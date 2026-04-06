El antiguo compañero de equipo de Shea Lacey explica por qué el Manchester United podría tener su propio Lamine Yamal: la estrella de la Baller League, James Nolan, ha compartido campo con ambos jóvenes prodigios

Durante un partido juvenil en el Camp Nou, Nolan pudo comprobar de primera mano el talento precoz de un Yamal de 13 años, antes de que el español alcanzara el estrellato mundial de forma meteórica. La estrella de la Baller League admitió que, en un principio, subestimó al adolescente, pero Yamal marcó dos goles idénticos desde lejos a los pocos minutos de saltar al campo.

Reflexionando sobre la singularidad de los extremos a los que se ha enfrentado, Nolan declaró a Mirror Football: «Salí en la segunda parte y había un chaval de 13 años al lado de la banda. Entra y yo pienso: “Oh, esto va a ser pan comido”. Resultó ser Lamine Yamal.

«Así que sale, le pasan el balón. Estoy pegado a él y entonces se lleva un toque hacia dentro, probablemente a unos 25 metros de la portería, y la suelta por la escuadra. Sí. Y pienso: “Vale”. Luego, dos minutos después, intento frenarlo y se me escapa y hace exactamente lo mismo».