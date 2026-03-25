El año de la crisis ya es cosa del pasado: cómo Lewis Hamilton logró en Ferrari un giro que parecía casi imposible

«Sin duda, tengo la sensación de haber vuelto a mi mejor forma», afirmó Hamilton, «tanto mental como físicamente». Tras su gran inicio de temporada y el primer podio de la historia para Ferrari, el británico ha recuperado la ilusión por la Fórmula 1 y ya ha dejado atrás su primer año desastroso con los rojos. En el Gran Premio de Japón del domingo (7:00 h CET), el piloto de 41 años quiere ahora confirmar su tendencia al alza.

Sigue creyendo «que hay margen de mejora», dijo Hamilton. Y sí, en la pista, la Scuderia solo puede poner en aprietos a los dos pilotos dominantes de Mercedes, George Russell y Kimi Antonelli, con sus salidas fulgurantes. Sin embargo, las palabras del siete veces campeón vuelven a rebosar confianza: «Aún hay más por venir».