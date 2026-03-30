El AC Milan ha aumentado su oferta por André, pero el equipo de la Serie A se ha quedado en el aire ante la respuesta del Corinthians

A pesar del aumento de la oferta, el Corinthians aún no ha dado una respuesta oficial al equipo italiano. La propuesta lleva sobre la mesa de la directiva del Alvinegro desde principios de la semana pasada, pero en el seno del club brasileño reina la calma mientras evalúan el valor a largo plazo de este canterano.

Esta táctica dilatoria se produce tras un anterior fracaso de las negociaciones, en las que casi se había alcanzado un acuerdo verbal. En aquella ocasión, el Milan se había acercado a un acuerdo por valor de 17 millones de euros, pero el presidente del Corinthians, Osmar Stabile, intervino y vetó la salida en el último momento, insistiendo en una valoración más alta para el preciado activo del club.







