La directiva del club fue clara al valorar una temporada que prometió mucho pero no dio frutos. A pesar de permanecer entre los dos primeros puestos casi todo el año, el colapso final fue decisivo para Allegri y su cuerpo técnico. La frustración se notó en el comunicado oficial que explicó la decisión, tras quedarse fuera de la Champions y conformarse con la Europa League.

«Tras la decepción del año pasado, el objetivo era volver a la Liga de Campeones y sentar las bases para ganar de forma consistente en lo más alto de la Serie A», afirmó el club. «Durante la mayor parte de esta temporada estuvimos entre los dos primeros, con opciones reales de Scudetto. La recta final fue inconsistente y la derrota de anoche convirtió la temporada en un fracaso».