El AC Milan se plantea traer de vuelta a Italia al que fuera máximo goleador de la Serie A, en medio de las negociaciones con el agente del delantero

El Milan ha dado los primeros pasos oficiales hacia una posible renovación veraniega al iniciar contactos con el entorno de Retegui, según Calcionews24. Al parecer, el director deportivo Igli Tare se reunió con el agente Alessandro Moggi en Milán para discutir la viabilidad de traer de vuelta a la Serie A al internacional italiano.

Aunque la reunión ha servido como una misión preliminar de «recopilación de información», aún no se ha presentado ninguna oferta oficial al Al-Qadsiah. El club está analizando actualmente los detalles logísticos del acuerdo, con el objetivo de inyectar potencia de ataque contrastada a una línea ofensiva que ha tenido dificultades para mantener la regularidad a lo largo de la presente temporada.