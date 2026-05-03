«Dudas existenciales» sobre su futuro: ¿se marchará una de las grandes estrellas del FC Barcelona este verano?

El contrato de Raphinha vence el 30 de junio de 2028. Si se marcha en el próximo mercado veraniego, el Barcelona recibirá una indemnización. Se rumorea que varios clubes saudíes están interesados.

Sin embargo, el club catalán no presiona para que se vaya y trata de convencerlo de que se quede, pues sigue siendo clave en el equipo de Hansi Flick. Internamente confían en lograrlo.

El sábado ante Osasuna (2-1) entró en la convocatoria por primera vez desde marzo, aunque no jugó. Podría reaparecer el domingo en el Clásico contra el Real Madrid, partido en el que el Barça podría asegurar el título.