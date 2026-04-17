¡Duro golpe para el Manchester United! La lesión de Leny Yoro deja a Michael Carrick con un solo central para enfrentar al Chelsea

Los problemas del United empeoran: tres centrales más están de baja. Harry Maguire cumple un partido de sanción extra tras ser expulsado contra el Bournemouth por llamar «jodida broma» al cuarto árbitro, Matt Donohue. Además, el club no consiguió anular la roja a Lisandro Martínez por tirar del pelo a Dominic Calvert-Lewin en la derrota ante el Leeds.

Se perderá los duelos ante Chelsea, Brentford y Liverpool. Además, Matthijs de Ligt no juega desde el 30 de noviembre por una lesión de espalda. Esta acumulación de bajas deja a los visitantes con la defensa muy mermada, justo cuando intentan recuperarse de la derrota 2-1 en Old Trafford.