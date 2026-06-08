El agente de Julián Álvarez rompe su silencio sobre los sensacionales rumores de fichaje por el Real Madrid, mientras se intensifica la pugna por hacerse con los servicios del delantero del Atlético de Madrid

El fútbol se sacude por rumores: Álvarez podría protagonizar un traspaso local. Tras la reelección de Pérez como presidente del Real Madrid, crecen las especulaciones sobre un fichaje «galáctico»; muchos apuntan al delantero del Atlético como el misterioso objetivo de 150 millones de euros.

Sin embargo, su agente, Fernando Hidalgo, ha salido al paso de los rumores.

Y respondió con claridad: «No tenemos información al respecto ni nadie se ha puesto en contacto con nosotros».