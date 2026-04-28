La temporada pasada, el éxito en la Europa League con Ange Postecoglou —que acabó con 17 años sin títulos— ocultó las grietas del 17.º puesto. Pese a ello, se cambió de entrenador en busca de estabilidad.

Thomas Frank, fichado del Brentford, no cumplió las expectativas, e Igor Tudor, técnico interino, apenas duró siete partidos en 44 días. Ahora dirige el equipo Roberto De Zerbi, exentrenador de Brighton y Marsella.

En la última jornada venció al colista Wolverhampton y recortó a dos puntos la distancia con la salvación.