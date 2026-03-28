AFP
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El agente de Romelu Lukaku se ha propuesto limar asperezas con el Nápoles, ya que el delantero se niega a volver a los entrenamientos
El agente interviene para evitar medidas disciplinarias
Según Sky, los representantes de Lukaku estarían manteniendo conversaciones intensas con la directiva del Nápoles para calmar un conflicto que se estaba gestando entre el jugador y el club. Las tensiones aumentaron considerablemente después de que el delantero de 32 años optara por quedarse en Amberes para entrenar en una clínica privada en lugar de regresar a Italia como se le había indicado. Según informaciones procedentes de Italia, el objetivo principal de estas conversaciones es garantizar que la situación no derive en sanciones oficiales ni en una exclusión a largo plazo de la plantilla del primer equipo.
El Nápoles está pasando de las sanciones económicas a buscar un término medio, optando por una resolución pacífica en lugar de un ultimátum formal. Ambas partes esperan alcanzar una solución definitiva en un plazo de 72 horas para facilitar el regreso de Lukaku a Italia.
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Conte y la directiva, frustrados por la autogestión
A pesar del giro hacia la diplomacia, la frustración subyacente dentro del club sigue siendo elevada. Según se informa, Conte y la directiva del Nápoles estaban «furiosos» con el delantero por su decisión de faltar a las sesiones programadas en Castel Volturno. Mientras el propio Conte se encontraba de vacaciones, su asistente, Cristian Stellini, ha estado supervisando los entrenamientos en su ausencia, y se esperaba que Lukaku estuviera presente para continuar con su proceso de rehabilitación.
La decisión de Lukaku de seguir un programa de recuperación privado en Bélgica sin permiso se consideró una falta de conducta. Esta falta de coordinación ha creado una brecha con el Nápoles que su agente está intentando ahora desesperadamente arreglar para proteger el papel del delantero en la plantilla.
La mala racha aumenta la tensión en el enfrentamiento
Estas tensiones fuera del terreno de juego llegan en un momento increíblemente difícil para el internacional belga, que hasta ahora ha vivido una temporada 2025-26 desastrosa. Los persistentes problemas en los isquiotibiales han limitado su aportación sobre el terreno de juego, dejándole con muy poco ritmo y falta de agudeza en el juego. Hasta la fecha, solo ha disputado 64 minutos repartidos en siete partidos de diferentes competiciones, en los que ha logrado marcar un único gol.
Esta falta de impacto fue un factor determinante en su decisión de retirarse de la selección belga para los amistosos contra Estados Unidos y México. Aunque la intención era aprovechar el parón para recuperar la forma física, el consiguiente enfrentamiento con el Nápoles no ha hecho más que complicar su camino de vuelta al once inicial. Conte, que tradicionalmente ha sido un firme defensor del delantero, se enfrenta ahora a un dilema sobre cómo reintegrar a un jugador que, aparentemente, ha desafiado su autoridad.
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Las repercusiones del Mundial de 2026 se perfilan como algo muy importante
Esta disputa podría poner en peligro la situación de Lukaku en la selección belga de cara al Mundial de 2026. Si su desencuentro con el Nápoles le resta minutos de juego, su papel como máximo goleador histórico de Bélgica y delantero titular podría verse cuestionado.