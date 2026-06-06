El agente de Jürgen Klopp responde a los rumores que lo vinculan con el Real Madrid

La oficina del posible candidato había argumentado antes que el encanto único del Bernabéu convencería al emblemático entrenador para que abandonara su breve pausa en los banquillos. Sin embargo, en respuesta a las declaraciones públicas recogidas por Sport, el agente de Klopp, Kosicke, afirmó: «¡Es molesto! Jürgen Klopp está contento en su puesto en el Red Bull y no tiene ninguna intención de trabajar como entrenador en un club».

Antes, la campaña de Riquelme justificó su interés con un comunicado oficial que reconocía: «Sabemos que Jürgen Klopp ha dicho que no planea volver a los banquillos a corto plazo y que ha rechazado varias ofertas.

Precisamente por eso creemos que el reto del Real Madrid es diferente. Hay grandes clubes, pero solo hay un Real Madrid: una institución que une tradición y futuro, valores y ambición, pasión y excelencia.

Si los socios me respaldan este domingo, el lunes 8 de junio Raúl González Blanco se pondrá en contacto con Klopp para presentarle nuestro proyecto y proponerle liderar la nueva era del Real Madrid».