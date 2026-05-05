El Ajax da un paso audaz al apostar por Arne Slot en su búsqueda de un nuevo entrenador, mientras se conoce la postura del Liverpool respecto a su salida

El interés por este técnico de 47 años se debe a su brillante trayectoria en la máxima categoría del fútbol holandés, sobre todo durante un periodo de tres años que supuso un punto de inflexión en Róterdam. Con el Feyenoord ganó la Eredivisie 2022-23, la Copa KNVB 2024 y llevó al equipo a la final de la Conference League. Aunque sus resultados en Merseyside han bajado este curso, Slot sigue vinculado a Anfield hasta 2027 y no ha mostrado interés en dejar su proyecto en la Premier.