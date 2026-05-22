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El agente de Pep Guardiola confirma el contacto con el Al-Nassr, entre rumores de una posible alianza con Cristiano Ronaldo en el campeón de la Liga Profesional de Arabia Saudí
Clubes saudíes contactaron al cerebro del Manchester City, que se irá.
Guardiola conmocionó al fútbol al anunciar su salida del City este verano, tras una década transformadora y llena de títulos. El recién coronado campeón saudí, Al-Nassr, aprovechó la ocasión y lanzó una campaña para llevarlo a Riad. Tras ganar la Liga Saudí y la Liga de Campeones de la AFC, Jorge Jesús renunció, avivando los rumores.
Se informó que el club ofreció un salario récord mundial para reunirlo con Ronaldo, lo que llevó al representante de toda la vida de Guardiola, Josep Maria Orobitg, a aclarar la situación.
- AFP
Orobitg descarta las cifras récord
Ante los rumores de que el Al-Nassr había ofrecido al entrenador catalán un contrato de casi 130 millones de euros por temporada, Orobitg los desmintió. En declaraciones al medio saudí Okaz, afirmó: «Hubo contacto hace un mes y medio, solo eso, sin compromiso ni oferta escrita. No es tanto dinero».
«No hay previstas más negociaciones», afirma el agente
La llamada del Al-Nassr no es la única propuesta que llega desde la región del Golfo, pues las autoridades futbolísticas buscan aprovechar la repentina disponibilidad del entrenador.
Orobitg admite conversaciones preliminares con la selección, pero añade: «Hace 15 días hubo contacto con la Federación de Arabia Saudí; por ahora no habrá más. Ninguna de estas opciones tiene muchas posibilidades de fichar a Guardiola».
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La despedida de Etihad precede al cambio de trabajo de Guardiola
Guardiola dirigirá al City por última vez el domingo, cuando reciban al Aston Villa en el cierre de la temporada. Tras el partido, comenzará su nuevo rol como embajador global del City Football Group.