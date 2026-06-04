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El AC Milan podría fichar al extremo del West Ham, valorado en 35 millones de libras, tras el descenso del club londinense
Los rossoneri intensifican su interés por Summerville
El Milan ha sondeado al extremo del West Ham, Summerville, y considera presentar una oferta formal de cara a la prevista remodelación de este verano en San Siro, según TEAMtalk. El holandés fue uno de los destacados del West Ham a pesar de la decepcionante temporada del club. Su buen rendimiento en la segunda vuelta atrajo el interés de varios equipos europeos, y ahora el Milan se suma a la pugna por su fichaje.
Cerró la campaña con cinco goles y dos asistencias en sus últimos 16 partidos de Premier, lo que le abrió las puertas de la convocatoria de Países Bajos para el Mundial, aunque aún no había debutado con la absoluta; su estreno con la Oranje llegó en la derrota por 1-0 ante Argelia.
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Summerville se perfila como uno de los principales objetivos para la reconstrucción del Milan
El interés del Milan se inscribe en una estrategia de fichajes más amplia impulsada por los propietarios de RedBird, mientras el club se prepara para la próxima temporada. Este trabajo se desarrolla en paralelo a la definición de la estructura técnica, y avanzan las negociaciones para nombrar al exentrenador del Crystal Palace, Oliver Glasner.
Con independencia del entrenador, el área de fichajes del Milan considera que las cualidades de Summerville —velocidad, desborde y creatividad— encajan en la Serie A. El West Ham, recién descendido, busca retener a uno de sus activos más valiosos. El extremo, fichado al Leeds en 2024 por unos 25 millones de libras, está valorado ahora en alrededor de 35 millones.
El futuro de Leão es incierto
El club de la Serie A busca refuerzos para el ataque por la incertidumbre sobre el futuro de Leão. El portugués podría dejar el Milan este verano, así que la directiva explora sustitutos. Summerville es el principal candidato para ocupar el extremo izquierdo si Leão se marcha.
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La pugna por conseguir la firma se intensificará
El Milan, si confirma su interés, afrontará una fuerte competencia. Tottenham y Aston Villa siguen a Summerville y le ofrecen seguir en la Premier League con opciones europeas.
Con el mercado estival acercándose, el West Ham debe decidir si sacar provecho de uno de sus jugadores más codiciados. La sólida temporada de Summerville lo ha puesto en el radar de clubes de toda Inglaterra y Europa, lo que promete una batalla por su fichaje.