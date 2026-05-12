¡Drama antes del partido decisivo por el descenso! El FC St. Pauli tiene varias bajas para enfrentar al Wolfsburgo

Según el club, la ausencia de Smith es solo una medida de precaución. Aún no se sabe si el sueco podrá entrenar esta semana. El capitán Jackson Irvine tampoco participó en la sesión por gestión de carga de trabajo.

Además, el plantel ya sufrió un brote gastrointestinal antes de enfrentar al RB Leipzig (1-2), por lo que el técnico Alexander Blessin decidió aislar a los enfermos para evitar más contagios.