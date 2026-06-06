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El agente de Jürgen Klopp responde a los rumores que lo vinculan con el Real Madrid
Las elecciones en el Bernabéu avivan los rumores sobre el banquillo
El Real Madrid afronta un momento clave: este domingo sus socios votarán en las primeras elecciones presidenciales en 20 años. El candidato Riquelme ha señalado con fuerza al exentrenador del Liverpool, Klopp, y ha prometido que el nuevo director deportivo, Raúl González, se pondrá en contacto con él de inmediato el lunes. Sin embargo, el agente de Klopp, Marc Kosicke, desmontó rápidamente esa promesa electoral, reafirmando el compromiso de su cliente con su actual cargo ejecutivo y asestando un segundo golpe público al ambicioso manifiesto deportivo de Riquelme.
- Peter Byrne/PA Wire
Kosicke descarta volver al banquillo
La oficina del posible candidato había argumentado antes que el encanto único del Bernabéu convencería al emblemático entrenador para que abandonara su breve pausa en los banquillos. Sin embargo, en respuesta a las declaraciones públicas recogidas por Sport, el agente de Klopp, Kosicke, afirmó: «¡Es molesto! Jürgen Klopp está contento en su puesto en el Red Bull y no tiene ninguna intención de trabajar como entrenador en un club».
Antes, la campaña de Riquelme justificó su interés con un comunicado oficial que reconocía: «Sabemos que Jürgen Klopp ha dicho que no planea volver a los banquillos a corto plazo y que ha rechazado varias ofertas.
Precisamente por eso creemos que el reto del Real Madrid es diferente. Hay grandes clubes, pero solo hay un Real Madrid: una institución que une tradición y futuro, valores y ambición, pasión y excelencia.
Si los socios me respaldan este domingo, el lunes 8 de junio Raúl González Blanco se pondrá en contacto con Klopp para presentarle nuestro proyecto y proponerle liderar la nueva era del Real Madrid».
Los candidatos se lanzan promesas
Este rechazo cierra una semana convulsa para Riquelme, cuyas afirmaciones sobre el fichaje de Erling Haaland ya habían sido desmentidas por los representantes del delantero del Manchester City y por su padre, Alfie.
Para defender sus promesas de fichaje, que también incluían al centrocampista Rodri, Riquelme declaró en El Hormiguero: «Si incumplo mis promesas sobre estos jugadores, he firmado una garantía por la que pagaría el 100 % de los gastos de afiliación de la próxima temporada. Haaland tiene una cláusula de rescisión y quiere venir a Madrid».
Un portavoz del City respondió: «Las noticias sobre el futuro de Haaland son falsas. No hay ninguna posibilidad ni cláusula que lo permita. Evaluamos acciones legales por el uso de su imagen».
Los representantes del noruego añadieron: «Todo muy entretenido, pero falso. Deseamos lo mejor a ambos candidatos en las elecciones del Real Madrid».
Mientras, el presidente Florentino Pérez ha respondido anunciando un acuerdo con José Mourinho y los fichajes de Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté, además de una oferta de 150 millones por otra gran estrella.
- Goal - GFX
Los votantes deciden el futuro
La dirección deportiva del club se juega en la votación del domingo, que desencadenará estrategias de fichajes opuestas. Si Pérez mantiene la presidencia, la reunión con Mourinho se cerrará la semana que viene.
Si gana Riquelme, sus socios deberán demostrar solvencia, enfrentar demandas del City y lidiar con el rechazo del grupo de Klopp.