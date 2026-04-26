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¡Dúo Cristiano Ronaldo-Mohamed Salah confirmado! El técnico del Al-Nassr quiere que la estrella egipcia juegue junto al portugués en la Liga Profesional Saudí
Jorge Jesus da luz verde al fichaje de Salah
Según Okaz, el técnico del Al-Nassr, Jorge Jesús, autoriza fichar a Salah este verano. El “Rey egipcio” dejará Liverpool en 2025-26, y el club saudí busca su fichaje gratis. El veterano técnico quiere incorporarlo a su esquema táctico y formar una dupla ofensiva de primer nivel.
No obstante, la operación depende de la estabilidad interna del club de Riad. Según el informe, Jesús negocia su renovación, paso previo para fichar al egipcio.
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Construyendo un legado junto a Ronaldo
Aunque se dudaba de cómo encajaría el egipcio junto a Ronaldo, las ventajas deportivas y comerciales de esta unión son innegables. Salah, embajador cultural de la región, es el gran objetivo del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF).
El exfutbolista Paul-José M’Poku ve su fichaje por Arabia Saudí casi inevitable. En declaraciones a GOAL, afirmó: «Creo que Mo Salah probablemente irá a Arabia Saudí. No sé si será el Al-Nassr, pero sí, se irá. Ahora el PIF intenta vender el club, así que si llega un propietario y dice: “Quiero comprar el Al-Nassr” y ficha jugadores, todo irá bien».
El abrupto final de la etapa de Salah en el Liverpool
Sea cual sea su futuro destino, la etapa de Salah en Merseyside termina de forma agridulce. El delantero ya anunció que dejará el club en 2025-26, pero una reciente lesión en el isquiotibial ha adelantado su despedida de esta temporada.
Con 12 goles y 9 asistencias en 38 partidos esta temporada, el internacional egipcio sigue demostrando su enorme valor pese al desgaste físico.
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La pugna por la firma del rey de Egipto
Aunque Al-Nassr muestra gran interés en Salah, la pugna por ficharlo no es exclusiva. Otros clubes de la Liga Profesional Saudí vigilan la situación, y la última palabra la tendrá el jugador. Salah debe elegir el proyecto que mejor se adapte a su siguiente etapa tras casi una década en la Premier League.
Ronaldo, comprometido con el Al-Nassr hasta 2027, sigue buscando sus propios récords en la Liga Profesional Saudí. Como ambos jugadores no muestran signos de desaceleración, la idea de verlos juntos en Riad ya no es una fantasía. Si el Al-Nassr resuelve su situación directiva y aleja a los rivales, la era Salah x Ronaldo podría empezar en pocos meses.