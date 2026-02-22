Eze solo ha sido titular en 14 partidos esta temporada y no jugaba los 90 minutos con el Arsenal desde el 23 de noviembre, cuando los Gunners vencieron al Spurs por 4-1. Eze marcó un hat-trick en ese partido y ahora suma un doblete en el partido de vuelta.

Tras el partido, el centrocampista declaró: « ». «Hoy ha salido bien, damos gracias a Dios por ello. Hemos hecho un buen partido. Hemos hecho lo que teníamos que hacer hoy, que era lo más importante».

En cuanto a la respuesta al empate con el Wolves a mitad de semana, añadió: «Sí, sin duda eso es lo más importante. Sabemos de lo que somos capaces. Tenemos que jugar los partidos para dominar y ganar, y contamos con los jugadores necesarios en el equipo para hacerlo. Es una victoria importante para nosotros y seguimos adelante».

Añadió: «Siempre intento colocarme en esas posiciones para estar listo, encontrar el espacio y trabajar duro para aprovechar esas oportunidades. Cuesta mucho llegar hasta ahí, pero hoy ha salido bien».

Sobre Viktor Gyokeres, que también marcó dos goles, añadió: «Vik lo esperaba durante todo el partido. Se puede ver lo mucho que ayuda al equipo. No solo con sus goles, sino con el esfuerzo que pone y colocando a jugadores como yo en buenas posiciones, lo que ayuda mucho, y hoy ha marcado dos goles que sin duda se merece».