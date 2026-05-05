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El Ajax da un paso audaz al apostar por Arne Slot en su búsqueda de un nuevo entrenador, mientras se conoce la postura del Liverpool respecto a su salida
Cruijff busca un perfil de élite
Mientras el Ajax lucha por salvar la temporada, el director técnico Jordi Cruyff busca un sucesor para el interino Óscar García. Michel, del Girona, es el candidato principal, pero «De Telegraaf» indica que también se valoró a Slot. Cruyff cree que solo Slot y Peter Bosz, quien renovó con el PSV, pueden dirigir al club.
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Enfoque considerado inútil
El intento de traer de vuelta a Países Bajos al técnico de 47 años no contó con mucho apoyo, ni del propio entrenador ni de su club. En el pódcast «Kick-off», el periodista Mike Verweij explicó: «Me han dicho que preguntaron por Arne Slot. Slot sigue firme en su cargo; va a seguir en el Liverpool. Además, parece que Slot no está interesado en fichar por el Ajax ahora».
Una trayectoria contrastada en la Eredivisie
El interés por este técnico de 47 años se debe a su brillante trayectoria en la máxima categoría del fútbol holandés, sobre todo durante un periodo de tres años que supuso un punto de inflexión en Róterdam. Con el Feyenoord ganó la Eredivisie 2022-23, la Copa KNVB 2024 y llevó al equipo a la final de la Conference League. Aunque sus resultados en Merseyside han bajado este curso, Slot sigue vinculado a Anfield hasta 2027 y no ha mostrado interés en dejar su proyecto en la Premier.
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En busca del liderazgo
El Ajax debe centrarse en otros objetivos mientras se prepara para un verano de grandes cambios estructurales bajo la dirección de Cruijff. La directiva sigue presionada para nombrar un entrenador que recupere su dominio y relevancia en Europa. Mientras, Slot afronta un periodo crítico en el Liverpool: tiene un calendario exigente y debe asegurar un final de temporada fuerte y la clasificación para la Liga de Campeones, tras la desastrosa defensa de su título de la Premier League.