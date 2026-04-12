Eddie Howe admite que «tengo que hacer examen de conciencia» tras el colapso del Newcastle en los últimos minutos ante el Crystal Palace, y explica por qué dejó en el banquillo al dúo de 124 millones de libras formado por Nick Woltemade y Yoane Wissa

Howe intentó motivar a su plantilla con seis cambios en el once, dejando fuera a Dan Burn y Kieran Trippier.

Lo más destacado fue que el técnico de los Magpies optó por dar la titularidad a William Osula en lugar del dúo de delanteros de 124 millones de libras formado por Nick Woltemade y Yoane Wissa. «No elijo el equipo basándome en los precios de traspaso», explicó Howe cuando se le preguntó por la ausencia de los costosos fichajes del verano. «Elijo el equipo basándome en lo que veo».

Al principio, la apuesta pareció funcionar: Osula marcó el primer gol, pero la incapacidad del equipo para mantener el resultado sigue siendo una gran preocupación.

El Newcastle es el equipo de la Premier League que más puntos ha perdido esta temporada tras ir ganando. Si hubiera sumado solo la mitad de esos puntos desperdiciados, estaría empatado con el Manchester United y el Aston Villa en la lucha por terminar entre los cuatro primeros.



