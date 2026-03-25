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El Al-Ittihad se enfrenta a la competencia por Mohamed Salah, pero el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo no figura entre los candidatos de la Liga Profesional Saudí para fichar al ídolo del Liverpool
Los grandes clubes saudíes vuelven a por su objetivo a largo plazo
Según ESPN, el Al-Ittihad ha reanudado sus intensos esfuerzos para fichar a Salah. Tras el anuncio del delantero el martes de que abandonará Merseyside al término de la presente temporada, el club saudí se ha situado en primera línea. La directiva considera que el extremo es el fichaje estrella ideal para sustituir a Karim Benzema, que se incorporó al Al-Hilal en febrero. El interés no es nuevo; el equipo de la Premier League rechazó una asombrosa oferta de 150 millones de libras (200 millones de dólares) por el internacional en septiembre de 2023. Sin embargo, el panorama ha cambiado significativamente desde que el delantero confirmó su inminente salida.
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En busca de un nuevo talismán en medio de la rivalidad nacional
Aunque el Al-Ittihad lidera actualmente la puja, se enfrenta a una competencia interna concreta. Según algunas informaciones, el Al-Qadsiah sería el único otro club de la región con el poderío financiero necesario para rivalizar con la oferta propuesta. Curiosamente, no se espera que los actuales grandes del fútbol, el Al-Nassr —donde Cristiano Ronaldo juega desde 2023—, el Al-Ahli y el Al-Hilal, se sumen a la puja por su fichaje en esta fase. Conseguir al jugador de 33 años permitiría al equipo de Yeda mantener su estatus entre la élite. Su inmenso impacto cultural como uno de los principales deportistas árabes no hace sino amplificar su atractivo, en un momento en que los clubes de Oriente Medio buscan una nueva figura emblemática a nivel mundial.
El legado de Anfield llega a su fin
Esta noticia marca el principio del fin de una de las carreras más legendarias del fútbol inglés. Según algunas fuentes, el Liverpool permitirá generosamente que su figura emblemática se marche como agente libre, a pesar de que aún le queda un año de contrato. Desde su llegada procedente de la Roma en 2017, ha sido el motor de una era repleta de trofeos, en la que ha ganado ocho títulos importantes. Sus estadísticas son impresionantes. Con 255 goles en 435 partidos, ocupa el tercer puesto en la lista de máximos goleadores de todos los tiempos, solo por detrás de Ian Rush (346) y Roger Hunt (285). Además, sus 191 goles en la máxima categoría le sitúan en cuarto lugar en la clasificación histórica de la competición.
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Ruptura de la relación y perspectivas de futuro
La decisión de mutuo acuerdo de separarse se produce tras un periodo muy turbulento para el jugador. A pesar de haber renovado su contrato el pasado mes de abril, su rendimiento bajó notablemente durante la temporada actual, lo que le llevó a quedarse fuera del equipo durante tres partidos consecutivos a finales de 2025. La frustración acumulada acabó por desbordarse cuando concedió una entrevista explosiva a los periodistas, en la que acusó al club de «tirarle bajo el autobús» en medio de la racha de resultados increíblemente decepcionantes del equipo.
A pesar de la reciente agitación, su legado como icono de la Premier League está asegurado y un nuevo comienzo en Oriente Medio parece el desenlace más probable.