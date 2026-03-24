El agente de Achraf Hakimi se pronuncia sobre los rumores de su regreso al Real Madrid, mientras la estrella del PSG aspira a conquistar su segundo título de la Liga de Campeones

La trayectoria de Hakimi en el Real Madrid está bien documentada, ya que debutó con el primer equipo en 2017 a las órdenes de Zinedine Zidane. Durante esa primera etapa, disputó 17 partidos y formó parte de las plantillas que se alzaron con el título del Mundial de Clubes de la FIFA y de la Liga de Campeones. Sin embargo, le costó hacerse con un puesto fijo en el once inicial, lo que le llevó a una cesión de dos años en el Borussia Dortmund que supuso un punto de inflexión en su carrera.

Su trayectoria continuó con una temporada de gran éxito en el Inter, donde ganó el título de la Serie A a las órdenes de Antonio Conte tras un traspaso de 43 millones de euros. Desde su fichaje por el PSG, ha consolidado su reputación como uno de los mejores laterales ofensivos del fútbol mundial.

Su deseo de volver a ganar la Liga de Campeones —tras haber saboreado el éxito con el Madrid cuando era adolescente— sigue siendo el principal motor de su rendimiento en Francia.