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¡El Ajax quiere a Dani Ceballos! Jordi Cruyff, exdirector del Barcelona, presenta una audaz propuesta mientras el internacional español se acerca a su salida del Real Madrid
Cruyff se fija en una estrella del Madrid para la reconstrucción del Ajax
Según AS, el Ajax quiere fichar a Ceballos para la próxima temporada. Cruyff, decidido a dejar huella en Ámsterdam, lo quiere como líder de su primer proyecto como director deportivo. El equipo no gana la Eredivisie desde 2022 y, a cuatro jornadas del final, lucha por entrar en Champions. Pese a su apuesta por la cantera, busca jugadores experimentados que aporten liderazgo y calidad técnica a una plantilla que persigue al PSV, actual campeón.
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Una campaña frustrante bajo la dirección de Arbeloa
La situación en la capital española se ha vuelto cada vez más frustrante para Ceballos. Bajo la dirección de Álvaro Arbeloa apenas ha jugado cinco partidos desde su regreso y aún no ha sido titular. Además, una lesión muscular le mantuvo seis semanas de baja. En toda la temporada solo ha jugado 804 minutos en 22 partidos, siete como titular. No ha participado en los tres últimos encuentros, lo que lo sitúa como el tercer jugador de campo menos utilizado del equipo.
Traspasos frustrados y rumores anteriores sobre el Betis
No es la primera vez que se vincula a Ceballos con una salida del Bernabéu. Se ha rumoreado con frecuencia un regreso al Real Betis, pero fue el verano pasado cuando estuvo más cerca de marcharse. El Marsella acordó con el Real Madrid una cesión con opción de compra obligatoria, pero el centrocampista bloqueó el traspaso en los últimos días del mercado, lo que provocó roces con la directiva. A un año de que venza su contrato, su salida parece inevitable.
- AFP
Al mediocampista español le espera un verano decisivo
Ceballos debe decidir pronto si fichar por un equipo holandés reactivará su carrera, ahora estancada. Mientras el Real Madrid se prepara para una reestructuración este verano y aprovechar su último año de contrato, la oportunidad de ser clave en el renovado Ajax de Cruyff puede ser irrechazable.