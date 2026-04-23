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Dos razones por las que «no tiene sentido» que Cristiano Ronaldo vuelva a Europa, más las predicciones sobre los fichajes de Mohamed Salah y Lionel Messi hechas por una exestrella de Oriente Medio
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¿Cuánto tiempo más seguirá Ronaldo en el Al-Nassr?
Se cuestiona cuánto tiempo más permanecerá Ronaldo en el Al-Nassr. Se unió en 2023 tras dejar el Manchester United, pocos días antes del Mundial 2022.
Firmó el contrato más lucrativo del mundo en Riad, y otros astros como Karim Benzema y Sadio Mané siguieron su ejemplo.
Ha mantenido un nivel extraordinario y añadió dos Botas de Oro a su palmarés, pero en febrero hizo huelga al rechazar la distribución de fondos entre los equipos del PIF.
Tras disculparse, regresó y ayuda al Al-Nassr a pelear el título de la Liga Profesional Saudí. Su contrato vence en 2027, pero a sus 41 años aún no anuncia retiro.
¿Podría CR7 afrontar otro reto en Europa?
Se ha sugerido que a Ronaldo aún le podría quedar al menos un reto por delante —quizá de vuelta al Sporting, donde todo comenzó para él—, pero M’Poku no cree que el cinco veces ganador del Balón de Oro renuncie a las ventajas de Oriente Medio.
M’Poku, canterano del Tottenham que jugó en Abu Dabi y Arabia Saudí y ahora milita en la Baller League UK con Yanited de Angry Ginge, respondió a GOAL sobre el futuro inmediato de Ronaldo: «No creo que vuelva a Europa. No creo que vuelva a Europa, sobre todo por lo que gana allí y cómo le trata la gente.
Cuando tienes esa edad, hay cosas que ya no quieres. Creo que jugará un Mundial, probablemente el último, y luego volverá a Arabia Saudí. Ya veremos cuándo se retira».
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¿Se unirá Salah, el ídolo del Liverpool, a Ronaldo en Arabia Saudí?
Es lógico que el Al-Nassr quiera retener a Ronaldo —por su gran peso deportivo y comercial— y probablemente fiche a nuevos jugadores para mantener contento a su emblemático ‘7’.
¿Podría ser uno de ellos Mohamed Salah, ahora que el delantero egipcio se prepara para romper sus lazos con el Liverpool como agente libre? M’Poku respondió a esa pregunta diciendo: «Creo que Mo Salah probablemente se irá a Arabia Saudí.
No sé si será al Al-Nassr, pero sí, se irá. Ahora el PIF quiere vender el club. Si llega un propietario y dice: “Quiero comprar el Al-Nassr”, y ese propietario ficha jugadores, no habrá problema».
¿Podrá Beckham reunir a Messi y Ronaldo en la MLS?
Aunque Ronaldo podría jugar con Salah, se duda de que comparta campo con Messi. El argentino, vinculado al Inter de Miami, campeón de la MLS Cup, hasta 2028, parece inalcanzable.
Muchos especulan sobre si el copropietario de los Herons y leyenda del Manchester United, Sir David Beckham, podría reunir a dos de los mejores de la historia en Estados Unidos. M’Poku, sobre un posible acuerdo que fascinaria al mundo, afirmó: «No creo que vaya a suceder.
Opino que no sería bueno verlos en el mismo equipo; son dos grandes estrellas y hay que elegir: o eres pro-Messi o pro-Ronaldo. No creo que sea bueno para un club tenerlos juntos».
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Los GOAT buscan 1.000 goles en su carrera competitiva
Aunque ese sueño se desvanece antes de hacerse realidad, Ronaldo y Messi seguirán ilusionando a los aficionados por un tiempo. Ambos podrían jugar en el Mundial de este verano y alcanzar los 1.000 goles oficiales.
M’Poku los seguirá desde la distancia, contento de haber dejado atrás la presión del fútbol profesional para competir en un torneo de fútbol 6 con caras famosas en el Copper Box Arena de Londres.
Baller League se transmite en directo todos los lunes desde las 17:00 h en www.youtube.com/@BallerLeagueUK.