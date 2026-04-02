El agente explica cómo se gestó el fichaje de Jesse Lingard por el Corinthians, después de que la exestrella del Manchester United rechazara la oferta de los New York Red Bulls para reunirse con Memphis Depay en Brasil

Martins detalló los orígenes del fichaje y señaló que el mercado de fichajes abierto en Brasil ofrecía una oportunidad única para el jugador libre de contrato. «Vi que Lingard estaba en el mercado y que la mayoría de los mercados ya se habían cerrado. Brasil era uno de los pocos mercados que seguían abiertos. Así que le pregunté a Vini (su cliente): ¿qué te parece Lingard en el Grêmio?», explicó Martins a Globo Esporte.

«Me puse en contacto con Marcelo Paz y le dije que Jesse estaba libre y quería jugar en Brasil. Le expliqué las condiciones y le mostré que no era nada descabellado: encajaría dentro del límite salarial. Al día siguiente ya tuvimos una videollamada con Lingard, y a partir de ahí las conversaciones avanzaron muy rápido».