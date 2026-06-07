El internacional danés Christian Eriksen se ha desplomado de nuevo en el campo, casi cinco años después de su desmayo en la Eurocopa 2021. Ocurrió el domingo en el partido contra Ucrania en Odense: en el minuto 65 se desplomó. El jugador de 34 años del VfL Wolfsburgo recibió atención médica y luego caminó por su propio pie hasta la ambulancia.
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¡Drama con Christian Eriksen! La estrella danesa se desmayó de nuevo en el campo durante un amistoso
«Eriksen se encuentra bien, dadas las circunstancias», informó el locutor del estadio; poco después, la Federación Danesa publicó un comunicado del médico del equipo. «Christian está bien y ha salido del campo por su propio pie. El marcapasos funciona correctamente. Perdió el conocimiento unos instantes, pero se recuperó rápido y pudimos hablar con él», explicó Morten Boesen.
El VfL Wolfsburgo, club con el que descendió al final de la temporada pasada, reaccionó esa misma noche: «Pensamos en ti, Christian. Estamos en estrecho contacto con la Federación Danesa de Fútbol y seguimos de cerca la situación». Eriksen será sometido a un examen exhaustivo en el Hospital Universitario de Odense.
El recuerdo de su colapso del 12 de junio de 2021, cuando sufrió un paro cardíaco durante un partido de la Eurocopa contra Finlandia en Copenhague y fue reanimado, seguía fresco. «Estuve muerto durante cinco minutos», declaró más tarde. Entonces le implantaron un desfibrilador y los médicos, tras revisar su historial, le autorizaron a seguir jugando.
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Hace casi cinco años, Eriksen sufrió un paro cardíaco.
Sin embargo, por motivos jurídicos deportivos, no pudo quedarse en Italia, donde tenía contrato con el Inter de Milán. Eriksen, que siguió jugando con la selección, fichó por el Wolfsburgo en septiembre de 2025 tras pasar por Brentford y Manchester United. Firmó hasta 2027, pero al final de la temporada pasada el Wolfsburgo descendió.
El domingo, las imágenes de televisión mostraron cómo Eriksen se llevaba ambas manos al pecho y luego se desplomaba sobre el césped. El personal médico corrió inmediatamente al campo. Los jugadores formaron un cordón para proteger la vista mientras atendían al capitán. Cuando Eriksen ya no estaba en el campo, daneses y ucranianos formaron un círculo, cogidos del brazo. El partido fue suspendido.
El partido del domingo era un amistoso intrascendente, pues Dinamarca no se había clasificado para el Mundial. Los jugadores formaron un cordón para proteger la intimidad del capitán. Cuando Eriksen ya no estaba en el campo, daneses y ucranianos se unieron en un círculo. El partido se suspendió.
El médico de la selección, Boesen, informó que Eriksen será sometido a más pruebas en el hospital para determinar la causa del incidente y que se encuentra bien.