El fichaje estrella de los Reds, que llegó de Fráncfort a Anfield por 95 millones, se lesionó al arrancar sin contacto y fue retirado en camilla tras un largo tratamiento. Se sospecha una rotura del tendón de Aquiles.
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¡Drama en el Liverpool FC! Hugo Ekitike sufre una terrible lesión
Ekitike intentó alcanzar un balón lanzado por Dominik Szoboszlai hacia la delantera, dio un paso, resbaló y cayó al suelo. Inmediatamente se agarró el talón y negó con la cabeza mientras recibía atención médica.
Mientras recibía atención médica, jugadores rivales como Achraf Hakimi y Willian Pacho le tomaron las manos para consolarlo.
Con Ekitike probablemente de baja en el Liverpool FC por mucho tiempo y fuera del Mundial con Francia, Mohamed Salah entró al campo a la media hora.
¿Será Salah el revulsivo decisivo en su último partido de la Liga de Campeones con el Liverpool?
Este podría ser el último partido de la Liga de Campeones de Salah con los Reds, si no remontan el 0-2 de la ida.
Su etapa en el Liverpool acabará este curso: hace semanas anunciaron que no renovarían su contrato. Tras la temporada y el Mundial, podría fichar por Arabia Saudí.
Antes de Navidad tuvo un enfrentamiento con el técnico Arne Slot por su papel de suplente, lo que le costó quedarse fuera de un partido.
Mientras, Ekitike ya lleva 23 goles en 44 partidos en su temporada de debut, mientras que Salah, muy por debajo de su nivel del curso pasado —cuando el Liverpool sorprendió proclamándose campeón—, apenas suma once tantos y nueve asistencias en todas las competiciones.