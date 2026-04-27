Eddie Howe explica a Nick Woltemade qué debe hacer para jugar más, mientras la prensa alemana pregunta al técnico del Newcastle sobre la falta de minutos del delantero

A pesar de la decepcionante derrota, Woltemade mostró destellos de la calidad que llevó al Newcastle a ficharlo. Entró en los últimos minutos y protagonizó una jugada de auténtica calidad que casi supuso el empate. Howe lo destacó al defender sus recientes alineaciones.

«Nick (Woltemade) lo ha hecho muy bien hoy; tanto él como Yoane (Wissa) rindieron cuando entraron. Nuestros dos suplentes cuajaron un buen partido. La creatividad de Nick en la ocasión de Yoane demuestra su talento especial», declaró Howe a los periodistas.