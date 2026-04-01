El apreciado exjugador del Brighton de Roberto De Zerbi ofrece su sincera opinión sobre las posibilidades del Tottenham de mantenerse en la Premier League bajo la dirección del nuevo entrenador

Basándose en su amplia experiencia como jugador a las órdenes de Jürgen Klopp en el Liverpool, Lallana señaló una sorprendente similitud de carácter entre el alemán y De Zerbi, a pesar de sus filosofías tácticas opuestas. Lallana afirmó: «De hecho, siempre lo he comparado con Jürgen. Probablemente sea simplemente la pasión que ambos sienten por el fútbol. Creo que, en cuanto a táctica y forma de jugar, son completamente diferentes. Pero en cuanto al amor y la pasión por el fútbol, son exactamente iguales.

«Roberto es un hombre extremadamente inteligente. Sabe que no tiene tiempo para jugar de una determinada manera, con un estilo concreto. No es tan snob como para no entender eso. Sabe que tiene que salir al campo y motivar a un grupo de hombres. Por suerte para Roberto, quizá él no lo sepa, pero es uno de los entrenadores y personas más inspiradoras que hay, en mi opinión. Tras cinco minutos de su discurso en nuestra primera reunión cuando se incorporó al Brighton, ya estaba convencido. No tengo ninguna duda de que sería capaz de emular eso en el Tottenham».