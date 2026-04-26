Según Okaz, el técnico del Al-Nassr, Jorge Jesús, autoriza fichar a Salah este verano. El “Rey egipcio” dejará Liverpool en 2025-26, y el club saudí busca su fichaje gratis. El veterano técnico quiere incorporarlo a su esquema táctico y formar una dupla ofensiva de primer nivel.

No obstante, la operación depende de la estabilidad interna del club de Riad. Según el informe, Jesús negocia su renovación, paso previo para fichar al egipcio.