Según ESPN, Pimenta señaló al Manchester City como el club más difícil para negociar. Tras renovar su contrato por nueve años y medio, el superagente destacó la ventaja del club: «Son muy serios, muy organizados. Es un club muy grande. Saben lo que hacen, tienen mucha experiencia, no necesitan nada, lo tienen todo. Así que nosotros no tenemos ninguna ventaja», afirmó. Esta sólida estabilidad respalda a un jugador que ya ha marcado 160 goles en 195 partidos con el club en todas las competiciones.