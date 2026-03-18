Getty Images Sport
Traducido por
Eddie Howe achaca el colapso ante el Barcelona a «errores individuales» y sostiene que el Newcastle debería haber ido ganando al descanso
El Barcelona aprovecha la falta de concentración del Newcastle
Howe señaló la falta de concentración como la principal causa de la derrota en Cataluña, donde el Barcelona se clasificó con facilidad para los cuartos de final. Tras el empate a 1-1 en St. James' Park, en el partido de vuelta Raphinha participó en seis goles, mientras que Robert Lewandowski, Marc Bernal, Lamine Yamal y Fermín López también vieron puerta.
«La defensa de hoy no estuvo al nivel que tuvo hace solo unos días en el Chelsea. Empezando por el primer gol, en el que dos jugadores resbalaron, luego encajamos un gol a balón parado y, probablemente, lo más importante fue el penalti», admitió Howe.
Un buen comienzo da paso a una avalancha en la segunda parte
El Barcelona se adelantó pronto gracias a un gol de Raphinha, pero Elanga empató dos veces para el Newcastle, incluyendo un remate certero tras un error de Yamal. A pesar del doblete de Elanga, los blaugranas siempre encontraron la manera de responder gracias a Bernal y a un penalti en el tiempo de descuento de Yamal —provocado por una falta de Kieran Trippier sobre el omnipresente Raphinha— que garantizó que los locales mantuvieran la ventaja en una frenética primera parte.
«Jugamos muy bien en la primera parte; creo que estuvimos sobresalientes en muchos aspectos. Fue realmente una gran muestra de cómo queremos jugar. Hubo demasiados errores individuales en el partido como para mantener ese gran nivel», señaló Howe. A pesar de las buenas perspectivas iniciales, en la segunda parte se abrió la veda y el Barcelona subió una marcha.
La defensa de las Magpies se viene abajo bajo presión
Howe se mostró perplejo ante el colapso defensivo de su equipo, ya que los hombres de Hansi Flick marcaron tres goles en tan solo 10 minutos tras el descanso. Las precisas finalizaciones de Fermín y el doblete de Lewandowski pusieron al descubierto todas las deficiencias de la zaga del Newcastle, antes de que Raphinha anotara el séptimo tras un error de Jacob Ramsey. Esta implacable exhibición socavó por completo la disciplina táctica de los Magpies, lo que llevó al entrenador a cuestionar su inusual falta de concentración.
Howe explicó: «La verdad es que, si hubiéramos jugado o defendido tan bien como sabemos, creo que habríamos ido ganando al descanso. No vi la necesidad de cambiar necesariamente nuestra forma de jugar en el descanso. Pensé que estábamos muy, muy fuertes. Pero luego, por supuesto, encajamos otro gol a balón parado. Si volvemos a analizar los cuatro primeros goles, en términos de cómo jugamos, es una forma extraña de encajar esos goles».
Los niveles de energía bajan ante la salida de Europa
Al final del partido, el marcador reflejaba una gran diferencia de nivel. Howe se mostró sincero sobre la incapacidad de su equipo para mantener el ritmo físico o recuperarse del golpe anímico.
«No creo que, psicológicamente, se pueda decir que nos recuperáramos en el descanso. Eso es lo que me pareció a mí. En la segunda parte, desde luego, no tuvimos la misma energía. Y cuando el partido ya estaba prácticamente sentenciado, tampoco habíamos perdido ese nivel. Así que salimos muy, muy bien en la segunda parte. E incluso el cambio a jugar más atrás, más profundo y con un espacio más compacto no nos ayudó en absoluto», concluyó Howe.
Anuncios