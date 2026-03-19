Eddie Howe insta a los jugadores del Newcastle a «superar» «rápidamente» la goleada ante el Barcelona, después de que el entrenador igualara el infame récord de Gary Neville

Howe insistió en que su equipo mostró su verdadera identidad durante algunos momentos del partido, pero se mostró frustrado por la forma en que se encajaron los goles. Señaló unos errores individuales poco habituales y una mala organización a balón parado que permitieron al Barcelona arrasar en los últimos compases del encuentro.

«Les plantamos cara durante los 90 minutos en St James’ Park y la mitad del partido de hoy. Eso no debe olvidarse, por muy difícil que sea ver el marcador. Eso no refleja cómo fue el partido», añadió Howe.

«Nuestra defensa no estuvo al nivel que había mostrado contra el Chelsea. En el primer gol, dos jugadores resbalaron. Luego hubo una jugada a balón parado. Y después llegó el momento decisivo: el penalti. A pesar de lo bien que jugamos en la primera parte —y creo que estuvimos sobresalientes, fue una gran muestra de lo que queremos ser—, cometimos demasiados errores.

«Si hubiéramos defendido como sabemos, no habríamos llegado al descanso por detrás en el marcador. Luego encajamos otro gol a balón parado. Los cuatro primeros goles fueron extraños por nuestra parte: no se puede encajar así. Los dos goles a balón parado son imperdonables, ya que son reglamentarios. Eso no puede pasar. No creo que nos recuperáramos psicológicamente [del penalti de Lamine Yamal]».