El agente Andrea D'Amico: «En la Juventus, Vlahovic vuelve a ser el delantero centro, pero luego se necesitan 4 o 5 fichajes de peso»

Andrea D'Amico, agente histórico de muchos campeones del fútbol italiano, habla sobre la Juventus ante los micrófonos de Tuttosport. A continuación, los fragmentos más interesantes.





¿Es la renovación de Spalletti con la Juventus la mejor noticia para el mercado de fichajes de la Juventus?

«Por supuesto que sí. La Juve ha cambiado demasiado en los últimos años, y en el fútbol moderno la primera operación del mercado siempre es la estabilidad técnica. La renovación de Luciano Spalletti marca una dirección clara: identidad, jerarquías, ideas. Cuando tienes un entrenador fuerte y reconocido, incluso el mercado se vuelve más sencillo».





¿De cuántos jugadores podría necesitar para la próxima temporada?

«No hace falta una revolución. Se necesitan 4 o 5 fichajes de verdad, bien dirigidos. La Juve ya tiene una base importante, pero ahora hay que subir el nivel medio e incorporar calidad en las posiciones clave».