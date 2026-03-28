El agente de Fisnik Asllani confirma el interés del Barcelona, mientras el gigante de La Liga compite con el Chelsea y el Tottenham por el delantero de la Bundesliga

Aunque el interés del Barcelona es real, fichar al delantero no será tarea fácil. El Hoffenheim cuenta con la protección de un contrato a largo plazo que se extiende hasta 2029 y, según se informa, el club alemán no está dispuesto a negociar una cantidad inferior por su preciado activo. Es probable que cualquier club interesado tenga que activar las condiciones específicas de salida ya estipuladas en su contrato.

Dahmani aclaró la postura del club de la Bundesliga durante su entrevista, reiterando que una salida barata no entra en sus planes. Añadió que Asllani solo abandonará el Hoffenheim si se paga su cláusula de rescisión. Según diversas informaciones, esa cifra se estima entre 25 y 29 millones de euros, un precio que refleja su rápido desarrollo y su potencial máximo.