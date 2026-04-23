«Duele más de lo que puedo explicar»: Lamine Yamal envía un emotivo mensaje a la afición del Barcelona tras la lesión que le ha dejado fuera para el resto de la temporada

La temporada de Yamal ha terminado. El Barcelona confirmó el jueves que el joven delantero sufrió una grave lesión en el tendón de la corva izquierdo poco después de anotar el gol de la victoria desde el punto de penalti contra el Celta de Vigo.

El jugador, que se dirigió a los aficionados a través de las redes sociales, no ocultó su decepción. El canterano de La Masía ha estado en un gran momento de forma este año, y el momento del contratiempo —con el título en juego— le ha afectado emocionalmente. Ahora inicia su recuperación.