Según Sport Bild, Max Eberl y Christoph Freund buscan un lateral derecho y un recambio para Luis Díaz. Hay un presupuesto de casi 80 millones de euros para estas dos fichas.
Traducido por
Dos puestos por reforzar y numerosos candidatos: el FC Bayern planea gastar hasta 80 millones de euros en fichajes
El campeón alemán confía en que, si se salvan, los Spurs ejerzan la opción de compra de Joao Palhinha, aún cedido, por unos 30 millones de euros. Sky asegura que la tendencia es clara: el jugador convenció en la primera parte de la temporada y hasta marcó goles.
Además, confían en que Bryan Zaragoza, hoy en la Roma, también aporte ingresos, aunque aquí la operación es más compleja: su cesión al Celta se canceló en febrero y la Roma pagó 2 millones por su traspaso.
Los Giallorossi deben comprarlo si el jugador acumula el 50 % de los minutos hasta final de curso y el club se clasifica para la Champions o la Europa League, algo ahora más factible. La Roma es sexta, a cuatro puntos de la Champions.
Sin embargo, tras tres buenas actuaciones y sus primeras titularidades, Zaragoza ya no cuenta: lleva cuatro partidos consecutivos en el banquillo en la Serie A. Parece poco probable que la Roma acabe fichándolo.
- AFP
¿Terminarán el FC Bayern y Min-Jae Kim su etapa juntos este verano?
Se espera que Min-Jae Kim deje una importante suma al campeón histórico este verano. En los partidos clave se queda en el banquillo, pues Dayot Upamecano y Jonathan Tah son titulares fijos. Aun así, en la Bundesliga acumula minutos, aunque el FCB también cuenta con Hiroki Ito y Josip Stanisic para la defensa central.
Desde la llegada de Tah, se le considera candidato a la venta. Su contrato vence en 2028, pero se duda que lo cumpla. Según Calciomercato, el AC Milan le sigue, y, de acuerdo con Bild, el Bayern negociaría por encima de 30 millones. El pasado verano, el jugador de 29 años rechazó marcharse del FCB, pero eso podría cambiar ahora.
- Getty Images
FC Bayern: los supuestos candidatos al fichaje
Si el FC Bayern confirmara un presupuesto de 80 millones de euros para fichajes tras vender jugadores, Givairo Read (Feyenoord) y Josh Acheampong (Chelsea) serían los favoritos para el lateral derecho.
Para la posición de extremo ofensivo detrás de Luis Díaz, la lista es más amplia e incluye a Nico Williams, Said El Mala, Rayane Messi, Malick Fofana, Bazoumana Touré y Kevin Schade. Yan Diomande y Phil Foden también aparecen en el informe, pero su fichaje resulta poco viable por coste y por la posición de Díaz.
Alternativa más barata sería Arijon Ibrahimovic, que vuelve de cesión al 1. FC Heidenheim como titular fijo. Vincent Kompany sigue de cerca su progresión.
FC Bayern de Múnich, calendario: próximos partidos del FCB
Fecha Hora Partido Sábado, 11 de abril 18:30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga) Miércoles, 15 de abril 21:00 FC Bayern - Real Madrid (Liga de Campeones) Domingo 19 de abril 17:30 FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga) Miércoles 22 de abril 20:45 Bayer Leverkusen - FC Bayern (Copa DFB)