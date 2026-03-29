Dzeko se enfrentará a Italia en el Mundial. Pero este verano podría retirarse: del Schalke a los récords, ¿qué le depara el futuro al delantero?

Él seguirá siendo la principal amenaza para los Azzurri en el tan esperado partido de Zenica. El propio Dzeko, al presentar el encuentro, intentó explicar lo que puede significar un partido así para su país y lo mucho que hay en juego: «No sé cuál de los dos equipos puede considerarse favorito. Podemos lograrlo. Sería muy significativo no solo para mí, sino también para toda la nueva generación de nuestro fútbol», afirmó.





Como auténtico líder y leyenda del fútbol bosnio, Dzeko se ha echado al hombro un equipo que aúna talentos en ciernes con jugadores ya consolidados en el panorama futbolístico europeo. Sin embargo, la estrella es y sigue siendo él. El gol decisivo ante Gales —que llevó el partido a la tanda de penaltis, donde los balcánicos se impusieron— fue otro de esos goles históricos, de los que pasarán a los anales y se transmitirán a las generaciones futuras en su país. Se trata de un tanto que le ha permitido alcanzar la cifra de 73 goles en 146 partidos (de los cuales 31 solo en las eliminatorias para el Mundial en 45 partidos) y de aparecer en el marcador con su selección nacional durante 20 años consecutivos. Sí, desde 2007 hasta 2026, al menos una vez al año, Dzeko ha marcado un gol con Bosnia, un hito enorme.





Pero son muchísimos los récords y las clasificaciones de los mejores jugadores en los que destaca este recién cumplido cuarentón. Si hablamos de goles en las eliminatorias mundiales, solo 5 jugadores lo han hecho mejor que él. Y si se restringe la clasificación únicamente a los europeos, Dzeko ocupa el tercer puesto, solo por detrás de Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski. En la era moderna, es decir, desde el año 2000 en adelante, solo seis jugadores han marcado más goles que él: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Luis Suárez, Zlatan Ibrahimovic y Karim Benzema. Un buen grupo.