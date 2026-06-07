Sin embargo, por motivos jurídicos deportivos, no pudo quedarse en Italia, donde tenía contrato con el Inter de Milán. Eriksen, que siguió jugando con la selección, fichó por el Wolfsburgo en septiembre de 2025 tras pasar por Brentford y Manchester United. Firmó hasta 2027, pero al final de la temporada pasada el Wolfsburgo descendió.

El domingo, las imágenes de televisión mostraron cómo Eriksen se llevaba ambas manos al pecho y luego se desplomaba sobre el césped. El personal médico corrió inmediatamente al campo. Los jugadores formaron un cordón para proteger la vista mientras atendían al capitán. Una vez que Eriksen ya no se encontraba en el campo, los daneses y los ucranianos formaron juntos un círculo, cogidos del brazo. El partido fue suspendido.

Seguirá en observación en el hospital, informó el médico del equipo, Boesen: «Queremos saber qué provocó el incidente. Estamos en contacto constante con él y con los médicos del hospital. Christian se encuentra bien y me pidió que saludara a todos los jugadores y les dijera que está bien».