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¡Duro revés para Raheem Sterling! Robin van Persie explica por qué dejó en el banquillo a la exestrella del Chelsea y el Manchester City en el último partido del Feyenoord
Dejados de lado en Nimega
El decepcionante inicio de Sterling en Rotterdam tocó fondo: fue suplente en el 1-1 del Feyenoord ante el NEC. El jugador de 31 años, que llegó en febrero como agente libre, vio cómo Tobias van den Elshout, debutando como titular en la Eredivisie, ocupaba su lugar en la banda izquierda. A pesar del tempranero gol de Ayase Ueda, Sterling no entró en juego y el tanto de Danilo Pereira en el 97’ privó al equipo de Van Persie de la victoria.
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Problemas físicos mencionados
Van Persie descartó la idea de marginar a Sterling: solo falta ritmo y sufrió un pequeño golpe en el entrenamiento. El técnico insistió en que el plantel debe estar al 100 % físicamente, pues varios jugadores lidian con problemas de condición a pocas semanas del final de la temporada.
Al explicar su decisión de dejarlo fuera del once, Van Persie declaró a ESPN: «Raheem no ha estado al 100 % estos días y sufrió un pequeño golpe en el entrenamiento. Es solo una cuestión física. Tobias, en cambio, ha demostrado su nivel desde que llegó: es habilidoso, fuerte y se ha ganado su oportunidad. Había varios jugadores de los que no sabíamos si podrían estar disponibles o ser titulares».
Luchando por dejar huella
Desde que firmó un contrato corto hasta junio de 2026, Sterling no ha recuperado el nivel que mostró en el Manchester City. En sus primeras seis partidos con el club holandés, solo ha dado una asistencia y aún no ha marcado. Con la competencia creciendo, Van Persie prefiere a los canteranos y a los suplentes en forma antes que a los jugadores de renombre, para asegurar el segundo puesto.
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La lucha por la Liga de Campeones
El Feyenoord cierra la temporada ante Groningen, Fortuna Sittard, AZ Alkmaar y PEC Zwolle en busca de un puesto en la fase previa de la Liga de Campeones. Tras el descenso de Holanda al séptimo puesto en la clasificación de la UEFA, el subcampeón de la Eredivisie debe ahora pasar por las rondas de clasificación en lugar de acceder directamente a la fase de grupos. Actualmente segundo, el equipo de Van Persie mantiene una ventaja mínima de un punto sobre el NEC y dos sobre el FC Twente, lo que deja a Sterling con poco tiempo para demostrar su estado físico y recuperar su puesto.