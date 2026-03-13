Eddie Howe sale en defensa de la estrella del Newcastle Anthony Gordon ante las críticas de Wayne Rooney, Roy Keane y Alan Shearer por haber sido suplente contra el Barcelona

El jugador de 25 años se quedó fuera del once inicial en el empate 1-1 en St James' Park tras perderse el entrenamiento del martes por la mañana por enfermedad. Esto provocó una reprimenda de Alan Shearer, quien sugirió que la importancia del partido debería haber prevalecido sobre unas molestias físicas leves, y declaró en Amazon Prime: «Sé que no se encuentra bien, pero se trata del Barcelona en Newcastle por un puesto en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Se necesitaría algo extraordinario para que yo me quedara fuera de este partido esta noche».

Keane se hizo eco de este sentimiento en The Overlap, preguntando: «¿Cómo puedes estar enfermo y salir al campo durante media hora?».

Rooney también se mostró escéptico ante las excusas de enfermedad, diciendo: «Si estás enfermo, estás enfermo. No deberías estar ahí. Pasó junto a nosotros antes del partido y no nos dio la mano. Dijo que no quería que nos contagiáramos, pero luego se metió en el vestuario con sus compañeros».