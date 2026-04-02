Hace un tiempo se hizo viral un vídeo del futbolista uruguayo durante su etapa en el Atlético de Peñarol, cuando tenía unos 17 años, en el que aparece justo después de un partido, en una breve entrevista, y en el que destaca notablemente su voz, lo que llevó a los usuarios de las redes sociales a hacer bromas y comparaciones, comentando que se parecía a la de Mickey Mouse.

El jugador comenzó diciendo: «Ah, sí, fue increíble. Nunca lo olvidaré, igual que los tres goles», en referencia al hat-trick que marcó contra el Manchester City en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de esta temporada.

Y añadió: «De hecho, ya tenía problemas con la voz. Cuando hablaba, sentía molestias en la garganta, y siempre me recomendaban operarme».

Y continuó: «Visité a muchos especialistas y todos me dijeron que necesitaba una operación, pero en aquel momento no pude resolver el problema por motivos económicos».

Y añadió: «Éramos una familia modesta y no teníamos dinero suficiente para una operación de la noche a la mañana. Pensábamos que era algo propio de la adolescencia y que mejoraría, pero nunca mejoró. No sé cuándo mejoró, pero en aquel momento no mejoró. Ahora ha mejorado, gracias a Dios, pero en aquel momento lo pasé mal».

Valverde también reconoció que la difusión del vídeo le afectó en aquel momento, y dijo: «Después de aquel día, sufrí porque la gente no sabe lo que hay detrás, y al final, eso es un problema. Ahora es gracioso, y me río de ello, pero entonces solo era un niño».

Y continuó: «Eso me llevó a pasar muchos años sin atreverme a hablar en grupos con gente que no conocía, porque sabía que tenía esa deficiencia. Me sentía muy avergonzado por esa deficiencia».



