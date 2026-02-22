Getty Images Sport
Eberechi Eze iguala a Thierry Henry y Robin van Persie en los libros de historia del Arsenal tras otra heroicidad en el derbi del norte de Londres contra el Tottenham
La brillantez de Eze
Eze, que había marcado un hat-trick en el partido de ida, que también terminó con una victoria por 4-1, anotó dos goles contra los atribulados Spurs el domingo. Sus tantos le han permitido igualar los récords de Henry y Van Persie en este emblemático encuentro, según Opta. Ahora solo está por detrás del máximo goleador, Robert Pires, que suma siete goles en este encuentro, y de Emmanuel Adebayor, que jugó en ambos clubes.
De vuelta del frío
Eze solo ha sido titular en 14 partidos esta temporada y no jugaba los 90 minutos con el Arsenal desde el 23 de noviembre, cuando los Gunners vencieron al Spurs por 4-1. Eze marcó un hat-trick en ese partido y ahora suma un doblete en el partido de vuelta.
Tras el partido, el centrocampista declaró: « ». «Hoy ha salido bien, damos gracias a Dios por ello. Hemos hecho un buen partido. Hemos hecho lo que teníamos que hacer hoy, que era lo más importante».
En cuanto a la respuesta al empate con el Wolves a mitad de semana, añadió: «Sí, sin duda eso es lo más importante. Sabemos de lo que somos capaces. Tenemos que jugar los partidos para dominar y ganar, y contamos con los jugadores necesarios en el equipo para hacerlo. Es una victoria importante para nosotros y seguimos adelante».
Añadió: «Siempre intento colocarme en esas posiciones para estar listo, encontrar el espacio y trabajar duro para aprovechar esas oportunidades. Cuesta mucho llegar hasta ahí, pero hoy ha salido bien».
Sobre Viktor Gyokeres, que también marcó dos goles, añadió: «Vik lo esperaba durante todo el partido. Se puede ver lo mucho que ayuda al equipo. No solo con sus goles, sino con el esfuerzo que pone y colocando a jugadores como yo en buenas posiciones, lo que ayuda mucho, y hoy ha marcado dos goles que sin duda se merece».
Las dificultades de los Spurs
Los Spurs languidecen en el puesto 16 y corren un gran peligro de descender. El club del norte de Londres se encuentra a solo cuatro puntos del West Ham United, que ocupa el puesto 18, y solo ha conseguido ganar siete de sus 27 partidos.
Según la BBC, el Arsenal logró su mayor victoria fuera de casa contra el Tottenham en la liga desde el 5-0 de diciembre de 1978. Es la segunda temporada en la que los Gunners ganan los dos partidos de liga contra los Spurs por tres o más goles, después de la temporada 1934-35.
El defensa Micky van de Ven declaró: «ElArsenal fue el mejor equipo. Seguíamos en el partido con el 1-1, pero en la segunda parte marcaron enseguida y entonces se nos hizo muy difícil.
Podríamos haber presionado un poco mejor. Presionamos arriba, pero el Arsenal salió bien parado. Es algo en lo que tenemos que trabajar. Hoy han sido el mejor equipo.
Es un riesgo cuando vas hombre a hombre y si uno llega tarde, te quedas abierto, pero cuando ganas el balón arriba, tenemos muchas opciones. Por el contrario, cuando ellos salen, es un gran riesgo».
Sobre el entrenador interino Igor Tudor, que dirigió su primer partido contra los Gunners, añadió: « ». «Ha estado con nosotros toda la semana. Hemos trabajado en ello todos los días. Es su primera semana y quiere ayudarnos en todo lo posible. Tenemos toda la semana para prepararnos para el Fulham. Necesitamos ganar los partidos. Paso a paso. Ahora jugamos contra el Fulham».
¿Qué viene después?
El Arsenal se enfrentará al Chelsea en otro derbi londinense el domingo, mientras que los Spurs volverán a la acción contra el Fulham en su propio choque capitalino.
