El agente de Julián Álvarez responde a los rumores sobre la «búsqueda de vivienda en Barcelona»

El representante de Álvarez ha desmentido los rumores virales que indicaban que el delantero se preparaba para vivir en Cataluña. Se había informado que sus hermanos, de 26 años, buscaban casa en Barcelona ante un posible fichaje millonario con el Barça este verano.

Hidalgo, agente del jugador, lo desmintió: “Es pura invención”. Aseguró que la familia solo viajó para ver el partido del Atlético contra el equipo de Flick y que el campeón mundial sigue plenamente integrado en Madrid.