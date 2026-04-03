Javier Pastori, agente del argentino Enzo Fernández, estrella del Chelsea, calificó la decisión de excluir al jugador de los próximos partidos de los Blues como «totalmente injusta».
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El agente de Enzo Fernández: «La decisión de Rosiner es injusta... y su marcha es una posibilidad tras el Mundial»
Una sanción severa
Liam Rossiniore, entrenador del Chelsea, anunció durante una rueda de prensa celebrada el viernes que Fernández no formará parte de la convocatoria del equipo para los dos próximos partidos, contra el Port Vale en la Copa de Inglaterra y contra el Manchester City en la Premier League, justificándolo por las recientes declaraciones del jugador, que el entrenador consideró que «habían sobrepasado los límites».
El jugador, de 25 años, sembró dudas sobre su futuro con los Blues tras declarar al canal «Luzo TV», en respuesta a una pregunta sobre la ciudad europea en la que preferiría vivir: «Siempre le digo a mi mujer que, si tuviera que elegir una ciudad en Europa para vivir, me encanta Madrid porque se parece mucho a Buenos Aires en cuanto al estilo de vida y todo lo demás».
Pastori aclaró que las declaraciones del jugador no tenían que ver con su futuro profesional, sino que fueron simplemente una respuesta espontánea a una pregunta en una entrevista mediática, señalando que la directiva del Chelsea no respondió a sus aclaraciones antes de anunciar la sanción nada más llegar el jugador al club.
El cortejo del Real Madrid
Cuando se le preguntó a Pastore cómo se sentía Enzo tras la sanción de dos partidos, respondió en una entrevista con el diario británico «The Athletic»: «No se lo ha creído, y cuando el entrenador se lo comunicó, lo aceptó porque es muy profesional, siempre comprometido y respeta las decisiones, pero no entendemos el motivo de la sanción; no mencionó a ningún otro club ni dijo que quisiera marcharse del Chelsea, sino que habló de Madrid como ciudad porque le preguntaron dónde le gustaría vivir algún día, y es natural que cualquier argentino elija Madrid por su idioma, su cultura y su clima, similar al de Buenos Aires, pero en ningún momento dijo que quisiera marcharse del Chelsea o de Londres».
Y añadió: «¿Cómo se tomó la decisión de la suspensión? Recibí un mensaje del club el jueves, durante el viaje de vuelta de Enzo a Londres, en el que me comunicaban su deseo de hablar sobre sus declaraciones y me enviaban un enlace a la entrevista. Respondí que no había ningún problema y que había visto la entrevista y no había encontrado en ella ningún desaire hacia el club, los compañeros o la afición. Lo repito una vez más: él no dijo que prefiriera vivir en Madrid antes que en Londres ahora, y cuando respondí a su mensaje no recibí respuesta; parece que tomaron la decisión de sancionarlo de antemano, antes de su llegada».
Y continuó: «La sanción es totalmente injusta. Suspender a un jugador durante dos partidos decisivos para el Chelsea en su lucha por clasificarse para la Liga de Campeones, siendo uno de los elementos más importantes del equipo, su pilar fundamental y su líder en el campo, es algo muy duro, y no hay ninguna razón real ni justificación para esta suspensión, dada la situación actual del equipo».
Y añadió: «Entiendo la postura de la directiva y su reacción, pero la verdad es que el jugador no mencionó a ningún club, y lo que difundieron los medios de comunicación es responsabilidad de los periodistas que sacaron sus propias conclusiones. Por eso, entiendo la situación del club, pero no entiendo la sanción».
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La marcha tras el Mundial
Y añadió: «Las negociaciones para la renovación comenzaron en diciembre o enero pasado, pero no llegamos a un acuerdo. Dado que su contrato tiene una vigencia de seis años más, decidimos no renovarlo porque las condiciones no eran adecuadas; teniendo en cuenta su nivel actual, se merece más de lo que cobra ahora, y quizá esto haya molestado al club. Hemos decidido posponer las negociaciones para centrarnos en los objetivos del equipo de clasificarse para la Champions y en la participación del jugador en el Mundial. Nuestro plan es reunirnos de nuevo tras el Mundial y, si no llegamos a un acuerdo, buscaremos otras opciones».
Y continuó: «Enzo es un pilar y el capitán del equipo y, desde el punto de vista deportivo, está contento por haber ganado los títulos el año pasado y haberse ganado el respeto de la Premier League, pero hay otros factores que influyen en las decisiones, como el salario, el respeto y la forma de tratar a la gente, y yo, como agente, considero que el club no lo está tratando de la mejor manera posible en este momento. Suspender al vicecapitán por dos partidos sin una razón lógica sugiere que el club está intentando enviar algún tipo de mensaje, y con el tiempo entenderemos los motivos reales».
Y concluyó: «Enzo no teme la reacción de la afición ni de sus compañeros, porque siempre habla con claridad en el vestuario y es un líder por naturaleza. Además, desea pedir disculpas a cualquier aficionado que se haya sentido ofendido, al tiempo que reitera que no habló de otro club ni expresó su deseo de marcharse, y que todo lo que se ha dicho no son más que interpretaciones mediáticas de sus palabras».