¡Drama con Christian Eriksen! La estrella danesa se desmayó de nuevo en el campo durante un amistoso

«Eriksen se encuentra bien, dadas las circunstancias», informó el locutor del estadio; poco después, la Federación Danesa publicó un comunicado del médico del equipo. «Christian está bien y ha salido del campo por su propio pie. El marcapasos funciona correctamente. Perdió el conocimiento unos instantes, pero se recuperó rápido y pudimos hablar con él», explicó Morten Boesen.

El VfL Wolfsburgo, club con el que descendió al final de la temporada pasada, reaccionó esa misma noche: «Pensamos en ti, Christian. Estamos en estrecho contacto con la Federación Danesa de Fútbol y seguimos de cerca la situación». Eriksen será sometido a un examen exhaustivo en el Hospital Universitario de Odense.

El recuerdo de su colapso del 12 de junio de 2021, cuando sufrió un paro cardíaco durante un partido de la Eurocopa contra Finlandia en Copenhague y fue reanimado, seguía fresco. «Estuve muerto durante cinco minutos», declaró más tarde. Entonces le implantaron un desfibrilador y los médicos, tras revisar su historial, le autorizaron a seguir jugando.