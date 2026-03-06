¿Edu regresa a Brasil? El director del Nottingham Forest, en el punto de mira, vinculado a un nuevo club tras ser expulsado del estadio y del campo de entrenamiento

El ambicioso proyecto en el que participaba Edu en el Forest ha llegado a un amargo punto muerto solo ocho meses después de su sonada llegada. Según se informa, al brasileño se le ha pedido que se mantenga alejado tanto del City Ground como del campo de entrenamiento del club, ya que se está ultimando su salida definitiva. Su ausencia se notó especialmente durante el reciente empate 2-2 del Forest con el Manchester City, lo que supone el tercer partido consecutivo que se pierde. Este exilio forzoso se produce tras un periodo turbulento marcado por un gasto desmesurado de 200 millones de libras y una sucesión de entrenadores, con el reciente despido de Sean Dyche tras solo 114 días en el cargo. Con el Forest languideciendo en el puesto 17, la relación entre Edu y el propietario Evangelos Marinakis parece haber llegado a un punto de ruptura total.