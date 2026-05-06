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El agente de Erling Haaland actualiza sobre el traspaso del delantero del Manchester City, autor de 160 goles, ante los nuevos rumores de interés del Barcelona
Las negociaciones del Manchester City
Según ESPN, Pimenta señaló al Manchester City como el club más difícil para negociar. Tras renovar su contrato por nueve años y medio, el superagente destacó la ventaja del club: «Son muy serios, muy organizados. Es un club muy grande. Saben lo que hacen, tienen mucha experiencia, no necesitan nada, lo tienen todo. Así que nosotros no tenemos ninguna ventaja», afirmó. Esta sólida estabilidad respalda a un jugador que ya ha marcado 160 goles en 195 partidos con el club en todas las competiciones.
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Desmiente los rumores sobre su fichaje por el Barcelona
A pesar de los rumores sobre su fichaje por el Barcelona, Haaland se siente cómodo en Inglaterra. Esta temporada marcó 36 goles y dio siete asistencias en 49 partidos, sumando 3.874 minutos en el campo. Su agente ha descartado los rumores sobre un fichaje por el equipo español: «Todo le va muy bien y no hay nada que discutir sobre un traspaso; su foco está en sus ambiciones con el City».
Mentalidad e inteligencia de élite
Más allá de sus cifras, Pimenta mostró la mentalidad de élite y la vida privada del noruego. «Es como nosotros, los agentes: informal, tranquilo, discreto. Para él, el fútbol es el juego más serio», explicó. También rechazó la idea de que jugar al máximo nivel sea fácil. «La gente cree que ser futbolista es fácil, pero los de élite deben ser muy inteligentes y dedicados», añadió.
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Lo que nos depara el futuro
Haaland seguirá liderando la búsqueda de nuevos títulos del City. Con su contrato a largo plazo asegurado y, según se informa, sin cláusulas de rescisión, este formidable delantero está en una posición ideal para batir más récords. Un gran traspaso a Europa parece improbable a corto plazo, lo que consolida su legado en Mánchester.