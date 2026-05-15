Eduardo Conceicao, último fichaje de la «Generación de los mil millones» del Palmeiras, interesa al Barcelona, el París Saint-Germain y el Manchester City

Rápidamente quedó claro que, con Eduardo, el Palmeiras había encontrado otra joya. Jugó siempre por encima de su categoría mientras se formaba en una de las canteras más respetadas del fútbol mundial. En enero de este año lo convocaron para la Copa São Paulo de Fútbol Juvenil, uno de los torneos sub-20 más prestigiosos de Brasil, aunque apenas había cumplido 16 el mes anterior.

A pesar de la expectación por su edad, no defraudó: en su segundo partido de grupo marcó cuatro goles y dio tres asistencias, deslumbrando a aficionados y ojeadores.

Días después firmó su primer contrato profesional con el Palmeiras, que incluyó una cláusula de rescisión récord de 100 millones de euros (86 millones de libras/118 millones de dólares).

«Estoy muy agradecido», admitió Eduardo en una entrevista con AS. «Todo lo que soy como deportista se lo debo al trabajo que el club ha realizado desde que llegué.

«El Palmeiras ha formado a varios jugadores para el primer equipo en los últimos años. El trabajo de João Paulo Sampaio, director de la cantera, es un referente en el país, y la Copinha permite seguir de cerca esa labor.

«Saber que se me valora por lo que hago en el campo me hace muy feliz. Es una motivación extra para seguir mejorando cada día».