle vieran aceptadas sus ofertas, hay que pensar que la decisión entre ambos dependía del jugador, y realmente no se puede culpar a Munoz por elegir un traspaso a Anfield. A pesar de tener solo 22 años, ha tenido un inicio de carrera bastante nómada y este será ya su tercer gran club. Después de pasar por la famosa cantera de La Masia del Barcelona, más tarde acabó en el Real Madrid antes de fichar por Osasuna hace solo un año. Esta vez, Munoz esperará asentarse y consolidarse como una estrella a largo plazo en su nuevo entorno, y su compatriota Iraola debería ser el entrenador perfecto para ayudarle a adaptarse. Tendrá una dura pelea para ganarse un puesto en el once, y eso puede exigirle mejorar su producción general, con el Liverpool todavía, según se espera, yendo a por el cotizado mago de banda del RB Leipzig Yan Diomande, pero aun así debería tener muchas oportunidades en el renovado ataque del Liverpool gracias a su versatilidad. Nota: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 de junio: Ibrahima Konate (del Liverpool al Real Madrid, gratis)

    Para el Liverpool: El Liverpool realmente se encontró entre la espada y la pared con respecto al futuro de Konate, pero esta situación podría haberse evitado si no se hubiera permitido que el contrato del defensa llegara a su fin en primer lugar. Si el Liverpool lo hubiera atado a un nuevo contrato cuando estaba en el mejor momento de su carrera durante la campaña 2024-25, en la que ganó el título, entonces habría podido exigir una cantidad decente cuando llegara el momento de separar caminos, pero el francés terminó marchándose gratis tras una temporada individual desastrosa. Tal y como estaban las cosas, habría sido totalmente extraño que el Liverpool accediera a las desorbitadas exigencias salariales de Konate, de unos 250.000 £ semanales, según se informa, en medio de una campaña caótica marcada por una serie de errores de alto perfil, con unas negociaciones agotadoras que se prolongaron durante meses y meses y que no llegaron a nada, a pesar de que el jugador afirmó en abril que estaba cerca de un acuerdo. El Liverpool, al menos, ya ha fichado a posibles sustitutos en Giovanni Leoni y Jeremy Jacquet, pero esto siguió siendo una pérdida de tiempo masiva para todos. Nota: D

    Para el Real Madrid: Presumiblemente, entonces, el Real Madrid le dará al objetivo de largo recorrido Konate el tipo de salario astronómico que persigue, lo que, a pesar de que no pagará traspaso, representa un riesgo dado lo mal que estuvo el central durante toda la endeble defensa del título del Liverpool. Conviene recordar que, según se informó, el Real Madrid había decidido poner fin a su interés en el jugador ya en noviembre del año pasado, lo cual es revelador. El francés es un buen defensa en su mejor día y, a los 27 años, probablemente aún no haya alcanzado los años de plenitud para los jugadores de su posición. El Real Madrid está apostando, en la práctica, por que recupere su mejor versión en España, y podría ser una solución de coste relativamente bajo para una zona problemática del club; David Alaba dejará el Bernabéu este verano, Antonio Rudiger ya ha dejado atrás sus mejores años, Eder Militao sigue lastrado por las lesiones y Dean Huijsen todavía es muy joven. Konate no es precisamente una solución de primer nivel, sin embargo, y este movimiento tiene el aire de poder torcerse muy rápido dada la intensa presión que rodea al Real Madrid, tanto por parte de la afición como de los medios. Nota: B

    Para Konate: Sin duda, el gran ganador de esta situación es Konate, que está a punto de conseguir tanto su soñado traspaso al Real Madrid como el salario galáctico que ansía. Sin embargo, tendrá que adaptarse rápido como posible titular junto a Huijsen; en el caldero que es el Bernabéu, habrá mucha menos paciencia con el tipo de errores que marcaron su última temporada en Anfield. Konate ha seguido los pasos de Trent Alexander-Arnold al completar una llegada gratis a Madrid, y los problemas del inglés en su temporada de debut deberían servir de advertencia. Sin embargo, si puede recuperar pronto la confianza y su mejor nivel, entonces tendrá la oportunidad de consolidarse como una pieza clave en uno de los clubes más grandes del mundo en el nuevo Real Madrid de Jose Mourinho. No obstante, está lejos de estar garantizado que sea capaz de hacerlo. Nota: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 de junio: Bernardo Silva (del Manchester City al Real Madrid, gratis)

    Para el Manchester City: La pérdida de una leyenda. Bernardo es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas que han jugado jamás en la Premier League, un mediapunta maravillosamente trabajador e innovador que fue absolutamente fundamental en el periodo de éxito sostenido del Manchester City. De hecho, el portugués era esencialmente el jugador perfecto para Pep Guardiola, motivo por el que el catalán le tenía tanto aprecio e incluso derramó algunas lágrimas durante la emotiva despedida de Silva en el Etihad. Guardiola había esperado que el jugador de 31 años terminara su carrera en el City, pero esta es una salida que se venía gestando desde hace tiempo. Verle marcharse gratis, obviamente, no es ideal desde una perspectiva financiera, pero era lo mínimo que merecía después de nueve años de servicio estelar. Aun así, en el City echarán muchísimo de menos su calidad, su inteligencia y, quizá por encima de todo, su personalidad. Nota: D

    Para el Real Madrid: Dos motivos para celebrarlo. No solo ha incorporado gratis a un jugador de una calidad sobresaliente, sino que además se ha adelantado a su gran rival, el Barcelona, para hacerse con su fichaje. Después de meses de especulaciones, sobre algunas de las cuales incluso habló el propio Bernardo, su llegada al Camp Nou parecía un hecho. Sin embargo, la llegada de Jose Mourinho al Bernabéu lo cambió claramente todo. 'The Special One' convirtió el fichaje de su compatriota en una prioridad y la operación quedó prácticamente cerrada en 36 horas. Los mejores días de Silva están, sin duda, por detrás, pero durante la pelea por el título de la Premier League de la temporada pasada demostró que sigue siendo capaz de imponerse en los partidos más grandes, y su actuación contra el Arsenal en el Etihad fue sobresaliente. Quizá aún más importante que cualquier otra cosa es que Bernardo sea probablemente el modelo ideal para los miembros más jóvenes de la plantilla del Madrid, la personificación de lo que Mourinho quiere de sus jugadores, esa mezcla perfecta de talento y tenacidad. En ese contexto, es fácil entender por qué el Real frustró el movimiento del Barça por el internacional portugués. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: El traslado a España que llevaba tanto tiempo buscando. Al menos durante los últimos tres veranos, si no más, Silva ha estado vinculado con un traspaso a uno de los grandes equipos de LaLiga. Sin embargo, una y otra vez Guardiola le convenció para pasar otra temporada en el Etihad. Esta vez, eso sí, no había forma de hacer cambiar de idea a Bernardo, y ahora por fin tendrá la oportunidad de jugar para una de las superpotencias tradicionales del fútbol europeo. Cierto es que el Madrid atraviesa un momento complicado, después de haber sido desbancado de la cima del fútbol español por el Barça, pero ayudar a Mourinho a devolverlo a su sitio es un desafío que, sin duda, asumirá y disfrutará. La competencia por un puesto en el Real es feroz y Silva ya no es tan dinámico como antes, pero, como ha señalado Guardiola, los primeros cinco metros están en tu cabeza y, en ese sentido, pocos jugadores son tan rápidos como el excapitán del City. Así que, aunque quizá sea una pena que no se marchara al Madrid siendo un poco más joven, Bernardo tiene la experiencia y la calidad necesarias para emular a Luka Modric, a quien Mourinho llevó al Bernabéu, brillando en España hasta bien entrada la treintena. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 de junio: Marc Cucurella (del Chelsea al Real Madrid, 60 millones de euros)

    Para el Chelsea: Este parece un caso extraño para el Chelsea; Cucurella es un jugador que se ha convertido en una figura defensiva clave para el club desde su llegada en 2022, tras un inicio poco prometedor, así que verle marcharse generando pérdidas resulta un poco desconcertante. En su mejor versión, se puede decir que está entre los mejores del mundo en su posición. Dicho esto, el Chelsea claramente pagó de más en un primer momento cuando fichó al español procedente del Brighton por 60 millones de libras (80 millones de dólares), y dado que, según se informa, había manifestado en privado su intención de marcharse y se había mostrado abiertamente crítico con la forma en que se está gestionando el club, probablemente estará satisfecho con recuperar hasta 52 millones de libras (69 millones de dólares), tras considerar que no era intocable. De hecho, quizá le habría costado sacar más que eso en próximos mercados por un jugador que cumple 28 años en julio. La salida de Cucurella también implica que una plantilla muy falta de experiencia se queda sin una de sus cabezas más curtidas, pero el Chelsea debe confiar en que el joven Jorrel Hato pueda llenar ese vacío, además del esperado nuevo fichaje Valentin Barco. Nota: B-

    Para el Real Madrid: Parece que, diga lo que diga Jose Mourinho, se hace, ya que el Real Madrid arranca su campaña de fichajes temprana con una incorporación sorprendente. El club ya gastó mucho el pasado verano en un lateral izquierdo para repescar a Alvaro Carreras del Benfica y devolverlo al Bernabéu, pero eso no le ha impedido derrochar por Cucurella, a quien, según se informa, su nuevo (viejo) entrenador había señalado como objetivo. Una cantidad de 60 millones de euros es muy elevada para un equipo que en los últimos años ha adoptado un enfoque bastante austero en el mercado de fichajes, y exigirá un rendimiento inmediato de una inversión en un jugador cuyo nivel ha bajado algo en los últimos meses. A punto de cumplir 28 años, Cucurella debería estar en el pico de su carrera, pero, de forma realista, ¿cuántos años más de alto nivel va a sacar el Real Madrid de él? Al menos, sí tiene los rasgos de un jugador «de Mourinho» por su energía y agresividad. El Real también se encuentra ahora con cuatro laterales izquierdos del primer equipo: el nuevo fichaje, Carreras, Ferland Mendy y Fran Garcia, así que en términos de salidas algo tendrá que pasar. Nota: C

    Para Cucurella: Sin duda, el principal beneficiado de este movimiento, Cucurella ha cumplido su objetivo de escapar de un Chelsea sin rumbo y fichar por uno de los clubes más grandes del planeta en el mejor momento de su carrera. Se había informado ampliamente de que el defensa quería regresar a España, después de haberse desencantado con la manera en que BlueCo estaba llevando sus asuntos en Stamford Bridge, pero nadie esperaba que pusiera rumbo al Bernabéu en medio del interés del Atletico Madrid. No sorprende, por tanto, que la operación se cerrara tan rápido, con Cucurella diciendo presumiblemente que sí de inmediato cuando el Real Madrid llamó a su puerta. Teniendo en cuenta que aparentemente fue una petición de Mourinho, también tiene muchas opciones de consolidarse como un jugador clave, con Carreras probablemente entrando y saliendo del once del portugués. Sin embargo, a la vista del elevado coste del traspaso, debe rendir de inmediato o se arriesga a que la famosa e impaciente afición del Bernabéu se le eche encima, especialmente por sus vínculos con el Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junio: Andy Robertson (del Liverpool al Tottenham, gratis)

    Para el Liverpool: Una salida emotiva. Robertson figura sin duda entre los mejores fichajes de la historia del club, una pieza clave en la era de Jurgen Klopp, incorporado por solo 8 millones de libras desde el Hull City allá por 2017 y que, en su mejor momento, fue posiblemente el mejor lateral izquierdo del mundo. No se puede negar, eso sí, que la edad había empezado a pasar factura al jugador de 32 años, motivo por el que el Liverpool se movió pronto para reemplazarlo incorporando a Milos Kerkez el verano pasado, e incluso habría vendido a Robertson en el mercado de invierno si hubiera podido recuperar a Kostas Tsimikas de la Roma. El problema ahora, sin embargo, es que Kerkez todavía no se ha asentado del todo en Anfield, mientras que quedó dolorosamente claro durante una complicada campaña 2025-26 para el Liverpool que la experiencia, la tenacidad y la personalidad de Robertson van a echarse mucho de menos en Merseyside. De hecho, la preocupación entre la afición ahora es que la salida de Robertson, junto con la de Mohamed Salah, solo provoque que el nivel baje todavía más la próxima temporada. Nota: D

    Para el Tottenham: Sigue siendo un movimiento sorprendente. El Tottenham obviamente intentó fichar a Robertson en enero, pero era difícil entender exactamente por qué. Puede que la plantilla del Tottenham careciera de calidad y profundidad en varias zonas del campo, pero el lateral izquierdo no era realmente una de ellas. Ben Davies acababa de romperse el tobillo, por supuesto, pero los Spurs seguían contando con Destiny Udogie y con el polivalente Djed Spence para elegir, mientras que el adolescente brasileño Souza acababa de llegar desde el Santos. El argumento era que Robertson habría sido una incorporación importante para un vestuario desordenado, y sin duda puede ayudar al nuevo entrenador Roberto De Zerbi a cultivar una nueva cultura de compromiso al 100 % dentro de la plantilla. El hecho de que llegue ahora, con retraso y como agente libre, es un pequeño bonus agradable, pero persiste la sensación de que el Tottenham no necesitaba necesariamente a Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Una decisión desconcertante. Se puede entender por qué Robertson estaba dispuesto a dejar el Liverpool en enero. Había quedado relegado al papel de segunda opción por detrás de un jugador que no estaba rindiendo especialmente bien y quería tener fútbol regular en la Premier League de cara al Mundial, algo que, al parecer, los Spurs estaban dispuestos a ofrecerle. Robertson acabó siendo titular en más partidos en la segunda mitad de la temporada de lo que probablemente esperaba, lo que significa que llega en una situación decente mientras pone rumbo a Norteamérica, pero nunca hubo ninguna posibilidad de que siguiera en Anfield, porque el Liverpool no le ofreció una ampliación en ningún momento. Sin embargo, sí tenía otras opciones aparte de los Spurs, y la Juventus figuraba entre los clubes de los que se decía que estaban interesados en fichar al capitán de Escocia. Así pues, resulta un poco extraño que haya decidido unirse a un club que solo evitó por muy poco el descenso al Championship en la última jornada de la temporada. No obstante, Robertson puede considerar ahora que el Tottenham es una opción más atractiva de lo que lo era en enero, dado que De Zerbi es incuestionablemente capaz de mejorar significativamente a los Spurs durante el verano. Aun así, seguimos sin estar convencidos de que Robertson vaya a jugar realmente mucho más en el norte de Londres de lo que jugó en el Liverpool la temporada pasada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de mayo: Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 80 millones de euros)

    Para el Newcastle: Un cambio de enfoque revelador. El Newcastle luchó con uñas y dientes para retener a Alexander Isak el verano pasado antes de permitirle, ya tarde, marcharse al Liverpool. Por triste que parezca, habría sido mucho mejor rendirse de inmediato y dejarle salir en cuanto presentó una solicitud de traspaso, ya que la alteración provocada por el delantero sueco no benefició en absoluto ni a Eddie Howe ni a sus jugadores. Así pues, el Newcastle se ha movido rápido para desprenderse de otro atacante descontento, y por una cifra fantástica. Gordon es un delantero trabajador, talentoso y versátil, pero nunca ha hecho nada ni con su club ni con su selección que sugiera que vale 69 millones de libras. Por supuesto, ahora el desafío para el Newcastle es invertir bien el dinero, porque desperdició por completo lo que recibió por Isak, y atraer a grandes talentos no va a ser más fácil este verano. Las Urracas ya no pueden ofrecer fútbol de la Liga de Campeones a posibles nuevos fichajes, y su patético 12.º puesto en la Premier League, unido al deseo de Gordon de seguir los pasos de Isak para salir de St. James' Park, demuestra que el Newcastle ya no es una amenaza seria para la élite de Inglaterra bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

    Para el Barcelona: Una señal realmente preocupante. El Barcelona no ha estado en condiciones de gastar a lo grande en jugadores desde hace ya bastante tiempo debido a sus bien documentados problemas para cumplir con las estrictas normativas financieras de LaLiga, así que no augura nada bueno que su primer movimiento tras poner por fin su casa en orden sea gastar 80 millones de euros en Gordon. El internacional inglés sin duda debería ser una incorporación útil. Puede jugar prácticamente en cualquier posición del tridente ofensivo y es una máquina para la presión, a diferencia de Marcus Rashford, así que es fácil entender por qué Hansi Flick dio luz verde a la llegada de Gordon. Sin embargo, es imposible obviar el hecho de que el Barça ha pagado de más. Es cierto que Gordon podría hacer un buen Mundial y, por tanto, hacer que el precio parezca más razonable, mientras que también se ha señalado que el de Liverpool marcó 10 goles en la Champions League de esta temporada, pero seis de esos tantos llegaron contra Qarabag y Union Saint-Gilloise, y la mitad fueron de penalti. Doce goles en sus últimas 60 apariciones en la Premier League es un indicador mucho mejor del tipo de promedio goleador que los aficionados del Barça deberían esperar de su último fichaje. Así que, aunque es más probable que Gordon le dé a Flick lo que quiere de un extremo, y además cobrará menos que Rashford, había mejores oportunidades de mercado en otros lugares, lo que sugiere que el Barça ha vuelto a tener más dinero que criterio. Nota: C+

    Para Gordon: El material del que están hechos los sueños. A pesar de algunas actuaciones muy irregulares en la Premier League, especialmente durante los dos últimos años, Gordon ha conseguido el traspaso a un gran club que llevaba tiempo persiguiendo claramente. Él mismo admitió que los vínculos previos con el club de su ciudad, el Liverpool, del que además era aficionado de niño, le hicieron dudar, mientras que al principio parecía que iba a fichar por el Bayern de Múnich este verano. Sin embargo, el Bayern reculó con razón ante el precio exigido, y ahí reside ahora el gran desafío al que se enfrenta Gordon. La posible llegada de Julian Alvarez desviaría bastante atención del jugador de 25 años, pero aun así estará sometido a una enorme presión para justificar su precio, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador secundario. Gordon tiene que demostrar que merece ser titular en un equipo repleto de estrellas, y eso no será fácil. Que se lo pregunten a Rashford, que ahora parece prescindible en el Camp Nou pese a haber firmado un total combinado de 28 goles y asistencias en su temporada de debut en el Barça. Aun así, Gordon probablemente apenas pueda creerse su suerte. ¡Va a pasar de jugar con Anthony Elanga a formar junto a Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle