El agente de Enzo Fernández: «La decisión de Rosiner es injusta... y su marcha es una posibilidad tras el Mundial»

Cuando se le preguntó a Pastore cómo se sentía Enzo tras la sanción de dos partidos, respondió en una entrevista con el diario británico «The Athletic»: «No se lo ha creído, y cuando el entrenador se lo comunicó, lo aceptó porque es muy profesional, siempre comprometido y respeta las decisiones, pero no entendemos el motivo de la sanción; no mencionó a ningún otro club ni dijo que quisiera marcharse del Chelsea, sino que habló de Madrid como ciudad porque le preguntaron dónde le gustaría vivir algún día, y es natural que cualquier argentino elija Madrid por su idioma, su cultura y su clima, similar al de Buenos Aires, pero en ningún momento dijo que quisiera marcharse del Chelsea o de Londres».

Y añadió: «¿Cómo se tomó la decisión de la suspensión? Recibí un mensaje del club el jueves, durante el viaje de vuelta de Enzo a Londres, en el que me comunicaban su deseo de hablar sobre sus declaraciones y me enviaban un enlace a la entrevista. Respondí que no había ningún problema y que había visto la entrevista y no había encontrado en ella ningún desaire hacia el club, los compañeros o la afición. Lo repito una vez más: él no dijo que prefiriera vivir en Madrid antes que en Londres ahora, y cuando respondí a su mensaje no recibí respuesta; parece que tomaron la decisión de sancionarlo de antemano, antes de su llegada».

Y continuó: «La sanción es totalmente injusta. Suspender a un jugador durante dos partidos decisivos para el Chelsea en su lucha por clasificarse para la Liga de Campeones, siendo uno de los elementos más importantes del equipo, su pilar fundamental y su líder en el campo, es algo muy duro, y no hay ninguna razón real ni justificación para esta suspensión, dada la situación actual del equipo».

Y añadió: «Entiendo la postura de la directiva y su reacción, pero la verdad es que el jugador no mencionó a ningún club, y lo que difundieron los medios de comunicación es responsabilidad de los periodistas que sacaron sus propias conclusiones. Por eso, entiendo la situación del club, pero no entiendo la sanción».



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