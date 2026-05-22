El agente de Pep Guardiola confirma el contacto con el Al-Nassr, entre rumores de una posible alianza con Cristiano Ronaldo en el campeón de la Liga Profesional de Arabia Saudí

Guardiola conmocionó al fútbol al anunciar su salida del City este verano, tras una década transformadora y llena de títulos. El recién coronado campeón saudí, Al-Nassr, aprovechó la ocasión y lanzó una campaña para llevarlo a Riad. Tras ganar la Liga Saudí y la Liga de Campeones de la AFC, Jorge Jesús renunció, avivando los rumores.

Se informó que el club ofreció un salario récord mundial para reunirlo con Ronaldo, lo que llevó al representante de toda la vida de Guardiola, Josep Maria Orobitg, a aclarar la situación.